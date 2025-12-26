经济日历部分

国家

美国经济谘商会领先指标指数月率m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国经济谘商会 (The Conference Board)
部门：
业务
中级别 -0.3%
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
领先经济指标月率m/m反映了与上一月份相比，指定月份内基于美国一些主要宏观经济指数的一个综合指数的变化该综合指数消除了个体组件的波动性，能够确定经济的总体方向。该指数是由非营利研究机构——美国经济谘商会计算得出的。

领先经济指数包括十个组成部分：

  • 美国平均每周工时
  • 每周平均初请救济金人数
  • 耐用品订单
  • 美国ISM制造业新订单指数
  • 新订单，不包括飞机类订单的非国防资本货品
  • 营建许可
  • 股票价格（500个普通股）
  • 领先信贷指数
  • 利率差
  • 消费者对商业环境的平均预期

与2016年的基准期相比，衡量该指数的增长或下降。2016年的指数基准设为100。因此，如果当前指数为104.0，则表示增长了4个点。

该指标主要用于预测。该指数计算中包括的十个组成部分的变化被认为领先于整体国民经济状况的变化。因此它也被称为领先经济指标的指数。

许多经济学家密切关注这个指数，可以预测该国经济的短期变化。大型企业代表在做投资决策时通常分析这个指数的动态。

该指数增长可以被视为对美元有利。

最后值:

真实值

预测值

"美国经济谘商会领先指标指数月率m/m (The Conference Board United States Leading Economic Index m/m)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
-0.3%
9月 2025
N/D
-0.3%
-0.5%
8月 2025
-0.5%
-0.2%
-0.1%
7月 2025
-0.1%
-0.1%
-0.3%
6月 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
5月 2025
-0.1%
-0.8%
-1.0%
4月 2025
-1.0%
-0.3%
-0.7%
3月 2025
-0.7%
-0.5%
-0.3%
2月 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
1月 2025
-0.3%
-0.3%
-0.1%
12月 2024
-0.1%
0.0%
0.3%
11月 2024
0.3%
-0.4%
-0.4%
10月 2024
-0.4%
-0.4%
-0.5%
9月 2024
-0.5%
-0.3%
-0.2%
8月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.6%
7月 2024
-0.6%
-0.2%
-0.2%
6月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.5%
5月 2024
-0.5%
-0.2%
-0.6%
4月 2024
-0.6%
-0.4%
-0.3%
3月 2024
-0.3%
0.1%
2月 2024
0.1%
-0.4%
-0.4%
1月 2024
-0.4%
-0.2%
-0.2%
12月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.5%
11月 2023
-0.5%
-0.5%
-0.8%
10月 2023
-0.8%
-0.5%
-0.7%
9月 2023
-0.7%
-0.4%
-0.4%
8月 2023
-0.4%
-0.4%
-0.4%
7月 2023
-0.4%
-0.4%
-0.7%
6月 2023
-0.7%
-0.3%
-0.7%
5月 2023
-0.7%
0.0%
-0.6%
4月 2023
-0.6%
0.1%
-1.2%
3月 2023
-1.2%
0.2%
-0.3%
2月 2023
-0.3%
0.2%
-0.3%
1月 2023
-0.3%
0.3%
-1.0%
12月 2022
-1.0%
0.3%
-1.0%
11月 2022
-1.0%
0.4%
-0.8%
10月 2022
-0.8%
0.4%
-0.4%
9月 2022
-0.4%
0.5%
-0.3%
8月 2022
-0.3%
0.5%
-0.4%
7月 2022
-0.4%
0.5%
-0.8%
6月 2022
-0.8%
0.6%
-0.4%
5月 2022
-0.4%
0.6%
-0.4%
4月 2022
-0.3%
0.7%
0.1%
3月 2022
0.3%
0.7%
0.6%
2月 2022
0.3%
0.7%
-0.5%
1月 2022
-0.3%
0.7%
0.7%
12月 2021
0.8%
0.6%
0.7%
11月 2021
1.1%
0.5%
0.9%
10月 2021
0.9%
0.4%
0.1%
9月 2021
0.2%
0.4%
0.8%
12345
