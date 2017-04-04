Piyasa Teorisi - sayfa 37

Alexander Ivanov :
Ne yani, pazarda sadece aptallar mı satar?
Tabii ki hayır.. Siz sadece kendinizin en az yarısını test edin ve yukarıda yazdığım koşulları sağlayanları bulun ve ardından demoda en az 100 fırsat açılacak ve tester'da bir eşleşme olacak.. O zaman konuşabilirsiniz. Ve böylece en azından yarın pazarda perçinleyebilirim Baykuşlar.. Soru şu ki, anlamı nerede? Ve size sadece konu yeni olduğu için sordu, ben de kodu görmek ve denemek istedim.
 
sistemin yazarı 100 bin dolara satıyor. Yani talep Yusuf'tandır.
Alexander Ivanov :
sistemin yazarı 100 bin dolara satıyor. Yani talep Yusuf'tandır.
Tabii ki, çok şey söyleyebilirsin .. Tabii ki, dedikleri gibi, kıskanılacak bir akla sahip bir kişi ... Ama şimdiye kadar her şey sadece bir varsayım. Ama hiçbir şekilde bir sistemmiş gibi davranmıyorum... Siz de bir sistem kullanmadınız, ancak ünlü matematikçilerin zaten bilinen formülleri (hafızaya göre) ..
 
İnternetteki formüller. Sözde boş yatıyorlar.
Alexander Ivanov :
İnternetteki formüller. Sözde boş yatıyorlar.
tamam, seni rahatsız etmeyeceğim ... seninle yulaf lapası pişiremem ve keşfe gitmem)))
 

Kral. dün beklendiği gibi, Cuma günkü kapanışın sonuçlarına göre https://www.mql5.com/en/forum/58256/page34 , Ayılar, görünüşe göre, Pazartesi günü Piyasa Başkanı ile birlikte ticaretin açılmasından hemen sonra ve yöneticiler, Bulls'a güçlü bir darbe indirerek, onları 1.698776 seviyesine geri fırlatarak, Bulls'taki fiyatı hemen ele geçirdiler ve şimdi 12-30 Moskova saatinden itibaren lider durumdalar:

Bu acımasız darbe, Bears'ın müzakerelerin ve uzlaşmaya varmanın bir sonucu olarak barışçıl bir şekilde 24 Nisan 2015'te fiyatı Bulls'a vermesi nedeniyle oldu (bağlantıya bakın) ve şimdi aşırı önlemlere gittiler. Ayılar, Ayıların güvenine giren Boğaların, Ayılara ait olan piyasayı haince yönlendirerek, direnci korumak yerine piyasayı yukarılara taşımasına bile göz yumdu. grafikten görülüyor. Piyasa, göz açıp kapayıncaya kadar 550 pp potansiyeli olan oldukça rekabetçi bir stratejiden dönmeye başladığından, böyle bir davranış stratejisinin, muhtemelen yöneticilerin katılımıyla, piyasanın Başkanı tarafından icat edilmiş olması mümkündür. (4 haneli) sadece 85 puanlık bir potansiyel ile özel olarak.

Yousufkhodja Sultonov :

Kral. Dün tahmin ettiğim gibi, Ayılar Bulls'a güçlü bir darbe indirdi, onları 1.698776 seviyesine düşürdü, Bulls'taki fiyatı ele geçirdi ve ona liderlik ediyor:


En azından kambiyo senedinin hesaplarını gösterebilir misiniz.. Bir kafa iyi, çok daha iyi ....
 
azfaraon :
En azından kambiyo senedinin hesaplarını gösterebilir misiniz.. Bir kafa iyi, çok daha iyi ....
100 tavşan bir aslanın yerini tutmaz.)
 
azfaraon :
En azından kambiyo senedinin hesaplarını gösterebilir misiniz.. Bir kafa iyi, çok daha iyi ....
Aslında. En azından bazıları formülü kazıyor, ancak hepimizin bir dalda oturduğumuz ve Yusuf'tan bitmiş sonucu beklediğimiz ortaya çıktı.
 
Владимир :
Aslında. En azından bazıları formülü kazıyor, ancak hepimizin bir dalda oturduğumuz ve Yusuf'tan bitmiş sonucu beklediğimiz ortaya çıktı.
%100500 :)) trendi bekliyoruz.
