削减均值个人消费支出(PCE)通胀率是衡量个人消费支出价格指数(PCE)核心通胀的另一种方式。它是由达拉斯联储雇员使用经济分析局(BEA)的数据计算得出。

将“噪音”与“信号”分开的削减均值PCE通胀率，通过将价格的最大涨跌幅度限制在一定百分比内，实现更准确地衡量核心通胀。在美国，达拉斯联储(Dallas Federal Reserve)将价值从19.4%下调以及从25.4%上调。达拉斯联储(Dallas Federal Reserve)解释了其指标能更好地反映通货膨胀的原因：自2014年以来，核心私人消费支出(PCE)通胀率（不包括食品和能源）已两次大幅放缓，但只是逆转了方向。达拉斯美联储削减平均PCE通胀率两次表明下降趋势的暂时性并有能力超越这一趋势。

PCE通货膨胀率是衡量通货膨胀和评估货币稳定的重要工具，也是衡量工资水平的标尺，并被纳入GDP计算中。如果该指数值增加，通常会对美元产生积极影响。

