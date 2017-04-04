Piyasa Teorisi - sayfa 160

Yeni yorum
 
Hala anlamıyorum - gerçek ticaret zaten devam ediyor mu? yoksa hala 'kalemin ucunda' mı?
 
sibirqk :
Hala anlamıyorum - gerçek ticaret zaten devam ediyor mu? yoksa hala 'kalemin ucunda' mı?
Aynı ada sahip bir sinyal başlatıldı.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Aynı ada sahip bir sinyal başlatıldı.
Kar 6, düşüş 27.5 - daha çok oturmak gibi.
 
sibirqk :
Kar 6, düşüş 27.5 - daha çok oturmak gibi.
kılıç ağır, kahramanca - sallanana kadar ...
zaten canlılar kaçtı
 
sibirqk :
Kar 6, düşüş 27.5 - daha çok oturmak gibi.
M1'de işlem yapmaya çalıştım, danışmanın işlem yapması gerektiğine ikna oldum, göstergenin gösterdiği her şeyi kendim yapıyorum. psikolojik faktör. Bundan sonra, H1'de ve kesinlikle göstergede işlem yapmaya karar verdim. Buna alışman gerekiyor. Şimdiye kadar onunla ticaret deneyimi yok.
 
Sergey Petruk :

Yura3512

kendin için bir dal oluştur ve orada SENİN konu hakkında konuş, ama burada hamamböceklerin uygun değil, plz.

Anladım. Teşekkürler ve hoşçakal!

Ve son olarak.

Birkaç yıldır listelerin gerisinde kalan deneyimsiz TR'ler bile.

Benzer bir göstergenin fotoğrafına bakmak. Göstergenin işleyişi ile piyasanın durumu arasındaki tam uyuşmazlığa derhal dikkat çekecektir. Ama çok boş vaktin var gibi görünüyor.

 
sibirqk :
Kar 6, düşüş 27.5 - daha çok oturmak gibi.
Gösterge bir kafa derisi değil.
 
Gösterge iyi çalışmaya başladı.
 
Alexander Ivanov :
Gösterge iyi çalışmaya başladı.

Sabırlı bir tüccar için, M1'de sakince günde 100 puan alabilen, sorunsuz ve fazla risk alabilen iyi bir gösterge olduğu ortaya çıktı. Karşı sinyalde 5-10 kar noktasından giriş, giriş, çıkış anını gösteren göstergeye kadar beklemeniz gerekir. Yeterince sabrım yok, ara ara günde 2-3 saat çalışıyorum.


 
Yousufkhodja Sultonov :

Sabırlı bir tüccar için, M1'de sakince günde 100 puan alabilen, sorunsuz ve fazla risk alabilen iyi bir gösterge olduğu ortaya çıktı. Karşı sinyalde 5-10 kar noktasından giriş, giriş, çıkış anını gösteren göstergeye kadar beklemeniz gerekir. Yeterince sabrım yok, ara ara günde 2-3 saat çalışıyorum.


Başarılı ticaret için tek bir gösterge yeterli değildir. Bir ticaret sistemine ihtiyacınız var ve onu inşa etmek göründüğü kadar kolay değil. Ancak hedefe ulaşmak büyük bir istek ve arzu ile mümkündür.
1...153154155156157158159160161162163164165166167...288
Yeni yorum