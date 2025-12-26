核心零售销售指数月率m/m显示了与上一月份相比，在指定月份美国零售销售额的变化。由于高波动性，这一指标计算不包括自动交易。

该计算考虑了两类零售企业：有固定销售点的商店和没有固定销售点的商店（通过纸质和电子、移动支持、家庭销售和自动售货机等）。

该指标计算是基于对全国所有类型和规模的大约12,000家零售商的书面调查计算得出的。抽样数据每季度更新一次，包括新成立的公司，不包括已关闭的企业。

这个指标具有较高的季节波动性：因此，全国所有零售销售额中有20%出现在圣诞节和新年假期期间。正因如此，经济学家将该指标描述为季节性调整指标，而不是“原始”指标。

分析师将该指标广泛用于评估美国的经济状况。

经济分析局在GDP计算中使用这些数据。

美国劳工统计局在编制消费价格指数时使用零售销售数据。

美联储在对国家经济活动进行一般性分析的背景下，使用这个指标来评估消费者购买的结构。

投资者在评估客户活动时，使用这个数据。

零售销售指标的发布是可能影响美元报价的重要因素之一。零售销售增长放缓表示消费者降低了他们的开支水平。这可能导致经济活动下降，对美元报价有消极影响。

最后值: