Владимир :

Fikrin kendisi ilginç ama fiyatın nereye gideceği ve en önemlisi ne zaman olacağı sorusuna net bir cevap vermiyor. Fiyat ve zaman ilişkili değildir.

Fiyat bir gün her zaman yukarı veya aşağı gidecektir ve karlı ticaret için oraya NE ZAMAN gidileceğini bilmek çok önemlidir.

...bu işin sadece ne zaman değil, ne kadar daha devam edeceğini bilmek de önemli.
 
Dmitriy Skub :

Piyasa sayıyor olabilir. Ancak, katılımcıların iki bileşeninin hesabı nerede - spekülatif ve spekülatif olmayan (hadi buna diyelim)? Sizce bu esneklik muhasebe için yeterli mi?

Katılımcıların spekülatif olmayan kısmı için fiyatın çok önemli olmadığını (makul sınırlar içinde) anlıyor musunuz?

Yani geniş bir aralıkta negatif değerlere kadar değişen S ve Y parametreleri bu gerçeği hesaba katar. Rekabetçi bir piyasa, negatif esneklik Y ve pozitif S değerleri ile karakterize edilirse, tekel piyasası için bunun tersi doğrudur. Bütün bunlar, sizin tarafınızdan belirtilen faktörlerin oranı nedeniyle gerçekleştirilir. Örneğin bu nedenle Pound/Dolar çiftinde 1 gün boyunca tekel piyasası hüküm sürdü.
 
Владимир :

1. Fiyatın nereye gideceğine dair bir cevap bulamazsanız, konuyu baştan dikkatlice tekrar okumalısınız;

2. “Zaman” faktörü ile çalışmadığından, ancak dolaylı olarak, fiyat alanı boyunca seviyelerin hareketinin doğası gereği, bu teori çerçevesinde ne zaman cevaplanamayacağı sorusu, bu süre tahmin edilebilir. .

3. Karlı ticaret için her şeyden önce piyasanın durumunu değerlendirmeniz gerekir. Fiyat hareketi için zaman faktörünün ana şey olmadığı ortaya çıktı ve siz hala eski moda bir şekilde her şeyi zamana bağlamak istiyorsunuz. Bunu hayal etmenin psikolojik olarak zor olduğunu anlıyorum, ancak bu gerçeği kabul etmek zorundayız ve eylemlerimizi zamana değil, piyasanın durumuna bağlamayı öğrenmeliyiz.

 
Sergey Petruk :
... sadece ne zaman değil, aynı zamanda bu işin ne kadar devam edeceğini bilmek de önemli.
Uzun vadeli trendlerin tarifine tanık olduğumuzda bu sorunun da cevabını alacaksınız. Bu arada, eğer Ayılar ve Boğaların seviyeleri fiyat alanında önemli bir mesafeye dağılırsa, süreçlerin daha uzun sürdüğü ve şimdi olduğu gibi çok yakın olduklarında, eğilimin daha sık değiştiği varsayımı vardır.
 
Alexander Laur :

Yusuf, bu yüzden eylemlerin piyasanın durumuna bağlanmasını pratikte göster.

Piyasa koşullarının neler olduğunu ve bu koşullara hangi eylemlerin eşlik etmesi gerektiğini kısaca açıklayın. Eylemleri Al, Sat, piyasa dışı olarak ifade edin. Ve en az bir ay boyunca, tahmininizi Moskova saatiyle 00:00'da verin.

Tamam, yine de, zaten yorumlarda alıntı yapıyorum. Bir çift USD/JPY ekleyeceğim.
 
altın düşüyor - zaten 1167 bir yerde. Belli ki bir gün tersine dönecek ve yükselecek...

Золото, сложилась ситуация, близкая к Евро/Доллару, Цена должна идти вверх. Здесь в облике Медведей действуют участники рынка, а в облике Быков - сам Рынок:



 
Bazı benzerlikler var:



Çizgilerden hangisinin aslan olduğunu anlamak için kalır
 
Alexander Ivanov :
EURUSD çiftinde ayılar bir kalabalık halinde geldi.

Ve Leo onları Bulls ile 1.1152 seviyesinde bir toplantıya götürdü:


 
Yousufkhodja Sultonov :

Ve Leo onları Bulls ile 1.1152 seviyesinde bir toplantıya götürdü:


Belki, ama resimlerimde BULLS, AYILAR'ın kükremesiyle çalıların arasında kayboldu. Şu ana kadar 1.1035'e kadar satıldı
 

"Pazar hayvanlarının" bir konsolidasyonu var, benim için ayılarla satışta durmak daha iyi olurdu. Piyasada çok para var. Bence yatırım yapılan boğalar değil.

Bu nedenle, fiyatlarda keskin bir düşüş gerçek olur.

