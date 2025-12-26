密歇根大学通货膨胀率预期指数表明了美国消费者对未来12个月的商品和服务价格可能出现增长所做的评估。这个指数是根据至少500个美国家庭的电话调查获得数据每月计算得出。调查问卷包括关于消费者信心三个方面的50多个问题：个人财务，商业环境和购买力。

通货膨胀率预期是根据受访者对以下问题的回答所做的评估：

您认为在未来12个月里，物价一般会上涨，下跌或保持不变？

在接下来的12个月内，您预计会有多少百分比的涨幅/降幅？

此外，消费者也预测了他们同期的实际收入。

密歇根大学通货膨胀率预期可以评估消费者预期的动态以及他们将来可能的消费情况。这个指数通常与通货膨胀（CPI 等）的其他指标密切相关。这份调查问卷涵盖了全美国的日常生活，除了阿拉斯加和夏威夷。这就是该指数被认为是通货膨胀和消费者活动的代表性领先指标的原因。

较低的数值表示消费者预计价格不会上涨。相反，指数增长表明美国家庭已做好提高价格的准备。密歇根通货膨胀率预期指数增长通常被视为对美元有利。

最后值: