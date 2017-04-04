Piyasa Teorisi - sayfa 112
Algoritma, böyle rastgele bir pazardan bile kâr etmeyi başarır:
Pazarın türü her zaman rekabetçidir ve birkaç kez ilk bakışta böyle bir "garip", daha önce görmediğim bir pazar türüyle karşılaştım, çünkü rekabetçi pazarın bölgede ilginç bir devamı olduğunu tahmin etmemiştim. malların negatif satış fiyatları. Algoritma, gerçekten de, çeşitli "hediyeler" satışlarını teşvik ederseniz, reklam maliyetlerinin aslında bir kayıp olduğu ortaya çıkarsa, o zaman mantıklı olan muhteşem karlar elde edebileceğinizi önerdi. Forex bize piyasanın harikalarını gösterir:
Rastgele yavaşladık .. düşünmedik ... deneyin saflığı için daha yavaş yapılmalı ... frekans acı verici bir şekilde yüksek ...
+ sağda gözlemler neden boş? Yoksa saymadı mı?
Konunun yarısını okuyun. .. Genellikle piyasa teorilerinin kaynağında bir satıcı olduğu ve bir alıcı olduğu gerçeği yatar ve aralarında .. ilişkiler vardır .. Ve sonra bu temelde teorinin kendisi geliştirilir.
Ve burada ... yeni bir şey ... pazar anlayışımın mantığıyla önemli ölçüde çelişen bir şey. belirtmeyeceğim. Yousufkhodja Sultonov , eğer teorinizin mantığını geliştirir ve üzerine bir kitap yayınlarsanız, onu zevkle satın alır ve ilgiyle okurum. Ben zaten bekliyorum.
Yani rastgele değil. Aksi takdirde, algoritmanız, oranları (lot) manipüle etmeden kırmızı-siyah üzerinde çalıştırılabilir, yani. rastgele kırmızı-siyahın (yazı-tura) aslında rastgele olmadığını kanıtlıyor))
Tüm Şubat?
Oturum açılışı 05 06 15, 00-00 Moskova saati. Aslan tarafından boğa piyasasının düzeltilmesi devam ediyor, piyasayı aşağı çekmek isteyen Ayılar engelleniyor. Durum, 05 Mayıs'ta meydana gelen duruma benzer (grafiğe bakın), ardından Fiyat yukarı yükseldi:
Seviyeler:
Günün en düşük durumu, 02-05 Moskova saati. Görünüşe göre, Fiyat da dahil olmak üzere tüm seviyelerde bir toplantı planlanıyor ve bunun için, Ayılar da buluşma yerine gittiğinden, bunun için 30 puan daha Leo (1.11582) seviyesine düşmesi gerekiyor. Bu düzeydeki toplantının 3 Mayıs'ta gerçekleştiğini unutmayın. Piyasanın Bulls'tan Bears'a barışçıl bir transferi varsa, tüm Bais'leri kapatmak ve Bulls'un tepkisini beklemek gerekecektir. Bu arada, toplantının sonuçlarını bekliyoruz: