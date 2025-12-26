经济日历部分

GDP销售季率q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Sales q/q)

国家：
美国
USD, 美元
源：
经济分析局 (Bureau of Economic Analysis)
部门：
GDP
高级别 4.6%
7.5%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
这个指数根据国内生产总值(GDP)进行计算。私人股票的变化从GDP值中扣除。反之，该值是私人最终消费支出、私人固定资本形成总额、政府最终消费支出和私人资本形成总额以及商品和服务净出口的总和。这个数值相对于GDP有什么优势？在危机开始时，生产可能维持在高位，这暂时不会改变国内生产总值(GDP)。然而，当卖出减少，最终变成库存，从而增加该值。进而意味着，在这种情况下，尽管同样高的国内生产总值，但国内产品的最终销售额已经在下降。因此，这个值对变化的反应比国内生产总值(GDP)更快。

GDP本身就是衡量国民经济最重要的指标之一。它不仅可以在国家之间进行比较，还可以与上一年(y/y)或上一季度(q/q)进行比较，从而显示一个国家或经济的现状和发展。对于各国央行而言，这些是未来利率决策和其他相应货币政策措施的基本基准。

国内生产总值(GDP)以市场价格衡量一定时期内国内生产的所有商品和服务的价值（国内原则）。记录收入使用情况的国民生产总值(GNP)，和代表收入分配的国民收入均列入国民核算中。然而，人们批评说，不能以货币形式记录的因素（幸福感、教育程度、健康状况等）不纳入考虑中，而节约成本（国内生产总值下降）但可带来积极经济发展（关键字数字化）的技术创新可能导致错误预测（例如，尽管国内生产总值下降，但经济仍繁荣发展）。

当然，与上一季度相比的变动率波动更大，但给人留下当前经济动态的良好印象。相比之下，与上一年相比的变化率更稳定，更适合评估经济中期增长路径。 国内产品最终销售额季率q/q反映了与上一月份相比，调查月份的价格变动百分比。

该数值增加或超出预期数值可能对美元产生积极的影响，反之亦然。

最后值:

真实值

预测值

"GDP销售季率q/q (United States Gross Domestic Product (GDP) Sales q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
4.6%
7.5%
3 Q 2025 序言。
N/D
4.6%
7.5%
2 Q 2025
7.5%
6.8%
6.8%
2 Q 2025 序言。
6.8%
6.3%
6.3%
2 Q 2025 序言。
6.3%
-1.5%
-3.1%
1 Q 2025
-3.1%
-2.9%
-2.9%
1 Q 2025 序言。
-2.9%
-2.5%
-2.5%
1 Q 2025 序言。
-2.5%
2.8%
3.3%
4 Q 2024
3.3%
3.2%
3.2%
4 Q 2024 序言。
3.2%
3.2%
3.2%
4 Q 2024 序言。
3.2%
2.7%
3.3%
3 Q 2024
3.3%
3.0%
3.0%
3 Q 2024 序言。
3.0%
3.0%
3.0%
3 Q 2024 序言。
3.0%
1.6%
1.9%
2 Q 2024
1.9%
2.2%
2.2%
2 Q 2024 序言。
2.2%
2.0%
2.0%
2 Q 2024 序言。
2.0%
3.1%
1.8%
1 Q 2024
1.8%
1.7%
1.7%
1 Q 2024 序言。
1.7%
2.0%
2.0%
1 Q 2024 序言。
2.0%
3.3%
3.9%
4 Q 2023
3.9%
2.4%
3.7%
3 Q 2023
3.7%
3.7%
3.7%
3 Q 2023 序言。
3.7%
3.5%
3.5%
3 Q 2023 序言。
3.5%
2.8%
2.1%
2 Q 2023
2.1%
2.2%
2.2%
2 Q 2023 序言。
2.2%
2.3%
2.3%
2 Q 2023 序言。
2.3%
2.5%
4.2%
1 Q 2023
4.2%
3.4%
3.4%
1 Q 2023 序言。
3.4%
3.4%
3.4%
1 Q 2023 序言。
3.4%
0.9%
1.1%
4 Q 2022
1.1%
1.2%
1.2%
4 Q 2022 序言。
1.2%
1.4%
1.4%
4 Q 2022 序言。
1.4%
4.3%
4.5%
3 Q 2022
4.5%
4.0%
4.0%
3 Q 2022 序言。
4.0%
3.3%
3.3%
3 Q 2022 序言。
3.3%
1.3%
1.3%
2 Q 2022
1.3%
1.3%
1.3%
2 Q 2022 序言。
1.3%
1.1%
1.1%
2 Q 2022 序言。
1.1%
-0.6%
-1.2%
1 Q 2022
-1.2%
-0.4%
-0.4%
1 Q 2022 序言。
-0.4%
-0.6%
-0.6%
1 Q 2022 序言。
-0.6%
1.7%
1.5%
4 Q 2021
1.5%
2.0%
2.0%
4 Q 2021 序言。
2.0%
1.9%
1.9%
4 Q 2021 序言。
1.9%
0.0%
0.1%
3 Q 2021
0.1%
0.0%
0.0%
3 Q 2021 序言。
0.0%
-0.1%
-0.1%
3 Q 2021 序言。
-0.1%
6.8%
8.1%
2 Q 2021
8.1%
7.9%
7.9%
2 Q 2021 序言。
7.9%
7.7%
7.7%
12
