Seviyeyi bulan formül. Seviyenin üstünde, Bulls oynuyorum. Aşağıda Ayılar var. Ortada - Kurtlar.
 
Dünyamızdaki her şeyin birbirine bağlı olduğu ortaya çıktı.
 
Alexander Ivanov :
Hem boğalara hem de ayılara komuta edebilecek bir hayvan bulmalısın. Piyasa başkanı rolü için Leo'yu öneriyorum.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Akıldan dolayı bir adam bir aslan, bir boğa ve bir ayıdan daha güçlüdür. Yani piyasanın başı forex direktörü olmalıdır.)
 
Hesaplamalar koda dikilir. :))
 
Bir tür danışman sinyal cihazı yaptım. Sinyalden sonra - durumu kontrol ettikten sonra, ellerinizle büyük bir sürü çekiçleyebilirsiniz.
 

Şimdiye kadar Mayıs 2015 (9 gün) ayı kontrol edildi. Çok yavaş hesaplanıyor. Haftada 2-3 giriş. Yeterli değil.

 
Geri döneceğim. Şimdi Nisan 2015 için sistemi tamamen kontrol edeceğim. Bakalım kaç tane indirim yapacak.
 
Alexander Ivanov :
Yusuf'un yazdıklarına göre bir sistem mi yazdınız?
 
Zogman :
tam olarak değil. Sadece Cauchy eşitsizliği ile. Yusuf'un daha karmaşık bir sistemi var. Ve genel olarak bu teorinin performansı için formülleri kabaca dağıttım. Görünüşe göre hala benim için ham olan bir sonuç var.
