里士满联邦储备银行(Fed)制造业出货量 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)
国家：
美国
USD, 美元
部门：
业务
|低级别
|8
|
4
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|
8
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
里士满联储制造业出货指数反映了与上一月份相比，在报告月份美国第五选区运营的企业的发货数量的变化百分比。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
"里士满联邦储备银行(Fed)制造业出货量 (Federal Reserve Bank (Fed) of Richmond Manufacturing Shipments)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
7月 2026
8
4
6月 2026
3
16
5月 2026
16
-2
4月 2026
-2
-2
3月 2026
-2
-13
2月 2026
-13
-5
1月 2026
-5
-11
9月 2025
-20
-5
8月 2025
-5
-18
7月 2025
-18
-5
6月 2025
-3
-10
5月 2025
-10
-17
4月 2025
-17
-7
3月 2025
-7
12
2月 2025
12
-9
1月 2025
-9
-11
12月 2024
-11
-12
11月 2024
-12
-8
10月 2024
-8
-18
9月 2024
-18
-15
8月 2024
-15
-21
7月 2024
-21
-9
6月 2024
-9
13
5月 2024
13
-10
4月 2024
-10
-14
3月 2024
-14
-15
2月 2024
-15
-15
1月 2024
-15
-17
12月 2023
-17
-8
11月 2023
-8
9
10月 2023
9
7
9月 2023
7
-5
8月 2023
-5
-6
7月 2023
-6
-5
6月 2023
-5
-13
5月 2023
-13
-7
4月 2023
-7
2
3月 2023
2
-15
2月 2023
-15
-3
1月 2023
-3
5
12月 2022
5
-8
11月 2022
-8
-3
10月 2022
-3
14
9月 2022
14
-8
8月 2022
-8
7
7月 2022
7
-17
6月 2022
-29
-14
5月 2022
-14
17
4月 2022
17
9
3月 2022
9
-11
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