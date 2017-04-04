Piyasa Teorisi - sayfa 69
Pazartesi hava durumu tahmini nedir?
Mümkünse, yukarıdaki mesajımda bulunan yeni bir çizimi (işlenmiş) gösterin.
teşekkür etmek!
Pazartesi günü satın almanın gerekli olduğuna inanıyorum? yaklaşık 1.1100'e kadar.
teşekkür etmek!
Sevgili tuma88 , Cuma seansının sonunda Ayıların fiyatın sahibi olduğu açıktır, bu nedenle, ayrıca satın almaktan söz edilemez. Ayılara yapılan son fiyat transferi barışçıl bir şekilde gerçekleşti. tüm piyasa fiyatları genel başabaş seviyesinde (Zopt - Leo seviyesini dikkate alacağız) bir araya geldiğinde, olağanüstü mükemmel bir piyasa düzenlediğinde, Bulls rekabetçi piyasayı barışçıl bir şekilde Ayılara devretti ve şimdi piyasayı sakince aşağı çekebilirler.
Ayılar ve Boğaların seviyeleri ve bir bütün olarak piyasa hakkında, özlerinin matematiksel bir analizinden sonra, onları oluşturan formülleri ortaya çıkardıktan sonra şu sonuca vardım:
1. Ayılar - bu, piyasa katılımcıları - şu anda alıcılar ve satıcılar tarafından kararlaştırılan mevcut fiyatın seviyesidir. Bu, ilk başa baş (daha düşük) seviyedir, yani piyasa katılımcılarının seviyesi. Bu seviyenin altında, satıcıların mal satması karlı değildir. Bu söylenebilir. bu satıcıların seviyesidir. Piyasa katılımcılarının sorunu, bu seviyenin piyasanın seviyesine tekabül edip etmediğini bilmemeleridir;
2. Boğalar - Bu, sanal maksimum ciro, yani pazarın bu ürüne olan ihtiyacı açısından piyasadaki mevcut genel durum temelinde oluşturulan piyasanın kendisinin başa baş seviyesidir. katılımcılarının fiyat değişikliklerine duyarlılığını (gelirin fiyat esnekliği) dikkate alarak piyasanın cirosunu değerlendirmek. Ben bu sorunla ciddi olarak ilgilenene, formülü ortaya çıkarıp sayısal olarak değerlendirmenin bir yolunu bulana kadar bilim dünyasında hiç kimse onun varlığından ve sayısal ve yeterli bir değerlendirmenin imkanından haberdar değildi. Aksini bilen varsa, kaynağı minnetle okumaktan memnuniyet duyarım. Mükemmel bir piyasa teorisyenleri de dahil olmak üzere herkese, piyasanın her zaman bir başabaş noktası etrafında dengelendiği ve bunun fiyatın kendisinin alanı olduğuna inandığı görülüyordu. Sadece fiyatın neden belirli bir seviyeye yükseldiğini ve ardından güvenli bir şekilde geri döndüğünü ve ardından döngünün tekrarlandığını merak ettiler. Kanıtlanamayan bir Dow aksiyomu olarak kabul ederek sakinleştiler. Şimdi ne olduğunu biliyorsun, bu kanıtlandı.
Şimdi size sürekli gösterdiğim hesaplanmış kâr eğrisi boyunca fiyatın bir başabaş noktasından diğerine nasıl atlamayı başardığını sorabilirsiniz, aralarında çok büyük bir mesafe olduğunu nereden görebiliyorsunuz? Tabii ki, bir noktadan diğerine basit bir geçiş imkansızdır, çünkü bu durumda fiyat, mükemmelliğin izinin olmadığı maksimum verimlilik bölgesini geçmelidir ve bu, piyasa ve katılımcıları için ölümdür. Son zamanlarda ekran görüntülerinde gösterdiğim gibi, piyasanın bu aldatmacayı çok özgün ve basit bir şekilde yaptığı ortaya çıktı. Yazıdan detaylı bir şekilde açıp okuduğum kadarıyla, tek, global, başabaş seviye ile çalışabileceği, tüm sanal piyasa seviyeleri ile fiyatın aynı seviyede buluştuğu ve piyasada bir durum oluşturulabileceği ortaya çıktı. aynı zamanda teorik olarak kar elde etmek imkansızken mükemmelliğin zirvesine ulaşılır. Bu seviyeye yukarıda biraz bahsettiğim zugzwang seviyesi adını verdim. Yani burada, piyasanın Bears'tan Bulls'a ve tam tersine hareket etmesinin ana yolu bu noktada transferdir, aksi takdirde aralarında bir savaş vardır.
Sonuç olarak, başın döndüğü Ayılar ve Boğaların seviyelerinin birbirine bağımlılığına bir göz atın, çünkü birbirlerine danışarak kendilerini yönettikleri ortaya çıktı (!):
Ayılar = 1/2*( Boğalar + Ayılar) - 1/2*(Boğalar - Ayılar) = Ayılar;
Boğa = 1/2*( Boğa + Ayı) + 1/2*(Boğa - Ayı) = Boğa.
Yusuf!
Her şeyin girişimcinin kontrolü altında olduğu, mal ve hizmetler için mikro piyasaların mükemmel "parabolünü" gördünüz ve Cuma seansının sonu itibariyle gerçek Forex piyasasında bunun nasıl olduğu burada. Ayıların Cuma günü Moskova saatiyle 13-00 ile 15-00 arasındaki küresel başabaş noktasında barışçıl bir şekilde boğalardan aldığı sıfır hesaplanmış verimlilik ile piyasa düşüş eğiliminde, rekabetçi, olağanüstü mükemmel. Gerçek bir parabol şöyle görünür:
Pazartesi açılışıyla birlikte piyasa çok güçlü ve dinamik olarak karşımıza çıkacak. Maksimum sanal geliri veya piyasa cirosunu karakterize eden S göstergesi, her zamanki 50-500 puanla 1377.6 puandır ve piyasanın sadece 1 puanlık bir fiyat değişikliğine tepkisini karakterize eden duyarlılık göstergesi Y 1239'a ulaşmıştır. her zamanki 50-500 puan ile puan. Bu göstergeler, son günlerde tanık olduğumuz Boğalar ve Ayılar savaşları sırasında bir tekel piyasası ve/veya onu yaratma girişimleri durumunda 50-150 puanlık en düşük değerlerine sahiptir. Bu göstergelerin oranı, şu anda C2 = Cpr = Boğa = S/Y = 1377.6/1239 = 1.11191 seviyesinde olan Boğa seviyesini oluşturur. Melveday seviyesi Fiyatın kendisidir = 1.10093.
Bu nedenle, Pazartesi günü piyasa keskin bir düşüş yaşayabilir. çünkü Ayılar piyasanın sahibi. Öneri - HÜCRE .
Öngörüme uymuyor.
Opsiyon olarak fiyatın daha da 1,0970'e düşeceğini varsayabiliriz. Ve oradan bir düzeltme satın alın.
teşekkür etmek!
Beyler, lütfen çok basit bir prensibe göre çalışan bu teoriye göre tam otomatik TS'yi değerlendirin: "Boğalar Ayılardan daha güçlüyse, AL'a gireriz, aksi takdirde - HÜCRE veya Boğalar piyasaya öncülük ederse, sonra SATIN AL, aksi takdirde HÜCRE " gireriz , her seferinde 2010 için açık bir pozisyonu kapatırız:
Maksimum düşüş yaklaşık 900 puan, kâr yaklaşık 1500 puandır. Şimdiye kadar, en iyi sonucu elde edemedim.
Ticaret başladı.
Satış tahmini değişmedi mi?
Sizden kendi yönteminize ve Krokhost yöntemine göre bir tahmin yapmanızı rica ediyorum.
Bu Excel ile ilgili değil, şimdi hangi noktada sinyal vermenin daha iyi olduğunu öğreniyoruz. Benim önerim fiyat sarı çizgiden ayrıldığında, kırmızı çizgi fiyata ulaştığında satın almanızdır. Sinyalin önerdiğimden daha geç.
teşekkür etmek!
Yusuf!
Ticaret başladı.
Satış tahmini değişmedi mi?
Sizden kendi yönteminize ve Krokhost yöntemine göre bir tahmin yapmanızı rica ediyorum.
teşekkür etmek!
beyler puan verin
Atılan ilk dosya (30 hesaplanmış gözlem (2010))
Sonuncusuyla eşleşmiyor (240 hesaplanmış gözlem (grafiğin alt kısmında)
Ne düşünüyorsun, ne düşünüyorsun...
Mars'ta hayat var mı, Mars'ta hayat var mı - bilim bilmiyor)))