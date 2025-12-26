经济日历部分

美国经济谘商会消费者信心指数 (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国经济谘商会 (The Conference Board)
部门：
消费者
高级别 89.1 83.4
92.9
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
86.8
89.1
下次发布 实际值 预测值
以前
消费者信心指数表示了消费者对国家经济稳定的信任水平。这个指数基于对约3,000个家庭的月度调查计算得出（抽样的家庭覆盖了整个国家）。这一指数可以评估普通消费者的财务状况、购买力和信心。该指数是由非营利研究机构——美国经济谘商会计算得出的。

调查问卷包括5个问题。其中两个问题与当前经济状况有关：一般商业环境和就业情况。另外三个问题反映了消费者对未来6个月商业环境、就业情况和家庭收入的变化的预期。调查对象将这些问题按照三个等级进行评估：好，不好或中等。由于调查问题的60%都与预期相关，所以该指标被认为是领先的市场指标。调查问卷也被纳入领先经济指数的计算之中。

一份有关消费者信心的强劲报告，特别是经济放缓的时期，对货币市场具有很强的推动作用。消费者信心的增长表明人们支出更多，也将有更多的大额支出（例如，汽车或房产）。这将促使经济活动增长，消费者支出增加。此外，消费者支出增加可能导致通货膨胀的增长。因此，消费者信心指数通常受到专业经济学家的密切关注。

然而，消费者信心是一个非常主观的评估，它取决于当前的情绪。因此，应该谨慎地解读这一结果。许多经济学家对该指数在3-6个月的移动平均值进行了评估。如果它显示出稳定的增长或下降，分析师则会提到一种趋势。

超出预期指数增长的数值可能会引起美元在上升趋势的短期波动。

最后值:

真实值

预测值

"美国经济谘商会消费者信心指数 (The Conference Board United States Consumer Confidence Index)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
12月 2025
89.1
83.4
92.9
11月 2025
88.7
88.1
95.5
10月 2025
94.6
93.5
95.6
9月 2025
94.2
100.7
97.8
8月 2025
97.4
105.8
98.7
7月 2025
97.2
98.8
95.2
6月 2025
93.0
88.4
98.4
5月 2025
98.0
98.8
85.7
4月 2025
86.0
66.6
133.5
3月 2025
54.6
101.5
52.6
2月 2025
98.3
98.3
136.5
1月 2025
104.1
105.2
9.7
12月 2024
104.7
115.9
140.2
11月 2024
111.7
109.3
109.6
10月 2024
108.7
98.9
99.2
9月 2024
98.7
101.8
105.6
8月 2024
103.3
104.2
101.9
7月 2024
100.3
108.0
97.8
6月 2024
100.4
107.5
101.3
5月 2024
102.0
76.3
97.5
4月 2024
97.0
139.7
103.1
3月 2024
104.7
107.2
104.8
2月 2024
106.7
108.0
110.9
1月 2024
114.8
102.4
108.0
12月 2023
110.7
102.3
101.0
11月 2023
102.0
102.7
99.1
10月 2023
102.6
104.5
104.3
9月 2023
103.0
111.5
108.7
8月 2023
106.1
113.4
114.0
7月 2023
117.0
106.0
110.1
6月 2023
109.7
101.7
102.5
5月 2023
102.3
102.7
103.7
4月 2023
101.3
103.5
104.0
3月 2023
104.2
104.9
103.4
2月 2023
102.9
107.7
106.0
1月 2023
107.1
104.2
109.0
12月 2022
108.3
101.2
101.4
11月 2022
100.2
105.2
102.2
10月 2022
102.5
105.6
107.8
9月 2022
108.0
99.4
103.6
8月 2022
103.2
97.1
95.3
7月 2022
95.7
102.4
98.4
6月 2022
98.7
106.8
106.4
5月 2022
106.4
107.2
108.6
4月 2022
107.3
108.8
107.6
3月 2022
107.2
112.1
105.7
2月 2022
110.5
114.8
111.1
1月 2022
113.8
112.7
115.2
12月 2021
115.8
111.6
111.9
11月 2021
109.5
111.6
111.6
