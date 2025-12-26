美国核心零售销售月率m/m (United States Core Retail Sales m/m)
|高级别
|0.4%
|0.1%
|
0.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|0.2%
|
0.4%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
核心零售销售指数月率m/m显示了与上一月份相比，在指定月份美国零售销售额的变化。由于高波动性，这一指标计算不包括自动交易。
该计算考虑了两类零售企业：有固定销售点的商店和没有固定销售点的商店（通过纸质和电子、移动支持、家庭销售和自动售货机等）。
该指标计算是基于对全国所有类型和规模的大约12,000家零售商的书面调查计算得出的。抽样数据每季度更新一次，包括新成立的公司，不包括已关闭的企业。
这个指标具有较高的季节波动性：因此，全国所有零售销售额中有20%出现在圣诞节和新年假期期间。正因如此，经济学家将该指标描述为季节性调整指标，而不是“原始”指标。
分析师将该指标广泛用于评估美国的经济状况。
- 经济分析局在GDP计算中使用这些数据。
- 美国劳工统计局在编制消费价格指数时使用零售销售数据。
- 美联储在对国家经济活动进行一般性分析的背景下，使用这个指标来评估消费者购买的结构。
- 投资者在评估客户活动时，使用这个数据。
零售销售指标的发布是可能影响美元报价的重要因素之一。零售销售增长放缓表示消费者降低了他们的开支水平。这可能导致经济活动下降，对美元报价有消极影响。
最后值:
真实值
预测值
"美国核心零售销售月率m/m (United States Core Retail Sales m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件