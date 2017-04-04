Piyasa Teorisi - sayfa 65
Yusuf, yine terminolojiyle karıştırılıyor. Destek çizgisi her zaman fiyatın altındadır ve yaratılmasından boğalar sorumludur ve fiyatın üstünde direnç çizgisidir ve bundan ayılar sorumludur. Ya hattınıza farklı bir isim verirsiniz ya da ortak bir terim kullanırsınız. Ancak ikinci durumda, bu terimin içerdiği anlamı ihlal etmeyin.
Başka türlü yapamam. Şimdi Boğalar, Ayıların piyasaya liderlik etmesi gerektiği konusunda hemfikirse, o zaman bu konuda her zaman Ayıları desteklemeliler, özellikle, bazen aylarca sürebilen bu fikir birliğine hangi savaşlarda ulaşıldığını görüyorsunuz. Grafikten de görüleceği üzere en azından Nisan ayının başından beri sigara içilmeyen savaşlar sezonuna girmiş bulunuyoruz. Bu çizgiye anlaşma çizgisi diyebilirim ama yeni terminolojiler getirmek istemiyorum.Teorilerime farklı bir bakış açısıyla bakarsanız, o zaman bu Bulls çizgisinin tanımına katılabilirim, bu durumda, bir direnç seviyesi olarak, burada, hangi hususlardan. Ayılar artık piyasaya sahip olduğundan, hiç kimse ve hiçbir şey onların aşağı inmelerini engellemiyor. Ancak, Ayılar çok yüksek bir düzeltme yapmaya karar verirse, Boğaların direnciyle karşılaşabilirler. O zaman, her şey sadece kısmen yerine oturur. Gerçek şu ki, eğilim yukarıya doğru değişirse, o zaman Bulls için zaten bir direnç çizgisi düzenlemeleri gerekir, bu da direnç çizgisinin anlamının önceki açıklamasıyla aynı fikirde değildir. Sonuç: "Destek" ve "direnç" kavramlarını asla kullanmayacağım. Bu stratejiyle ticaret yapmak için çok kısa ve anlaşılır kurallar formüle edeceğim:
Piyasaya giriş ve çıkış kuralları:
1. Pazara her zaman pazara öncülük eden taraf yönünde girin. karşı taraf keskin hareketler yapmıyor, fiyata paralel hareket ediyorsa;
2. Piyasayı Ayılar yönetiyorsa - bir SATIŞ girin ve Boğalar sakinken fiyat düştüğünde SATIŞ'tan çıkmayın ve SATIŞ'a ekleme yapın ve grafik tarafından kolayca tanımlanan ani hareketler yapmayın ve hemen çıkıştan çıkın piyasa, bu koşul karşılanmazsa tüm pozisyonları kapatır;
3. Piyasa Boğalar tarafından yönetiliyorsa - piyasaya BAY'de girin ve Ayılar sakinken fiyat düştüğünde BAY'e ekleyin ve grafikte kolayca tanımlanabilecek ani hareketler yapmayın ve bu koşul yerine getirilmezse, tüm pozisyonları kapatarak piyasadan derhal çıkın;
4. Daima karı koruyun veya giriş hattından belirli bir mesafede stop emirleri ile zararı alın ve kar artarsa periyodik olarak fiyata doğru kaydırın.
Boğaların baskın olması nedeniyle düşen bir pazarda ve ayılar nedeniyle büyüyen bir pazarda bir düzeltme yaratılır. Bana öyle geliyor ki, başlangıçta boğaların ve ayıların adlarını satırlara yanlış atadınız. Üstteki kırmızı ayılara, sarısı boğalara verilmeliydi. Sonra her şey yerine oturur ve üst çizgi , ayıların oluşturduğu direnç çizgisi ve alt yükseliş desteği olacaktır.
Burada ve şimdi piyasaya kimin liderlik ettiği ve karşı tarafın nasıl davrandığı benim için önemli. Herhangi bir hat hakkında bilmek istemiyorum. Doğaya uymayan başabaş C1 ve C2 seviyelerinin oluşumu olarak Boğalar ve Ayılar'dan vazgeçmek istedim. Onlara hayvanların isimlerini verirsem, çok benzer oldukları için ailelerinden bahsetmeden aynı cinsten hayvanlar arasından seçim yapmam gerekir. Gerçekten:
Ts1 = Tsr - (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5;
Ts2 = Tsr + (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5;
bu aşamada, önemsizlikleri nedeniyle sabit ve değişken maliyetleri hesaba katmayı reddetmeye karar verdim, o zaman:
Tsr \u003d 1/2 * (Cp + Tspr);
Tsopt = (Tsp * Tspr) ^ 0,5;
Tsr^2 = 1/4*(Çk^2 + 2*Çşk*Çşk + Ççk^2);
Tsopt^2 = Tsp * Tspr;
(Çş^2 - Tspt^2) = 1/4*(Çş^2 + 2*Çş*Çş + İhlal^2) - ÇÇ *Çş = 1/4*(ÇÇ^2 +2* ÇÇ*ÇH + 2 ÇÇ ^2 - 4* Mp *Ob) = 1/4*(Ob^2 - 2*Ob*Ob + Mb^2) = 1/4*(Obj - Mb)^2;
C1 = 1/2*(Cp + Cp) - (1/4*(Cp - Cp)^2)^0.5 = 1/2*(Cp + Cp) - 1/2*(Cp - Cp) = 1/ 2*CPU +1/2* CPU - 1/2*CPU +1/2* CPU = 1/2* CPU +1/2* CPU = CPU;
C2 = 1/2*(Cp + Cp) + (1/4*(Cp - Cp)^2)^0.5 = 1/2*(Cp + Cp) + 1/2*(Cp - Cp) = 1/ 2*Dc +1/2* Dm +1/2* Dm -1/2* Dm = 1/2* Dm +1/2* Dm = Dm;
C1=Cp - malların satın alma fiyatı = C?; - Ayı mı?
C2 \u003d Cpr \u003d - S / Y - mal satışının marjinal fiyatı; - Boğa?
S - Algoritma tarafından tahmin edilen, piyasanın maksimum sanal geliri (MVD);
Y - Gelirin fiyat esnekliği. algoritma ile hesaplanır.
Dolayısıyla piyasa bu iki seviye etrafında alım satımı organize ederek sizi kar etmeden alış fiyatından satmaya zorlar. ve en yüksek fiyattan sat. kimse bir ürünü yüksek fiyata satın almadığında ve sizi gelir ve karsız bıraktığında.
Boğalar ve Ayılara gelince, daha fazla düşünmemiz gerekiyor, görünüşe göre, Forex gibi makro piyasalar hakkındaki fikirlerimizi yeniden formüle etmemiz gerekiyor.
Saygılarımla, Soultonov Yousufkhodja
...
C1=Cp - malların satın alma fiyatı; - Ayı mı?
C2 = Cpr = S / Y - mal satışının fiyatı; - Boğa?
...
Boğalar ve Ayılara gelince, daha fazla düşünmemiz gerekiyor.
C1 daha düşük başabaş seviyesi olduğundan, boğalar her zaman daha ucuza satın almaya çalıştıkları için burada daha aktiftir. Ayıların burada yapacakları bir şey yok, çünkü daha yüksek fiyattan satmaya çalışıyorlar ve düşük fiyat onların unsuru değil.
Üst başabaş seviyesi C2'de bunun tersi doğrudur. Burada ayılar daha aktif ve yüksek fiyattan satmak isterken, boğalar yüksek fiyattan satın almak istemiyor.
22 05 15 00-00 MSK Perşembe günü işlem seansının açılışı. Beyler, durum o kadar hızlı değişiyor ki bu kedi fare oyununun sonu yok gibi. Bu nedenle, algoritmanın önerilerine, daha fazla ticaretin sonuçlarıyla tamamen örtüşene kadar inanmayı umalım ve şimdilik bunları bir eylem kılavuzu olarak değil, yalnızca bilgi için alın. Şimdi, algoritma, fiyatın yine Boğalar tarafından devralındığını, bu nedenle SATIM'ı kapatarak SATIN ALDIĞINI iddia ediyor:
Kral! Algoritmanın işleyişi hakkında şüphelerim olduğu için, ayarlarda hiçbir şeyi değiştirmeden üzerinde bir deney yaptım ve ona 10 dolara bir ürün satın aldığında ve onu rekabetçi bir şekilde satmaya başladığında bir girişimcinin ticaret sürecini analiz etmesini söyledim. C fiyatlarında piyasa, gelir D alma. Algoritma, girişimcinin çalışmasının tam bir analizini yaptı ve testi mükemmel notlarla geçti, karı hem geleneksel yönteme göre, hem de gelir ve giderler arasındaki fark olarak ve benim göreme göre doğru bir şekilde hesapladı. kar formülü, ayrıca bizim bildiğimiz sanal fiyat seviyeleri C1, Tsopt, Tsr, Ts2 ve Tspr (! ):
Kar hesaplaması mükemmel bir eşleşmedir:
Ticaret süreci analizlerinin sonuçları: Girişimci hemen kar etmeye başlar. satış fiyatını C > Cspok = 10$ olarak belirledikten sonra, Pmax = 696.97$'a eşit olan maksimum kar satış fiyatından C = Copt = 10.91$ alınır, işlem C = Cpr = 11.90$'da durur, bu da sürecin mantığıyla tamamen tutarlıdır ticaret ve gelir ile her türlü gider arasındaki fark olarak temel kâr fikri tarafından onaylanır. Kendi başına, böyle bir analiz yöntemi, pratik ticaret alanında devrim niteliğindedir, Nobel Ödülü kazananlar da dahil olmak üzere ekonomideki armatürlerin hiçbiri, tam tersine, bu analiz yönteminin aksine, sadece önemsiz olduğunu düşünerek bunu tahmin edemezdi. ticaret süreci, ticaret sürecini optimize etmeye ve en verimli ticaret modunu düzenlemeye izin veren, mal satış sürecini tahmin etmedeki ana unsur değilse de en önemli unsurdur. Elbette böyle bir analiz yapılabilir ve elbette bunu temel kâr formülü temelinde yapmaya çalışıyorlar, ancak baltayla ekmek kesmek gibi gülünç görünecek, bıçakla.
Seviyelerin hesaplanması (sanal seviye tablomuz) gerçekten de fiyat arttıkça piyasanın Bulls tarafından yönlendirildiğini gösteriyor:
Sonuç: Algoritma piyasadaki durumu kesinlikle yeterli şekilde yansıtmaktadır ve sonuçlarına güvenilebilir .
Yusuf, dikkat et. Yukarıda önerdiğim gibi sinyal verirseniz, sinyal verdiğinizden daha erken olacaktır. Fiyatın alt denge seviyesinden (sarı çizgi) ayrılıp yukarı hareket ettiği anda bir al sinyali vermeyi önerdim. İlk başta fiyat sarı çizgiden ayrılır ve kırmızı çizgi daha sonra fiyata ulaşır (sinyal verdiğinizde).
Sarı çizgiden kırılma yükseliş, yani yükseliş destek çizgisi.
BY'ye zaten sinyal verdim. Şimdiye kadar, bir gösterge yapana kadar piyasayı sürekli çevrimiçi takip edemiyorum. O zamana kadar sinyaller biraz gecikecek. Excel'de zor iş.