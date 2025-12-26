美国密歇根大学现况指数 (University of Michigan United States Current Conditions)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
消费者
|低级别
|50.4
|50.7
|
50.7
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|53.6
|
50.4
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
密歇根大学现况指数反映了美国消费者对国家当前经济状况的评估。该指数是根据至少500个美国家庭的电话调查每月计算得出，该指数是密歇根大学执行计算的五个不同指数的其中一个。
调查对象回答了多种问题，包括以下问题：
- 他们家庭的财务状况是否比一年前更好还是更糟
- 是否是购买大型家居用品和其他大宗商品的好时候
这些问题的答案计算如下：从正值所占百分比减去负值所占百分比，并在结果值中加100。结果值添加之后除以2.6424（基准期的值），然后在结果值中加2（样本组合的修正常数）。
密歇根大学现况指数可以评估消费者需求，通货膨胀和经济增长的近期展望。较高的数值表示美国家庭花费、需求增加、消费者活动扩张和推动通货膨胀和整个国民经济。相反，指数下跌可能成为经济放缓的领先指标。
指数增长可以对美元报价产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国密歇根大学现况指数 (University of Michigan United States Current Conditions)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
50.4
50.7
50.7
12月 2025 序言。
50.7
50.6
51.1
11月 2025
51.1
52.3
52.3
11月 2025 序言。
52.3
61.3
58.6
10月 2025
58.6
61.0
61.0
10月 2025 序言。
61.0
58.8
60.4
9月 2025
60.4
61.2
61.2
9月 2025 序言。
61.2
61.3
61.7
8月 2025
61.7
60.9
60.9
8月 2025 序言。
60.9
67.9
68.0
7月 2025
68.0
66.8
66.8
7月 2025 序言。
66.8
61.1
64.8
6月 2025
64.8
63.7
63.7
6月 2025 序言。
63.7
62.2
58.9
5月 2025
58.9
57.6
57.6
5月 2025 序言。
57.6
57.4
59.8
4月 2025
59.8
56.5
56.5
4月 2025 序言。
56.5
62.9
63.8
3月 2025
63.8
63.5
63.5
3月 2025 序言。
63.5
72.3
65.7
2月 2025
65.7
68.7
68.7
2月 2025 序言。
68.7
76.4
74.0
1月 2025
74.0
77.9
77.9
1月 2025 序言。
77.9
77.6
75.1
12月 2024
75.1
77.7
77.7
12月 2024 序言。
77.7
65.7
63.9
11月 2024
63.9
64.4
64.4
11月 2024 序言。
64.4
63.0
64.9
10月 2024
64.9
62.7
62.7
10月 2024 序言。
62.7
64.8
63.3
9月 2024
63.3
62.9
62.9
9月 2024 序言。
62.9
61.6
61.3
8月 2024
61.3
60.9
60.9
8月 2024 序言。
60.9
61.9
62.7
7月 2024
62.7
64.1
64.1
7月 2024 序言。
64.1
69.2
65.9
6月 2024
65.9
62.5
62.5
6月 2024 序言。
62.5
67.1
69.6
5月 2024
69.6
68.8
68.8
5月 2024 序言。
68.8
76.3
79.0
4月 2024
79.0
79.3
79.3
4月 2024 序言。
79.3
84.0
82.5
3月 2024
82.5
79.4
79.4
3月 2024 序言。
79.4
75.3
79.4
2月 2024
79.4
81.5
81.5
2月 2024 序言。
81.5
83.1
81.9
1月 2024
81.9
83.3
83.3
1月 2024 序言。
83.3
76.2
73.3
12月 2023
73.3
74.0
74.0
12月 2023 序言。
74.0
67.4
68.3
