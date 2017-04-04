Piyasa Teorisi - sayfa 148
Fikrin kendisi ilginç ama fiyatın nereye gideceği ve en önemlisi ne zaman olacağı sorusuna net bir cevap vermiyor. Fiyat ve zaman ilişkili değildir.
Fiyat bir gün her zaman yukarı veya aşağı gidecektir ve karlı ticaret için oraya NE ZAMAN gidileceğini bilmek çok önemlidir.
Piyasa sayıyor olabilir. Ancak, katılımcıların iki bileşeninin hesabı nerede - spekülatif ve spekülatif olmayan (hadi buna diyelim)? Sizce bu esneklik muhasebe için yeterli mi?
Katılımcıların spekülatif olmayan kısmı için fiyatın çok önemli olmadığını (makul sınırlar içinde) anlıyor musunuz?
1. Fiyatın nereye gideceğine dair bir cevap bulamazsanız, konuyu baştan dikkatlice tekrar okumalısınız;
2. “Zaman” faktörü ile çalışmadığından, ancak dolaylı olarak, fiyat alanı boyunca seviyelerin hareketinin doğası gereği, bu teori çerçevesinde ne zaman cevaplanamayacağı sorusu, bu süre tahmin edilebilir. .
3. Karlı ticaret için her şeyden önce piyasanın durumunu değerlendirmeniz gerekir. Fiyat hareketi için zaman faktörünün ana şey olmadığı ortaya çıktı ve siz hala eski moda bir şekilde her şeyi zamana bağlamak istiyorsunuz. Bunu hayal etmenin psikolojik olarak zor olduğunu anlıyorum, ancak bu gerçeği kabul etmek zorundayız ve eylemlerimizi zamana değil, piyasanın durumuna bağlamayı öğrenmeliyiz.
... sadece ne zaman değil, aynı zamanda bu işin ne kadar devam edeceğini bilmek de önemli.
Yusuf, bu yüzden eylemlerin piyasanın durumuna bağlanmasını pratikte göster.
Piyasa koşullarının neler olduğunu ve bu koşullara hangi eylemlerin eşlik etmesi gerektiğini kısaca açıklayın. Eylemleri Al, Sat, piyasa dışı olarak ifade edin. Ve en az bir ay boyunca, tahmininizi Moskova saatiyle 00:00'da verin.
Золото, сложилась ситуация, близкая к Евро/Доллару, Цена должна идти вверх. Здесь в облике Медведей действуют участники рынка, а в облике Быков - сам Рынок:
Çizgilerden hangisinin aslan olduğunu anlamak için kalır
EURUSD çiftinde ayılar bir kalabalık halinde geldi.
Ve Leo onları Bulls ile 1.1152 seviyesinde bir toplantıya götürdü:
Ve Leo onları Bulls ile 1.1152 seviyesinde bir toplantıya götürdü:
"Pazar hayvanlarının" bir konsolidasyonu var, benim için ayılarla satışta durmak daha iyi olurdu. Piyasada çok para var. Bence yatırım yapılan boğalar değil.
Bu nedenle, fiyatlarda keskin bir düşüş gerçek olur.