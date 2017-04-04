Piyasa Teorisi - sayfa 251

Server Muradasilov :

Okudum, sizin için yazıya yorum yapacak kadar eğitimli değilim))) Bir gösterge yapın.

Çalışmalarında başarılar dilerim Yusuf.

Teşekkürler ve çevrimiçi gösterge, geniş çapta değişen pazarın gerçek gücünü veya hacmini gösterecektir. Örneğin, şimdi euro/dolar için S = 4272 (4 hane) puan ve Y = - 3708 puan. Bu nedenle, piyasa fiyatı P= - S/Y = - 4272/(-3708) = 1.1336, cari fiyat C = 1.1307'de. Bu nedenle, piyasa şimdi düşüş ve rekabetçi. S<0 ve Y>0 ile piyasa tekel olacak ve bundan hemen haberdar olacağız.
 
Alexander Ivanov :
benim için sütsüz ekşi helluva.
Çay?! Güçlü (Seylan siyahı), tatlı (reçelli) ve sıcak! Ve limon yok!
 
Boris :
Süper gizli bir kod veya algoritma düşündüğümde, sıcak çay içerim. En ince görevleri çözmek için gerekli olan beynin gizli köşelerini tonlar ve açar)))
 
Alexander Ivanov :
Zaten tonlarca çay ve kahve yok edildi, birkaç çay / kahve tarlası sadece kupam için çalışıyor, ama ne yazık ki, ilham henüz cennetten man ile inmedi. Neyi yanlış yapıyorum? Hardal ekleyebilir misin?
 
Artyom Trishkin :
ahaha))) Ben tereyağı, bir parça ekliyorum. Üzerini folyo ile kaplamak için. Böylece ısısı kaybolmaz. ))
 
Alexander Ivanov :
Ne saçmalık ... Ama hardal - değil mi?
 
Artyom Trishkin :
Hayır, saçmalık yok.

Yeşil, örneğin, sütlü sıcak çay, bir parça tereyağı ve biraz tuz - lezzetli şeyler.

 
Dina Paches :

canım sen de varsın ;)

Byaka diyorum.

Kahveye saygı duyarım. Ya da siyah çay...

Ve sütü ayrı severim - neden ayrı güzel ürünleri bozayım... :))

 
Artyom Trishkin :

Evet. ))) Aynı şekilde. )))

Ve çocukluğumdan beri bu tadı seviyorsam nereye gitmeliyim?

Hayır, saçmalık yok. Hardallı - evet, byaka, muhtemelen.

P. / S.: Ama ... " Tat ve renk için yoldaş yok " (c), elbette.

