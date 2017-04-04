Piyasa Teorisi - sayfa 160
Hala anlamıyorum - gerçek ticaret zaten devam ediyor mu? yoksa hala 'kalemin ucunda' mı?
Aynı ada sahip bir sinyal başlatıldı.
zaten canlılar kaçtı
Yura3512
Anladım. Teşekkürler ve hoşçakal!
Ve son olarak.
Birkaç yıldır listelerin gerisinde kalan deneyimsiz TR'ler bile.
Benzer bir göstergenin fotoğrafına bakmak. Göstergenin işleyişi ile piyasanın durumu arasındaki tam uyuşmazlığa derhal dikkat çekecektir. Ama çok boş vaktin var gibi görünüyor.
Kar 6, düşüş 27.5 - daha çok oturmak gibi.
Gösterge iyi çalışmaya başladı.
Sabırlı bir tüccar için, M1'de sakince günde 100 puan alabilen, sorunsuz ve fazla risk alabilen iyi bir gösterge olduğu ortaya çıktı. Karşı sinyalde 5-10 kar noktasından giriş, giriş, çıkış anını gösteren göstergeye kadar beklemeniz gerekir. Yeterince sabrım yok, ara ara günde 2-3 saat çalışıyorum.
