Piyasa Teorisi - sayfa 270

Yeni yorum
 
Yousufkhodja Sultonov :

Tekelci boğalar, Ayılar piyasasını nakavt etti https://www.mql5.com/ru/charts/4362655/eurusd-h1-e-global-trade


evet görülüyor. Tüm piyasa ayıların yanında yer aldı, ancak bazı fonlar hemen satın alındı. Roket çok yakında.
 

FRS kararı öncesi ve sonrası sanal gelir (işlem hacmi) ve gelir esnekliğindeki değişiklikler https://www.mql5.com/en/charts/4369448/eurusd-m1-e-global-trade


График EURUSD, M1, 2015.12.17 09:52 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2015.12.17 09:52 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2015.12.17 09:52 UTC.
 

Tekelciler Boğaları vurarak piyasayı tekel moduna geçirmeye çalışıyorlar bakalım bu şekilde rekabetçi piyasanın Ayılarını nakavt etmek mümkün mü olacak https://www.mql5.com /ru/charts/4370428/eurusd-

m1-e-küresel-ticaret. Tekelci boğalar piyasaya gerçekten zarar verir ve piyasayı daha da hızlı aşağı çekebilir:


График EURUSD, M1, 2015.12.17 13:09 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2015.12.17 13:09 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2015.12.17 13:09 UTC.
 
Yousufkhodja Sultonov :

Sevgili Yousufkhodja!

Sonuçlarını yayınlayabileceğiniz resmi kurallara sahip bir ticaret sisteminiz var mı?


 
Mike :

Sevgili Yousufkhodja!

Sonuçlarını yayınlayabileceğiniz resmi kurallara sahip bir ticaret sisteminiz var mı?

Sadece pratikte "suyun üzerine dirgenle yazılmış" bir "teorisi" var! Eğlenmesine, kendini eğlendirmesine, şımartmasına izin verin, ancak, pervasızların tortularını düzenli olarak boşaltın ve sinyaller de bir tahliyeye yol açar! Ana şey teoriye inanmak ve başkalarının uygulamasına izin vermektir!
 
Boris :
Sadece pratikte "suyun üzerine dirgenle yazılmış" bir "teorisi" var! Eğlensin, eğlensin, şımartın, ancak düzenli olarak pervasızların tortularını boşaltır ve sinyaller de boşalmaya yol açar! Ana şey teoriye inanmak ve başkalarının uygulamasına izin vermektir!

Boris, ford'u bilmiyorsun - akıllı düşüncelerle gitme;)

Yusuf'un göstergelerini yaptım. Evde bu süre zarfında onları mümkün olan her şekilde birçok kez test ettim. Yanlış sinyallere göre yüzde kaçının doğru sinyaller yönünde olduğunu söyleyebilir misiniz? Müminlere karşı önyargı çok lezzetli... Ama Yusuf'un kendisinin de sahip olduğu danışmanlarında yapmaya çalıştığı yol çok beceriksiz, sadece bir kütük, boş ve hatta henüz kesilmemiş bir ağaç. Bunları neden halka açık sinyallerde test ediyor, benim için çok açık değil - sadece "onlarla ne yapılması gerektiğini görmek" amaçlı. Ama sistemi bazı pozisyon yönetimi koşulları ekleyerek uygularsanız, o zaman ... ... o zaman yine yaramaz olacaksınız, muhtemelen böyle olduğunuz için ;)

 
Cauchy teorisi işe yarıyor.
 
Merhaba Yusuf! Cauchy'nin eserlerini inceledi. Cauchy eşitsizliğine dayalı bir gösterge yarattınız ve ben bunu Cauchy dağılımının olasılık teorisine dayanarak yaptım. Belki forumda ayrı bir konu açarım. Değerlerin Cauchy'ye göre dağılımı, döviz çiftleri piyasasının daha net anlaşılmasını sağlar. (para birimi değil).
 
Forex piyasasını anlamanın tüm Batı modeli, Gauss dağılımına göre piyasanın vizyonuna dayanmaktadır. Bence bu tamamen yanlış. Bu nedenle, tüccarların %90'ı mevduatları birleştiriyor.
 
Artyom Trishkin :

Boris, ford'u bilmiyorsun - akıllı düşüncelerle gitme;)

Yusuf'un göstergelerini yaptım. Evde bu süre zarfında onları mümkün olan her şekilde birçok kez test ettim. Yanlış sinyallere göre yüzde kaçının doğru sinyaller yönünde olduğunu söyleyebilir misiniz? Sadıklara karşı önyargı çok lezzetli ... onlar sadece "onlara daha sonra ne yapılması gerektiğini görmek için" amaçlıdır. Ama sistemi bazı pozisyon yönetimi koşulları ekleyerek uygularsanız, o zaman ...

Rüyalar Rüyalar. Bana kaç kez "biraz daha ince ayar yapın ve çalışmaya başlayacak" gibi geldi. Ancak, bundan hiç iyi bir şey çıkmadı. Forex'in teknik analiz yardımıyla, özellikle de böyle bir yorumla tahmin edilebileceğini düşünmek saflık olur.
1...263264265266267268269270271272273274275276277...288
Yeni yorum