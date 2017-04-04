Piyasa Teorisi - sayfa 194

Yeni yorum
 
Merhaba.
Dosyalar:
Forex.jpg  8 kb
 
Yousufkhodja Sultonov :
Makalede açıklanacaklar.

Tam bir saçmalık. Bir tanıtım dublörü, başka bir şey değil.

Başka bir sonucum yok.

Her şey sanal.

 
new-rena :
Tam bir saçmalık.
entrika ;)
 
GopFX __ :
entrika ;)
Gösterge kendi pazarında, bu yüzden burada oturuyor ve konuyu onu hindi yapan kişiyle birlikte ortaya koyuyor.
 
Kısacası EURUSD sattım, hedef 30-50 puan. M30 grafiğinde özetlenmiştir. )))
 
Yusuf böyle bir piyasa fiyatı nedir açıklarmısın Normal fiyatın piyasa fiyatı yönünde gittiğini fark ettiğimden beri.
 
Herşey temiz.
 
Yusuf göstergesini alıp dakikada 1000 bar hızında çalışmasına izin verirseniz, fiyatın nereye isterse oraya yürüdüğünü görebilirsiniz (Terminalde ne görüyoruz)
Ama bir de piyasa fiyatı var. Tarihten de açıkça görülüyor ki gördüğümüz fiyat her zaman piyasa fiyatına eğilimlidir. Nasıl anlaşılır? Piyasa fiyat seviyesi nedir?
Bu sanal bir fiyat mı yoksa nedir? Bu fiyat neyi gösteriyor?
 
Yusuf'un kanıtladığı gibi, fiyat boğalar ve ayılar arasında denge kurma eğilimindedir. Bu nedenle fiyat denge düzeyine yönelir.
 



şeritten bir boşluk olduğu sürece.

1...187188189190191192193194195196197198199200201...288
Yeni yorum