S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数s.a. 月率m/m反映了与上一月份相比，在报告月份里20个主要大都市区重复销售的房屋价格的变化。鉴于房地产市场的季节性特征，该指数也因季节性波动而调整。

这个计算涉及到卡尔·凯西，罗伯特·希勒和艾伦·韦斯提供的加权重复销售方法。计算数据由当地的记录办公室收集。每一个大城市被给与一个用于综合指数计算的权重。可用数据通常包括日期，销售价格和财产类型。一个对象需要有一个更早的合理销售交易，以便被包含在综合指数计算当中。

下列类型的房屋被排除在计算之外：

新屋，因为在重复出售之前无法衡量价格的变化

多产权公寓和合作社，多单元房屋和其他不确定为“独户住宅”的对象

不合理交易（例如在家庭成员间转移）

房产类型发生变化的交易（即最初记录为独户住宅，随后被记录为多产权公寓）

在六个月内被重复出售两次或多次的房屋

市场中不同的房产类型通常也形成了不同因素，这决定了需求，供给和价格。因此，为了正确评估市场形势，该指标包括根据住宅类型进行细分。这个综合指标的详细版本包括三个单独的指数：低成本，中成本和高成本的住宅价格。昂贵住宅价格的变化对这个综合指数结果的影响更大。这就是该指数与FHFA房价指数之间的一个不同点，FHFA房价指数不使用市场细分，计算了所有类型房屋的平均价格。

此外，S&P/CS计算使用更小的样本来源，不考虑来自13个州的数据。 这个指标用于衡量美国大都市区的房地产市场的活动情况，指数增长可以对美元报价产生积极的影响。

最后值: