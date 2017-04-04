Piyasa Teorisi - sayfa 34
Seviyeyi bulan formül. Seviyenin üstünde, Bulls oynuyorum. Aşağıda Ayılar var. Ortada - Kurtlar.
Hem boğalara hem de ayılara komuta edebilecek bir hayvan bulmalısın. Piyasa başkanı rolü için Leo'yu öneriyorum.
Şimdiye kadar Mayıs 2015 (9 gün) ayı kontrol edildi. Çok yavaş hesaplanıyor. Haftada 2-3 giriş. Yeterli değil.
Geri döneceğim. Şimdi Nisan 2015 için sistemi tamamen kontrol edeceğim. Bakalım kaç tane indirim yapacak.
Yusuf'un yazdıklarına göre bir sistem mi yazdınız?