国内生产总值或GDP季率q/q反映了与上一季度相比，报告季度国内生产的商品和服务的市场价值的变化。美国GDP是基于支出而计算的。因此，一般计算公式是以下组件的总和：

个人消费支出

资本投资总额（投资于私营企业，例如设备投资）

政府开支（包括消费和投资）

净出口额（出口减去进口。该值可以为负数）

美国经济分析局根据对零售商，制造商和建筑公司的调查，以及对贸易流动的分析，来评估GDP的组成部分。

GDP是基于对商品价值的货币评估，因此它需要对通货膨胀进行调整。根据是否进行调整，GDP可以分成实际GDP和名义GDP。名义GDP忽略了通货膨胀和通货紧缩，这也是根据名义GDP的值很难衡量该指标变化的原因。实际GDP考虑了通货膨胀的影响，并能够使经济活动在长期内进行直接比较（例如，显示与上一年或上一季度相比的GDP变化的百分比）。为此，计算公式中包含GDP平减指数。

GDP通常被用作衡量国家经济状况和国民生活水平的指标。GDP的增长意味着经济走强，GDP下降表示经济衰退。

GDP对美元报价的影响也与通货膨胀密切相关。反过来，GDP和通货膨胀之间的关系却是非常微秒。总的来说，GDP的增长主要与国内支出的增加有关，这可能会增加通货膨胀。这个增长可能会刺激经济发展，并推高美元报价。然而，GDP增长过多可能是危险信号，因为通货膨胀过热会导致经济衰退。今天的大多数经济学家都认为，经济在每年2.5% - 3.5%GDP增长的情况下可以是安全的。

