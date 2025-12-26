实际收益月率m/m显示了与上一月份相比，在指定月份实际收入的变化。这个计算包括工资，奖金和其他收入减去强制性支付（主要是税收）。因此，实际收益反映了人们的实际购买力。

真实收益根据通货膨胀而调整，并按1982年的基准期来计算。1982年，人们的实际收益被设置为每周84美元。当计算指标时，考虑到CPI（居民消费价格指数），每周平均总收入根据通货膨胀而调整。

雇员收入的数据是根据对美国各地提供约634,000个工作岗位的大约147,000家商业企业的调查而计算得出的。

没有其他参数的纯实际收益不能反映一般的生活水平，因为它受到家庭总收入、社会支付以及就业和失业持续时间的影响。因此，该指标计算包含了兼职和全职工作以及底薪和高薪工作的比率。然而，这些数字是隐藏在内的，因为使用的是平均值。

实际收益的增长通常会导致消费支出的增加（从而造成通货膨胀的增长），这就是该指标对美元报价产生积极影响的原因。

最后值: