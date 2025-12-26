经济日历部分

美国实际收益m/m (United States Real Earnings m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
劳工统计局 (Bureau of Labor Statistics)
部门：
劳动力
低级别 N/D 0.3%
-0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
实际收益月率m/m显示了与上一月份相比，在指定月份实际收入的变化。这个计算包括工资，奖金和其他收入减去强制性支付（主要是税收）。因此，实际收益反映了人们的实际购买力。

真实收益根据通货膨胀而调整，并按1982年的基准期来计算。1982年，人们的实际收益被设置为每周84美元。当计算指标时，考虑到CPI（居民消费价格指数），每周平均总收入根据通货膨胀而调整。

雇员收入的数据是根据对美国各地提供约634,000个工作岗位的大约147,000家商业企业的调查而计算得出的。

没有其他参数的纯实际收益不能反映一般的生活水平，因为它受到家庭总收入、社会支付以及就业和失业持续时间的影响。因此，该指标计算包含了兼职和全职工作以及底薪和高薪工作的比率。然而，这些数字是隐藏在内的，因为使用的是平均值。

实际收益的增长通常会导致消费支出的增加（从而造成通货膨胀的增长），这就是该指标对美元报价产生积极影响的原因。

最后值:

真实值

预测值

"美国实际收益m/m (United States Real Earnings m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
N/D
0.3%
-0.1%
9月 2025
-0.1%
-0.3%
8月 2025
-0.1%
0.1%
0.4%
7月 2025
0.4%
-0.2%
-0.3%
6月 2025
-0.4%
0.1%
0.3%
5月 2025
0.3%
0.0%
0.0%
4月 2025
-0.1%
0.0%
0.6%
3月 2025
0.3%
-0.1%
0.3%
2月 2025
0.1%
-0.1%
-0.3%
1月 2025
-0.3%
-0.2%
-0.4%
12月 2024
-0.1%
-0.1%
0.1%
11月 2024
0.3%
0.0%
-0.1%
10月 2024
0.1%
0.0%
0.1%
9月 2024
-0.1%
0.3%
0.6%
8月 2024
0.5%
-0.4%
-0.2%
7月 2024
-0.2%
0.2%
0.4%
6月 2024
0.3%
0.0%
0.4%
5月 2024
0.4%
0.0%
-0.4%
4月 2024
-0.4%
0.0%
0.3%
3月 2024
0.3%
0.0%
0.0%
2月 2024
0.0%
0.0%
-0.4%
1月 2024
-0.3%
0.0%
-0.1%
12月 2023
-0.2%
0.0%
0.5%
11月 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
10月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2023
-0.2%
0.0%
-0.1%
8月 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
7月 2023
0.0%
-0.1%
0.6%
6月 2023
0.5%
-0.1%
-0.1%
5月 2023
-0.1%
0.1%
0.0%
4月 2023
0.1%
0.0%
-0.1%
3月 2023
-0.1%
-0.2%
-0.4%
2月 2023
-0.4%
-0.1%
0.3%
1月 2023
0.7%
0.2%
0.0%
12月 2022
0.1%
0.1%
0.0%
11月 2022
0.2%
-0.2%
0.0%
10月 2022
-0.1%
-0.1%
-0.1%
9月 2022
-0.1%
0.2%
0.2%
8月 2022
-0.1%
0.0%
0.8%
7月 2022
0.5%
-0.3%
-0.9%
6月 2022
-1.0%
0.0%
-0.9%
5月 2022
-0.7%
0.3%
0.0%
4月 2022
0.0%
0.1%
-1.0%
3月 2022
-1.1%
-0.4%
-0.4%
2月 2022
-0.5%
-0.1%
-0.6%
1月 2022
-0.5%
0.5%
-0.3%
12月 2021
0.1%
0.1%
-0.4%
11月 2021
-0.2%
-0.2%
-0.9%
10月 2021
-0.9%
-0.2%
0.8%
9月 2021
0.8%
0.0%
-0.2%
