美国房价指数(HPI) (United States House Price Index (HPI))
国家：
美国
USD, 美元
部门：
房屋
|低级别
|435.4
|435.9
|
435.6
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|436.1
|
435.4
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
房价指数用来衡量美国独户住宅价值的平均变化。较高的房价可以增强消费者的信心，并导致消费支出的增加，转而可以导致经济发展和通货膨胀的增加。高于预期的数值被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。
最后值:
真实值
预测值
"美国房价指数(HPI) (United States House Price Index (HPI))" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
9月 2025
435.4
435.9
435.6
8月 2025
435.3
432.9
433.6
7月 2025
433.4
434.3
433.9
6月 2025
433.8
435.7
434.6
5月 2025
434.4
432.4
435.1
4月 2025
434.9
438.6
436.7
3月 2025
436.6
436.8
436.8
2月 2025
437.3
438.6
436.7
1月 2025
436.5
437.7
435.8
12月 2024
436.1
435.1
434.3
11月 2024
433.4
433.4
432.3
10月 2024
432.3
430.7
430.6
9月 2024
430.3
428.8
427.4
8月 2024
427.0
428.1
425.8
7月 2024
425.2
428.5
424.7
6月 2024
424.5
428.3
424.8
5月 2024
424.6
427.7
424.7
4月 2024
424.3
427.1
423.3
3月 2024
423.4
423.8
423.0
2月 2024
423.0
417.5
417.8
1月 2024
417.5
418.6
417.8
12月 2023
417.9
418.5
417.4
11月 2023
417.4
418.6
416.1
10月 2023
416.3
417.4
414.9
9月 2023
414.8
414.7
412.3
8月 2023
411.8
413.6
409.4
7月 2023
409.5
409.8
406.1
6月 2023
405.8
404.1
5月 2023
404.1
404.6
401.2
4月 2023
401.2
402.1
398.3
3月 2023
398.0
393.0
395.5
2月 2023
394.8
396.9
393.0
1月 2023
393.2
391.7
392.4
12月 2022
392.1
388.6
392.4
11月 2022
392.3
391.7
392.8
10月 2022
392.7
395.4
392.7
9月 2022
392.3
391.0
392.0
8月 2022
392.0
392.6
394.6
7月 2022
395.2
400.0
397.6
6月 2022
398.0
400.7
397.6
5月 2022
398.1
395.1
392.7
4月 2022
392.9
388.7
386.8
3月 2022
386.5
383.6
381.0
2月 2022
381.4
375.5
373.7
1月 2022
373.3
369.4
367.6
12月 2021
367.2
364.6
362.8
11月 2021
362.4
360.5
358.4
10月 2021
358.3
356.0
354.4
9月 2021
354.6
353.8
351.5
8月 2021
351.7
350.5
348.2
