Piyasa Teorisi
03 08 14'ten 19 10 14'e kadar: Piyasa türü - büyük katılımcıların tekeli, fiyatı yeni piyasa seviyelerine geri döndürme ve piyasa çok karlı hale geldiğinden hızlı bir şekilde dengeye yol açma.
bu yüzden piyasanın kaybı olmadığına dikkat edin. Ticaret sisteminiz bu özelliğe sahip olabilir, ancak piyasada bir yere gittiyse, o zaman bir yere geldi.
1. Рынок на этом этапе конкурентный, при отклонении цены от расчетного, она стремительно возвращается к расчетной линии, причем, рынок старается вернуться к безубытку (равновесию).
Bir bebeği taklit etmek istiyorsun (Rab Tanrı) belli bir çizgiyi hesapladı ve şimdi herkesi arz ve talep yasasının çalışmadığına ikna etmeye çalışıyorsun ama sadece belirttiğin çizgi var :-)) her şey var .. .
Bir oyuncak bebeği taklit etmek istiyorum (Lord God)
Özel , bekle. Önce kişinin bir şey sunduğunu anlayalım.
Yousufkhodja Sultonov , ne önerdiğiniz pek açık değil. Piyasanın herhangi bir modelini belirlediniz mi? Ve haftalarca?
Sözlerinizde gerçeklik arasında tutarsızlık var örneğin Forex'in başlangıçta kâr etme şansı vermediğini fakat aynı zamanda birçok kişinin yaptığını söylüyorsunuz. Ayrıca, "başa baş noktası" kavramının (anladığım kadarıyla) ayrı bir işletmeye değil de tüm pazara nasıl uygulanabileceği açık değildir. Prival'in sorduğu soruya da katılıyorum - "kar" veya "zarar" kavramları tüm pazara nasıl atfedilebilir?
Genel olarak, "neydi" anlamak istiyorum.
açıkçası dağıtımlarla ilgili
kâr - ekonomi üzerine Batı metinlerinin geleneğinde - bunlar p1-p0 fiyatlarındaki farklılıklar (artışlar)
yüksek basıklık ve kalın kuyruklu fraktal dağılımlar hakkında daha fazlasını bekliyorum
Not Bu verimli konunun, örneğin Edgar Peters gibi bir yazar tarafından zaten sürülmüş olduğunu belirtmekte fayda var.
Ve ne beklenir. Bilim denir. Bir şeyler ortaya çıkarmak (veya belki satmak, birine tez yazmak veya dikkat çekmek) istiyorum, yani böyle şeyler yapıyorlar ....
Olağan eylemler aşağıdaki sıradadır.
1. Aşama - sisi doldurmak, bilimsel sözcükleri atmak, tercihen daha sonra başka bir 20 sayfa ne olduğunu açıklayacak şekilde.
2. 2. aşama - tekrar açıklanması gereken bir sürü formül vermek ve bu hesaplamaları açıkladıktan sonra bile kimse tekrar edemez (bu arada bilim için zorunludur) çünkü yazarın her seferinde sırları vardır (ve büyük olasılıkla anlamaz) ne yazıyor)
3. Aslında, tüm bunların uğruna genellikle başlatıldığı üçüncü aşama ... saygı, liyakat, onur, diploma vb. Bir tür ticaret sistemi satmak mümkündür, örneğin, piyasa her zaman geri döndüğü için, o zaman "ortalamaya dönüş" olarak bilinen bir TS inşa ederiz ve ardından gelişmiş bir TS, piyasa ne kadar ileri giderse, o kadar fazla biz ortalama .... bu %101 hesaplanan çizgiye geri dönecek, büyük teorinin söylediği bu :-))
ZY Salıncağın Cauchy'den geldiğine bakın, birçok kişi onun hakkında bir şeyler duydu ve Cauchy'nin eşitsizliği hakkında bir şeyler duydu, ama burada başka bir şey var, CAUCHY farkı dedikleri belirli bir fark var, ama Cauchy'nin tarafında yalan söylemedi, muhtemelen o mezarında böyle mucitlerden yeni teoriler çevirir...
Susardım belki zevkle okurdum ama çok sarsıyor, çok sarsıyor bu eşitsizliği kendi adıyla adlandırsa tek kelime etmezdi. Sultanov arasında büyük bir fark gibi, her şey yolunda, sorun yok ... ama burada değil, bir şekilde Kosha'nın ihtişamına sarılmanız, herkesin beynini pudralamanız gerekiyor ...
Mavi, hesaplanmış kâr çizgisi, herhangi bir organizasyonun, özel girişimcinin, girişimin, satıcının, hem tekelci hem de rekabetçi bir piyasada bir katılımcının ve ayrıca gördüğümüz gibi Forex piyasasının kârını eşit olarak tanımlar. Bu kavramlar ve fiyatların bolluğu herhangi bir pazar için tipiktir. Şimdiye kadar yüzeysel ve/veya niteliksel kavramlara sahip olmuş veya genel anlamda kastedilmiştir. açıklamaya çalışacağım:
1. C1 - ilk başabaş noktası; - o kadar ucuza satarlar ki kar sadece değişken ve sabit maliyetleri karşılamaya yeter.
2. C2 - ikinci başa baş noktası; - o kadar çok satarsın ki kar sadece değişken ve sabit maliyetleri karşılamaya yeter.
3. Tsr - piyasa fiyatı (şimdiye kadar buna böyle dedim); - P1 ve P2'nin aritmetik ortalaması olarak oluşturulur, ancak piyasanın özelliklerine (malların alım fiyatı, marjinal satış fiyatı, sabit ve değişken maliyetler) bağlı olarak özel bir formüle (yönteme) göre hesaplanır.
4. Tsopt - maksimum kâr elde etmenizi sağlayan en uygun fiyat; - sayısal olarak Ts1 ve Ts2 geometrik ortalamasına eşit (Cauchy farkını hatırlıyor musunuz?)
5. Tspr - çekici olmaması nedeniyle ticaret durduğunda marjinal fiyat. - Ürünün piyasada alıcı bulamadığı fiyat (özel bir hesaplama yöntemi vardır).
6. Tsf - yukarıdaki fiyat seviyelerinin içindeki veya dışındaki gerçek fiyat.
Kısa boylu:
1. Evet, piyasa modeli, hiç denemediğiniz 50 formülü kapsar;
2. Onları görmeyeceksiniz ve ben onları açıklamayacağım - durumu böyle bir anlayışla hala anlamayacaksınız;
3. Zaman gösterecek ve görünüşe göre fiyat seviyelerinin göstergesi;
4. Kosha'yı kesinlikle doğru yaptım, kullanmak küfür olur ama hatırlatmak değil;
5. Böyle bir onura layık olduğunu düşünüyorlarsa, başkaları benim adımla seslensin.
1. Daha fazlasına sahip olmak daha iyidir, yoksa birdenbire 50 formül bulacağım .... önceden herkesi kendinizden daha aptal olarak düşünmeyin.
2. Ve bu durumda, kesinlikle, özellikle bilimsel açıdan. Yani bilginize, bilimsel makalelerin (eserlerin) gereksinimlerinden biri bu hesaplamalar kontrol edilebilir (tekrar) aksi takdirde ... falan ... falan .. falan
3. İşin özü budur ve kendini gösterir, gösterge satışa çıkar ve muhtemelen :-))) sadece daha büyük bir fiyat, daha etkileyici belirtin
4. Cauchy farkı üzerinde pliz'i stüdyoya bağlayın, herkes eşitsizliği bilir. Farkı ve Cauchy'nin çalışmalarıyla nasıl bir ilişkisi olduğunu aydınlatır mısınız?
5. Elbette asıl olan gerçek değil, onurdur. Bu tür teoriler için zaten bir isim var .... ortak bir isim ... " İngiliz bilim adamları kanıtladı " :-)
1. Haftalarca - bu verilerle yeni başladım, bunu dakika, saat, ........ yıllara göre yapabilirsiniz;
2. Sistematik bir kâr şansı vermez, bunun için yaratılmamıştır! Forex'i kâr için uyarladığımız şey budur. O yüzden böyle bir fırsat vermiyor. Çok tehlikeli bir girişim. Bir kumarhanede, kar etme olasılığı daha yüksektir. Ancak pes etmiyoruz ve istikrarlı bir gelir elde etmek için kalıplar arıyoruz. Ama gördüğünüz gibi birkaç noktadan, örneğin 50-100 hareket noktasından 5 puan kazanç elde etme imkanı var. Bu bence çok büyük bir kazanç. Aynı hareketin tamamının kâr şeklinde alınmasına izin verilmez. Bu bir illüzyon.
3. Bir bütün olarak tüm pazara uygulanabilir - özel bir yaklaşım bulundu, size daha sonra anlatacağım.
Merhaba sevgili katılımcılar. Daha önce https://www.mql5.com/ru/forum/43014 bir piyasa teorisi geliştirdiğimden bahsetmiştim. Sonunda, bence tasarlanmış! Hem serbest fiyatlandırma ile tekelci, yani her şeyin fiyat rekabetine dayandığı ve arz ve talep yasası tarafından düzenlendiği olağan mal ve hizmetler piyasası hem de fiyatların dikte edildiği tekel olmak üzere tüm piyasa türlerini tek bir formülde tanımlar. sınırlı sayıda piyasa katılımcısı tarafından Bu teorinin Forex'i de kapsadığından şüpheleniyorum ve bu durumda, piyasanın doğası birinci türden ikinci türe kolayca değişebilir, ancak genel olarak normal piyasadan farklı değildir. Henüz geliştirmenin tüm sırlarını vermeyeceğim, ancak araştırmanın nihai sonuçlarını elimden geldiğince göstereceğim. Soru sorun, her şeyi acele etmeyin ve hemen anlayın, bir şeyi anlamaya başlamadan önce yıllarca düşündüm. Tüm teori, piyasadaki kâr kalıpları etrafında inşa edilmiştir. Bu bağımlılığın türü, mevcut veya dikkate alınan zaman diliminde faaliyet gösteren piyasanın türünü gösterir. Hesaplanan eğrinin dışbükey (bir yumurtanın tepesi gibi, sıradanlık için üzgünüm) şekli, rekabetçi (olağan) bir piyasa türünün varlığını gösterir. Dışbükeylikle bağımlılık azalırsa - bu bir tekel piyasasıdır. Piyasada faaliyet gösteren çeşitli fiyatların seviyesinin bir grafiği olacaktır:
1. C1 - ilk başa baş noktası;
2. C2 - ikinci başa baş noktası;
3. Tsr - piyasa fiyatı (şimdiye kadar buna böyle dedim);
4. Tsopt - maksimum kâr elde etmenizi sağlayan en uygun fiyat;
5. Tspr - çekici olmaması nedeniyle ticaret durduğunda marjinal fiyat.
6. Tsf - yukarıdaki fiyat seviyelerinin içindeki veya dışındaki gerçek fiyat.
Analiz, 11 Mayıs 2014 tarihinden itibaren haftalık açılış fiyatları üzerinden gerçekleştirilmiştir. parçalar halinde, 12 hafta boyunca bir çift euro / dolar. Bakalım neler olacak:
11 05 14'ten itibaren 27 07 14'e kadar:
Sonuçlar
1. Bu aşamadaki piyasa rekabetçidir, eğer fiyat hesaplanandan saparsa, hızla hesaplanan çizgiye döner ve piyasa başabaşa (dengeye) dönmeye çalışır. Forex başlangıçta kar için bir şans vermez. Ancak artık piyasanın durumunu ve arzusunu bilerek, karlı eylemleri tahmin etmek mümkün olabilir. Piyasanın nasıl bir sarsıntıyla dengeye (başabaş) dönmeye çalıştığı, aşıldığı ve ikinci hareketle tam olarak denge çizgisine ulaştığı görülebilir. Ve seviyeler, pazarın önce girdiğini ve sonra izin verilen seviyeleri aştığını gösteriyor. Bir sonraki adım, geldiğimiz noktayı gösterecek.