美国零售销售月率m/m (United States Retail Sales m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
人口统计局 (Census Bureau)
部门：
消费者
高级别 0.0% -0.1%
0.1%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
1.1%
0.0%
下次发布 实际值 预测值
以前
零售销售额月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份美国零售销售额的变化。该计算考虑了两类零售企业：有固定销售点的商店和没有固定销售点的商店（通过纸质和电子、移动支持、家庭销售和自动售货机等）。

该指标计算是基于对全国所有类型和规模的大约12,000家零售商的书面调查计算得出的。抽样数据每季度更新一次，包括新成立的公司，不包括已关闭的企业。

这个指标具有较高的季节波动性：因此，全国所有零售销售额中有20%出现在圣诞节和新年假期期间。正因如此，经济学家将该指标描述为季节性调整指标，而不是“原始”指标。

分析师将该指标广泛用于评估美国的经济状况。

  • 经济分析局在GDP计算中使用这些数据。
  • 美国劳工统计局在编制消费价格指数时使用零售销售数据。
  • 美联储在对国家经济活动进行一般性分析的背景下，使用这个指标来评估消费者购买的结构。
  • 投资者在评估客户活动时，使用这个数据。

零售销售报告的发布可能对美元报价产生影响。零售销售增长放缓表示消费者降低了他们的开支水平。这可能导致经济活动下降，对美元报价有消极影响。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
0.0%
-0.1%
0.1%
9月 2025
0.2%
-0.2%
0.6%
8月 2025
0.6%
-0.3%
0.6%
7月 2025
0.5%
0.8%
0.9%
6月 2025
0.6%
0.1%
-0.9%
5月 2025
-0.9%
-0.3%
-0.1%
4月 2025
0.1%
0.6%
1.7%
3月 2025
1.4%
0.3%
0.2%
2月 2025
0.2%
-0.2%
-1.2%
1月 2025
-0.9%
0.5%
0.7%
12月 2024
0.4%
0.5%
0.8%
11月 2024
0.7%
-0.2%
0.5%
10月 2024
0.4%
0.0%
0.8%
9月 2024
0.4%
0.4%
0.1%
8月 2024
0.1%
0.9%
1.1%
7月 2024
1.0%
0.1%
-0.2%
6月 2024
0.0%
0.4%
0.3%
5月 2024
0.1%
-0.4%
-0.2%
4月 2024
0.0%
0.1%
0.6%
3月 2024
0.7%
0.2%
0.9%
2月 2024
0.6%
-0.2%
-1.1%
1月 2024
-0.8%
1.1%
0.4%
12月 2023
0.6%
-0.3%
0.3%
11月 2023
0.3%
0.0%
-0.2%
10月 2023
-0.1%
0.0%
0.9%
9月 2023
0.7%
0.0%
0.8%
8月 2023
0.6%
0.0%
0.5%
7月 2023
0.7%
0.0%
0.3%
6月 2023
0.2%
0.0%
0.5%
5月 2023
0.3%
-0.1%
0.4%
4月 2023
0.4%
0.1%
-0.7%
3月 2023
-1.0%
0.1%
-0.2%
2月 2023
-0.4%
-0.1%
3.2%
1月 2023
3.0%
0.1%
-1.1%
12月 2022
-1.1%
0.1%
-1.0%
11月 2022
-0.6%
-0.3%
1.3%
10月 2022
1.3%
0.0%
0.0%
9月 2022
0.0%
0.5%
0.4%
8月 2022
0.3%
-0.1%
-0.4%
7月 2022
0.0%
-0.7%
0.8%
6月 2022
1.0%
0.3%
-0.3%
5月 2022
-0.3%
0.8%
0.7%
4月 2022
0.9%
-0.5%
1.4%
3月 2022
0.5%
0.0%
0.8%
2月 2022
0.3%
0.3%
4.9%
1月 2022
3.8%
-0.6%
-2.5%
12月 2021
-1.9%
0.5%
0.3%
11月 2021
0.3%
0.1%
1.8%
10月 2021
1.7%
-0.1%
0.7%
9月 2021
0.7%
-0.1%
0.7%
12345
