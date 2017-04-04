Piyasa Teorisi - sayfa 270
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Tekelci boğalar, Ayılar piyasasını nakavt etti https://www.mql5.com/ru/charts/4362655/eurusd-h1-e-global-trade
FRS kararı öncesi ve sonrası sanal gelir (işlem hacmi) ve gelir esnekliğindeki değişiklikler https://www.mql5.com/en/charts/4369448/eurusd-m1-e-global-trade
Tekelciler Boğaları vurarak piyasayı tekel moduna geçirmeye çalışıyorlar bakalım bu şekilde rekabetçi piyasanın Ayılarını nakavt etmek mümkün mü olacak https://www.mql5.com /ru/charts/4370428/eurusd-
m1-e-küresel-ticaret. Tekelci boğalar piyasaya gerçekten zarar verir ve piyasayı daha da hızlı aşağı çekebilir:
Sevgili Yousufkhodja!
Sonuçlarını yayınlayabileceğiniz resmi kurallara sahip bir ticaret sisteminiz var mı?
Sevgili Yousufkhodja!
Sonuçlarını yayınlayabileceğiniz resmi kurallara sahip bir ticaret sisteminiz var mı?
Sadece pratikte "suyun üzerine dirgenle yazılmış" bir "teorisi" var! Eğlensin, eğlensin, şımartın, ancak düzenli olarak pervasızların tortularını boşaltır ve sinyaller de boşalmaya yol açar! Ana şey teoriye inanmak ve başkalarının uygulamasına izin vermektir!
Boris, ford'u bilmiyorsun - akıllı düşüncelerle gitme;)
Yusuf'un göstergelerini yaptım. Evde bu süre zarfında onları mümkün olan her şekilde birçok kez test ettim. Yanlış sinyallere göre yüzde kaçının doğru sinyaller yönünde olduğunu söyleyebilir misiniz? Müminlere karşı önyargı çok lezzetli... Ama Yusuf'un kendisinin de sahip olduğu danışmanlarında yapmaya çalıştığı yol çok beceriksiz, sadece bir kütük, boş ve hatta henüz kesilmemiş bir ağaç. Bunları neden halka açık sinyallerde test ediyor, benim için çok açık değil - sadece "onlarla ne yapılması gerektiğini görmek" amaçlı. Ama sistemi bazı pozisyon yönetimi koşulları ekleyerek uygularsanız, o zaman ... ... o zaman yine yaramaz olacaksınız, muhtemelen böyle olduğunuz için ;)
Boris, ford'u bilmiyorsun - akıllı düşüncelerle gitme;)
Yusuf'un göstergelerini yaptım. Evde bu süre zarfında onları mümkün olan her şekilde birçok kez test ettim. Yanlış sinyallere göre yüzde kaçının doğru sinyaller yönünde olduğunu söyleyebilir misiniz? Sadıklara karşı önyargı çok lezzetli ... onlar sadece "onlara daha sonra ne yapılması gerektiğini görmek için" amaçlıdır. Ama sistemi bazı pozisyon yönetimi koşulları ekleyerek uygularsanız, o zaman ...