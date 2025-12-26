经济日历部分

美国出口价格指数月率m/m (United States Export Price Index m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
价格
中级别 0.0% -
0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
0.3%
0.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
出口物价指数月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份美国生产并出口的商品和服务的价格变化。

价格数据的最大部分来自对美国出口商的调查。用于指数计算的篮子中，25%的商品和服务每年修订两次。这种修订会考虑到市场中出现的新产品和在贸易周转中减少的现有商品的相对份额。在指数计算中，权重会分配给所有方面。该指数无需进行季节性调整。这就是分析师为一个合适的解释而通常会衡量几个月的指数变化的原因。

这个指数的计算包括除了军事用品，艺术作品，已用品（包括修复和翻新的），慈善募捐品，铁路设备和某些进口类型产品（自定义资本设备）外的全部商品。航空货运和航空客运也包含在指数计算之中。

出口物价指数被用作编制国家贸易统计数据的平减指数。经济学家使用该指数来预测短期通胀。这个指数还被用于评估贸易流结构的变化。

这个指数对美元报价的影响也与通货膨胀的评估密切相关。总体来说，这一指标的增长意味着对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国出口价格指数月率m/m (United States Export Price Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
0.0%
0.1%
8月 2025
0.3%
0.1%
0.1%
7月 2025
0.1%
0.4%
0.5%
6月 2025
0.5%
0.1%
-0.6%
5月 2025
-0.9%
0.1%
0.1%
4月 2025
0.1%
0.1%
0.1%
3月 2025
0.0%
0.1%
0.5%
2月 2025
0.1%
0.1%
1.3%
1月 2025
1.3%
-0.4%
0.5%
12月 2024
0.3%
0.8%
0.0%
11月 2024
0.0%
0.6%
1.0%
10月 2024
0.8%
-0.9%
-0.6%
9月 2024
-0.7%
0.1%
-0.9%
8月 2024
-0.7%
0.2%
0.5%
7月 2024
0.7%
0.0%
-0.3%
6月 2024
-0.5%
0.1%
-0.7%
5月 2024
-0.6%
0.6%
0.6%
4月 2024
0.5%
-0.8%
0.1%
3月 2024
0.3%
-0.1%
0.7%
2月 2024
0.8%
-0.1%
0.9%
1月 2024
0.8%
-0.1%
-0.7%
12月 2023
-0.9%
0.1%
-0.9%
11月 2023
-0.9%
-0.2%
-0.9%
10月 2023
-1.1%
-0.2%
0.5%
9月 2023
0.7%
-0.3%
1.1%
8月 2023
1.3%
-0.3%
0.5%
7月 2023
0.7%
-0.4%
-0.7%
6月 2023
-0.9%
-0.3%
-1.9%
5月 2023
-1.9%
-0.3%
-0.1%
4月 2023
0.2%
-0.2%
-0.6%
3月 2023
-0.3%
-0.1%
0.4%
2月 2023
0.2%
0.1%
0.5%
1月 2023
0.8%
0.4%
-3.2%
12月 2022
-2.6%
0.6%
-0.4%
11月 2022
-0.3%
0.7%
-0.4%
10月 2022
-0.3%
0.8%
-1.5%
9月 2022
-0.8%
0.9%
-1.7%
8月 2022
-1.6%
-0.8%
-3.7%
7月 2022
-3.3%
2.0%
0.7%
6月 2022
0.7%
2.0%
2.9%
5月 2022
2.8%
1.7%
0.8%
4月 2022
0.6%
2.3%
4.1%
3月 2022
4.5%
1.1%
3.0%
2月 2022
3.0%
1.0%
2.8%
1月 2022
2.9%
0.1%
-1.6%
12月 2021
-1.8%
1.1%
0.8%
11月 2021
1.0%
1.2%
1.6%
10月 2021
1.5%
1.2%
0.4%
9月 2021
0.1%
1.5%
0.4%
8月 2021
0.4%
1.8%
1.1%
