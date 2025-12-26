消费者信心指数表示了消费者对国家经济稳定的信任水平。这个指数基于对约3,000个家庭的月度调查计算得出（抽样的家庭覆盖了整个国家）。这一指数可以评估普通消费者的财务状况、购买力和信心。该指数是由非营利研究机构——美国经济谘商会计算得出的。

调查问卷包括5个问题。其中两个问题与当前经济状况有关：一般商业环境和就业情况。另外三个问题反映了消费者对未来6个月商业环境、就业情况和家庭收入的变化的预期。调查对象将这些问题按照三个等级进行评估：好，不好或中等。由于调查问题的60%都与预期相关，所以该指标被认为是领先的市场指标。调查问卷也被纳入领先经济指数的计算之中。

一份有关消费者信心的强劲报告，特别是经济放缓的时期，对货币市场具有很强的推动作用。消费者信心的增长表明人们支出更多，也将有更多的大额支出（例如，汽车或房产）。这将促使经济活动增长，消费者支出增加。此外，消费者支出增加可能导致通货膨胀的增长。因此，消费者信心指数通常受到专业经济学家的密切关注。

然而，消费者信心是一个非常主观的评估，它取决于当前的情绪。因此，应该谨慎地解读这一结果。许多经济学家对该指数在3-6个月的移动平均值进行了评估。如果它显示出稳定的增长或下降，分析师则会提到一种趋势。

超出预期指数增长的数值可能会引起美元在上升趋势的短期波动。

