达拉斯联邦储备银行(Fed)削减均值个人消费支出(PCE)通胀率 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)

国家：
美国
USD, 美元
源：
达拉斯联邦储备银行 (Federal Reserve Bank of Dallas)
部门：
价格
低级别 N/D 3.0%
2.8%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
下次发布 实际值 预测值
以前
削减均值个人消费支出(PCE)通胀率是衡量个人消费支出价格指数(PCE)核心通胀的另一种方式。它是由达拉斯联储雇员使用经济分析局(BEA)的数据计算得出。

将“噪音”与“信号”分开的削减均值PCE通胀率，通过将价格的最大涨跌幅度限制在一定百分比内，实现更准确地衡量核心通胀。在美国，达拉斯联储(Dallas Federal Reserve)将价值从19.4%下调以及从25.4%上调。达拉斯联储(Dallas Federal Reserve)解释了其指标能更好地反映通货膨胀的原因：自2014年以来，核心私人消费支出(PCE)通胀率（不包括食品和能源）已两次大幅放缓，但只是逆转了方向。达拉斯美联储削减平均PCE通胀率两次表明下降趋势的暂时性并有能力超越这一趋势。

PCE通货膨胀率是衡量通货膨胀和评估货币稳定的重要工具，也是衡量工资水平的标尺，并被纳入GDP计算中。如果该指数值增加，通常会对美元产生积极影响。

最后值:

真实值

预测值

"达拉斯联邦储备银行(Fed)削减均值个人消费支出(PCE)通胀率 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Trimmed Mean Personal Consumption Expenditures (PCE) Inflation Rate)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
N/D
3.0%
2.8%
8月 2025
2.8%
1.7%
7月 2025
1.7%
3.6%
6月 2025
3.4%
2.3%
2.0%
5月 2025
2.0%
2.5%
2.7%
4月 2025
2.7%
2.2%
2.5%
3月 2025
1.9%
1.5%
3.1%
2月 2025
3.0%
1.8%
2.5%
1月 2025
2.5%
2.1%
3.1%
12月 2024
2.8%
1.6%
2.0%
11月 2024
1.8%
1.5%
2.9%
10月 2024
2.3%
1.8%
2.7%
9月 2024
2.5%
2.3%
1.9%
8月 2024
1.5%
1.3%
1.9%
7月 2024
1.7%
1.4%
1.8%
6月 2024
1.7%
3.2%
2.6%
5月 2024
1.4%
4.4%
2.7%
4月 2024
2.7%
2.8%
3.3%
3月 2024
2.9%
2.3%
3.4%
2月 2024
3.4%
3.0%
5.7%
1月 2024
5.0%
2.5%
1.8%
12月 2023
2.6%
1.3%
1.6%
11月 2023
1.5%
2.9%
2.7%
10月 2023
2.7%
2.9%
4.1%
9月 2023
4.0%
2.9%
2.8%
8月 2023
2.7%
3.5%
2.6%
7月 2023
2.4%
3.9%
2.6%
6月 2023
2.5%
4.3%
3.5%
5月 2023
3.2%
4.2%
4.3%
4月 2023
4.4%
4.1%
3.8%
3月 2023
3.4%
4.1%
4.6%
2月 2023
4.0%
4.2%
5.8%
1月 2023
6.3%
4.2%
4.0%
12月 2022
2.3%
4.4%
3.0%
11月 2022
3.4%
1.1%
3.9%
10月 2022
3.4%
5.4%
4.3%
9月 2022
4.3%
3.8%
6.0%
8月 2022
6.0%
4.2%
3.7%
7月 2022
3.4%
5.0%
6.9%
6月 2022
6.9%
4.2%
5.2%
5月 2022
5.3%
4.4%
2.9%
4月 2022
3.0%
4.8%
3.0%
3月 2022
3.1%
5.4%
4.0%
2月 2022
4.0%
5.8%
6.4%
1月 2022
6.6%
4.2%
4.6%
12月 2021
3.9%
4.4%
4.4%
11月 2021
4.3%
4.8%
4.0%
10月 2021
4.2%
4.2%
4.9%
9月 2021
5.1%
3.0%
2.7%
8月 2021
2.8%
2.9%
3.1%
123
