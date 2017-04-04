Piyasa Teorisi - sayfa 37
Ne yani, pazarda sadece aptallar mı satar?
sistemin yazarı 100 bin dolara satıyor. Yani talep Yusuf'tandır.
İnternetteki formüller. Sözde boş yatıyorlar.
Kral. dün beklendiği gibi, Cuma günkü kapanışın sonuçlarına göre https://www.mql5.com/en/forum/58256/page34 , Ayılar, görünüşe göre, Pazartesi günü Piyasa Başkanı ile birlikte ticaretin açılmasından hemen sonra ve yöneticiler, Bulls'a güçlü bir darbe indirerek, onları 1.698776 seviyesine geri fırlatarak, Bulls'taki fiyatı hemen ele geçirdiler ve şimdi 12-30 Moskova saatinden itibaren lider durumdalar:
Bu acımasız darbe, Bears'ın müzakerelerin ve uzlaşmaya varmanın bir sonucu olarak barışçıl bir şekilde 24 Nisan 2015'te fiyatı Bulls'a vermesi nedeniyle oldu (bağlantıya bakın) ve şimdi aşırı önlemlere gittiler. Ayılar, Ayıların güvenine giren Boğaların, Ayılara ait olan piyasayı haince yönlendirerek, direnci korumak yerine piyasayı yukarılara taşımasına bile göz yumdu. grafikten görülüyor. Piyasa, göz açıp kapayıncaya kadar 550 pp potansiyeli olan oldukça rekabetçi bir stratejiden dönmeye başladığından, böyle bir davranış stratejisinin, muhtemelen yöneticilerin katılımıyla, piyasanın Başkanı tarafından icat edilmiş olması mümkündür. (4 haneli) sadece 85 puanlık bir potansiyel ile özel olarak.
En azından kambiyo senedinin hesaplarını gösterebilir misiniz.. Bir kafa iyi, çok daha iyi ....
En azından kambiyo senedinin hesaplarını gösterebilir misiniz.. Bir kafa iyi, çok daha iyi ....
Aslında. En azından bazıları formülü kazıyor, ancak hepimizin bir dalda oturduğumuz ve Yusuf'tan bitmiş sonucu beklediğimiz ortaya çıktı.