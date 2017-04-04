Piyasa Teorisi - sayfa 239
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Rusya'da yaşıyoruz. Peki, lam'ı halkın içine al ve ne? ) Hayır, geçiyorum.
Hayır, geçme .... geçme. Renat...
Herkese açık değil ... :-)
Almaya hazır ol... lam. skype yapalım veya kişisel olarak yazalım - paylaşacağız ....
Roman, sana başarılar dilerim. Ribaundlardan ovmak sat...
TEŞEKKÜR. yapmayacağım...
Nasıl alacağınızı yukarıda yazdım. Okumak.
ribaundları satmak için? :-)
İstediğiniz gibi.
Geçen yıl 16 Aralık'ta iyi çalıştı...
Şu an bir boyasız a la hanımla onun gibilerini karıştırıyoruz gibi görünüyor, naibulllinlerin prezervatifleri hazırlanıyor... :-)
ribaundları satmak için? :-)
Onlar. zıpla ve sat - bu algoritmaya göre (usdrub)
Kısaltma anlamında (bir çift)?
Kesinlikle. D1'in geçmişini analiz edin. Salı veya 11.09'da patlayacak, umarım. Bunun altında ve şampiyon hapsedildi. 1'i alın - ilköğretim. Hedef bir veya iki ayda 49.87. Sonra geri.
Haydi.. . :-)
Demura ile armageddon taraftarıyım... :-)
Sonbahardaki paltolardan sonra hedef bu kış yüzlerce kişinin üzerinde. :-)
PYSY - TA'da analiz edeceğim - buraya yazacağım.
Anketime oy verdiniz mi?
Kesinlikle. D1'in geçmişini analiz edin. Salı veya 11.09'da patlayacak, umarım. Bunun altında ve şampiyon hapsedildi. 1'i alın - ilköğretim. Hedef bir veya iki ayda 49.87. Sonra geri.
Analiz edildi - HZ, HZ ...