TIC美国国内债券和票据的海外净购买 (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)

国家：
美国
USD, 美元
源：
美国美国财政部 (United States Department of the Treasury)
部门：
货币
低级别 $​-61.2 B $​48.5 B
$​25.2 B
上次发布 重要性 实际值 预测值
以前
$​17.6 B
$​-61.2 B
下次发布 实际值 预测值
以前
TIC国内债券和票据的海外净购买反映了由海外私人投资者和政府机构购买和出售的长期证券数量之间的差额。由于高于预期的数值意味着预期的投资流入，它们被视为对美元有利，而低于预期的数值则被视为对美元不利。

最后值:

真实值

预测值

"TIC美国国内债券和票据的海外净购买 (United States TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。

真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。

日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
10月 2025
$​-61.2 B
$​48.5 B
$​25.2 B
9月 2025
$​25.6 B
$​30.9 B
$​48.5 B
7月 2025
$​58.2 B
$​-0.8 B
$​-5.1 B
6月 2025
$​-5.0 B
$​-0.8 B
$​147.4 B
5月 2025
$​146.3 B
$​-0.8 B
$​-40.8 B
4月 2025
$​-40.8 B
$​64.1 B
$​123.3 B
3月 2025
$​123.3 B
$​71.4 B
$​106.2 B
2月 2025
$​106.2 B
$​-25.9 B
$​-13.3 B
1月 2025
$​-49.7 B
$​15.5 B
$​-34.4 B
12月 2024
$​-49.7 B
$​35.8 B
$​-34.4 B
11月 2024
$​-15.8 B
$​60.5 B
$​92.0 B
10月 2024
$​92.1 B
$​60.3 B
$​77.0 B
9月 2024
$​77.0 B
$​36.0 B
$​19.1 B
8月 2024
$​19.1 B
$​41.7 B
$​55.9 B
7月 2024
$​55.9 B
$​41.6 B
$​11.7 B
6月 2024
$​9.8 B
$​50.5 B
$​44.7 B
5月 2024
$​45.9 B
$​65.0 B
$​76.5 B
4月 2024
$​75.0 B
$​54.0 B
$​45.9 B
3月 2024
$​42.2 B
$​41.3 B
$​87.3 B
2月 2024
$​88.8 B
$​52.6 B
$​67.9 B
1月 2024
$​67.9 B
$​44.5 B
$​33.8 B
12月 2023
$​33.8 B
$​72.4 B
11月 2023
$​91.0 B
$​45.1 B
$​54.0 B
10月 2023
$​54.0 B
$​28.3 B
$​-15.5 B
9月 2023
$​-17.5 B
$​40.8 B
$​21.7 B
8月 2023
$​22.1 B
$​46.7 B
$​-4.4 B
7月 2023
$​0.2 B
$​53.5 B
$​57.3 B
6月 2023
$​66.4 B
$​49.9 B
$​34.2 B
5月 2023
$​37.5 B
$​47.0 B
$​92.2 B
4月 2023
$​92.2 B
$​40.7 B
$​90.5 B
3月 2023
$​35.8 B
$​42.9 B
$​57.6 B
2月 2023
$​55.6 B
$​42.1 B
$​51.0 B
1月 2023
$​51.0 B
$​57.8 B
$​20.0 B
12月 2022
$​20.0 B
$​64.1 B
$​54.2 B
11月 2022
$​54.2 B
$​62.8 B
$​61.9 B
10月 2022
$​61.9 B
$​64.9 B
$​60.5 B
9月 2022
$​60.5 B
$​64.8 B
$​175.2 B
8月 2022
$​23.1 B
$​70.3 B
$​58.9 B
7月 2022
$​58.9 B
$​66.0 B
$​99.8 B
6月 2022
$​58.9 B
$​50.8 B
$​99.8 B
5月 2022
$​99.8 B
$​32.5 B
$​-1.1 B
4月 2022
$​-1.1 B
$​32.9 B
$​48.8 B
3月 2022
$​48.8 B
$​25.0 B
$​75.3 B
2月 2022
$​75.3 B
$​17.8 B
$​74.4 B
1月 2022
$​74.4 B
$​10.5 B
$​44.2 B
12月 2021
$​44.2 B
$​2.8 B
$​66.8 B
11月 2021
$​66.3 B
$​0.1 B
$​-43.6 B
10月 2021
$​-43.6 B
$​-2.3 B
$​1.3 B
9月 2021
$​1.3 B
$​-7.4 B
$​30.7 B
8月 2021
$​30.7 B
$​-12.8 B
$​10.2 B
123
