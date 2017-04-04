Piyasa Teorisi - sayfa 45
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki, evet .. sadece sinyaller nerede?
Sinyalleri kendin veriyorsun, onları anlamıyorum . Dosya kapatıldıktan sonra bu formatlardaki grafiklerin neden kaybolduğunu söyleyebilir misiniz?
Örneğin, sütun-S ekleyin ve oraya yazın -
1 satın alma
-1 satış
0 sinyal yok
2. hiçbir fikrim yok...
Böylece Ayılar (Ejderhanın yeşil gölgesi tarafından gizlenirler, Ejderha artık sadece Ayılarla meşgul, aynı seviyeye sahipler) Ejderha ile birlikte, işleri halletmek için Boğalar yönünde, Aslan ve Bufalo konsültasyona gidiyor, ayrıca Aslan (1.086455) Bufalo'nun (1.085769) 7 puan önünde, bakalım ne olacak. Müzakereler barışçıl olursa ve Ayılar Bulls'tan uzakta durursa, bir destek hattının oluşmasını ve BAI'ye girmeyi bekliyoruz. Ayılar Bulls'a yaklaşırsa, müzakerelerin sonuçlarını bekliyoruz:
Böylece Ayılar (Ejderhanın yeşil gölgesi tarafından gizlenirler, Ejderha artık sadece Ayılar ile meşgul, aynı seviyeye sahipler) Ejderha ile birlikte Boğalara doğru işleri halletmek için gittiler, bakalım ne olacak:
Her nasılsa %100 seçeneğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ama bir şekilde her şey belirsiz ve inandırıcı değil.
Saç tokaları çizimlerde zaten iyi ve hepimiz bekliyoruz, bekliyoruz.
Yusuf, tüm formüllerini yayınladığından emin olmalısın. Böylece keşfedicinin önceliği sizin için sabitlenir. Ve sonra birileri önünüze geçebilir ve kendilerine yazarlık atayabilir. Dedikleri gibi, fikirler havadadır. Marconi ve Popov'u hatırlayın...
Her nasılsa %100 seçeneğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ama bir şekilde her şey belirsiz ve inandırıcı değil.
Saç tokaları çizimlerde zaten iyi ve hepimiz bekliyoruz ve bekliyoruz.
Beklemek kaybetmekten daha iyidir, çok zamanımız var, ancak piyasa sakin olduğunda önceden bilgilendirileceğimiz yeni anlaşmazlıklar ortaya çıkana kadar uzun süre ve güvenli bir şekilde sonuna kadar gireceğiz. Pozisyonları kapatmak için zaman olacak.
Yaşasın, ilginç ve önemli bir özellik fark ettim veya tahmin ettim - en azından her dakika grafiğe fiyat bilgisi ekleyin, sonuçları yeniden çizmez veya bozmaz! Yani, bilgisayarın kaynağı izin veriyorsa, piyasanın durumunu çevrimiçi olarak, en azından kene kene izleyebilirsiniz. TF'ye atıfta bulunmadan. Gerçekten de, hiçbir yerde "zaman" parametresine sahip değiliz, sadece Majesteleri fiyatı (Fox).
Kaybetmektense beklemek daha iyidir, çok zamanımız var ama yeni anlaşmazlıklar ortaya çıkana kadar, piyasa sakinleştiğinde önceden haberdar edeceğimiz, uzun süre ve güvenle dolu dolu gireceğiz. Pozisyonları kapatmak için zaman olacak.
Umarım sistem çökmez. Bekleyelim. Kabul ediyorum.
Yapacak bir şey yokken beklerken şu anda piyasanın türüne bir göz atalım:
Gerçekten de, Bulls, büyük likidite ve neredeyse mükemmel başabaş, yani minimum kâr fırsatı olan mükemmel bir piyasa - sadece takas ile büyük bir rekabetçi piyasa organize etti. Piyasayı hesaplanan mavi kâr çizgisinden uzaklaştırma girişimleri Dragon tarafından ciddi şekilde bastırılır. Bu, Bulls lehine müzakerelerin başarısının ve Ayılar kabul ederse yükseliş eğiliminin oluşumunun dolaylı bir kanıtıdır. Bekleriz.
Bu dalı bir rezerv ilan etmeyi öneriyorum)
Ve forumun kültürel mirasına ekleyin))