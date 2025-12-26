美国密歇根大学通胀预期 (University of Michigan United States Inflation Expectations)
|中级别
|4.2%
|4.1%
|
4.1%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|4.3%
|
4.2%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
密歇根大学通货膨胀率预期指数表明了美国消费者对未来12个月的商品和服务价格可能出现增长所做的评估。这个指数是根据至少500个美国家庭的电话调查获得数据每月计算得出。调查问卷包括关于消费者信心三个方面的50多个问题：个人财务，商业环境和购买力。
通货膨胀率预期是根据受访者对以下问题的回答所做的评估：
- 您认为在未来12个月里，物价一般会上涨，下跌或保持不变？
- 在接下来的12个月内，您预计会有多少百分比的涨幅/降幅？
此外，消费者也预测了他们同期的实际收入。
密歇根大学通货膨胀率预期可以评估消费者预期的动态以及他们将来可能的消费情况。这个指数通常与通货膨胀（CPI 等）的其他指标密切相关。这份调查问卷涵盖了全美国的日常生活，除了阿拉斯加和夏威夷。这就是该指数被认为是通货膨胀和消费者活动的代表性领先指标的原因。
较低的数值表示消费者预计价格不会上涨。相反，指数增长表明美国家庭已做好提高价格的准备。密歇根通货膨胀率预期指数增长通常被视为对美元有利。
最后值:
真实值
预测值
"美国密歇根大学通胀预期 (University of Michigan United States Inflation Expectations)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件