Piyasa Teorisi - sayfa 197
Piyasada bir anlaşma dedikleri zaman , herhangi bir zamanda birden fazla pozisyonun açık olmadığı anlamına gelir. Her yeni pozisyon ancak bir önceki pozisyon kapatıldıktan sonra açılır.
Yusuf göstergesini alıp dakikada 1000 bar hızında çalışmasına izin verirseniz, fiyatın nereye isterse oraya yürüdüğünü görebilirsiniz (Terminalde ne görüyoruz)
Ama bir de piyasa fiyatı var. Tarihten de açıkça görülüyor ki gördüğümüz fiyat her zaman piyasa fiyatına eğilimlidir. Nasıl anlaşılır? Piyasa fiyat seviyesi nedir?
Bu sanal bir fiyat mı yoksa nedir? Bu fiyat neyi gösteriyor?
Bunu hangi zaman diliminde gördüğünüzü ve ayarlarda hangi gösterge hesaplama süresinin ayarlandığını açıklayın.
Ve "fiyat her zaman Piyasa Fiyatı göstergesinin çizgisine eğilimlidir" ile ne demek istiyorsunuz? Ne kadar bakarsam bakayım bunu göremedim.
Bence Yusuf iki hindisini birleştirmeli... Ve farklı sinyaller verince açılmalı. Tek bir şey görüyorum, baykuşlarının sonunda trende aykırı olduğu ...
Hindiler kanatlı çiftliklerinde yetiştirilir, kesilir, derisi soyulur, parçalara ayrılır, dondurulur ve depolara doldurulur (en azından ülkemizde). Baykuşlar uçar, her türlü oyunu yakalar...
Bu puan chki ...
Ve burada uzmanlar, danışmanlar, programlar gibi görünüyor (insan olarak suçlanabilmelerine rağmen) ...
Ama aslında: Sinyallerin filtrelenmesi gerektiğini görüyorum. Gösterge çizgilerinin kesişimlerini arayın - Piyasa fiyatı ve Aslan çizgisi - bir, yakınsama / uzaklaşma - iki. Ayrıca, görünenin tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Çizgi patlamaları henüz çözülmedi ...
aslanlar ve gergedanlar var ... oh evet, neredeyse unutuyordum - ve keskin silahlar))
Bildiğiniz gibi, birçok TS, karlı ticareti organize etmek için çeşitli N dönemlerinin EMA çizgisinin mevcut fiyat çizgisi P ile kesişimini kullanmaya dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu tür TS'lerin ana dezavantajları, EMA göstergesinin gecikmesini içerir. (P+P)/2 olarak hesaplanan veya Leopar seviyesi olarak bize tanıdık gelen, mevcut fiyatın orta çizgisi ve sanal piyasa fiyatı P ile EMA kesişiminin Etkisini kontrol etmeye karar verdim. Sonuç beklentilerimi aştı - EMA piyasa olaylarına daha hızlı yanıt vermeye başladı. 2015'in başından 27 07 15'e kadar TF H1'de şimdiye kadar olanlar. TP=SL=50pp 4 basamaklı sabit lot 0.01. 30.000'den fazla puan veya günde yaklaşık 200 puan euro/dolar üzerinden alındı. Bu durumda, Optimum fiyat seviyesi Tsopt ile, yani neredeyse Leopar seviyesi ile aynı olan Leo seviyesi ile kesişimi kullandık:
4491 testindeki çubuklar
7980 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 30020.59
Brüt kar 40558,91
Brüt zarar -10538,32
Kar faktörü 3.85
Beklenen getiri 8.66
Mutlak düşüş 3028.22
Maksimum düşüş 5099.12 (%12.26)
Göreceli düşüş %40,67 (4779,20)
Toplam işlem 3465
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 2144 (%59.65)
Uzun pozisyonlar (kazanılan %) 1321 (%45.80)
Karlı işlemler (toplamın yüzdesi) 1884 (%54,37)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 1581 (%45,63)
En büyük
kâr ticareti 49,95
zarar ticareti -26.42
Ortalama
kâr ticareti 21.53
zarar ticareti -6,67
Maksimum
ardışık kazanç (parasal kar) 463 (23038.14)
ardışık kayıplar (para kaybı) 195 (-1475.76)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 23038.14 (463)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1475.76 (195)
Ortalama
art arda galibiyet 19
ardışık kayıplar 16
Yousufkhodja Sultonov :
...
teşekkür etmek!
peki ya euro? alış-satış?
teşekkür etmek!
satın al . " Sanal piyasa fiyat seviyeleri " göstergesine göre piyasa analizine dayalı gerekçe:
1. Kısa vadede, M1 TF'de, düz Aslan, aşağıdan yukarıya C (Ayılar) fiyatını ve yukarıdan aşağıya R'nin (Boğalar) piyasa fiyatını 1.1056 seviyesinde davet ediyor. 23-30 Moskova saatinde, piyasayı barışçıl bir şekilde Bulls'un mülkiyetine devretti ve onlar piyasayı yukarı taşımalılar https://www.mql5.com/en/charts/3746066/eurusd-m1-e-global-trade ;
2. TF M5'te Leo, benzer şekilde, 24 Temmuz'da 16-30 Moskova saatinde, 1.0952 seviyesinde Bears'tan Bulls'a piyasanın kontrolünü devretti ve başlatılan Bears saldırısını püskürterek hala pazarın lideri konumundalar. 28 Temmuz 15-15 Moskova saatinde 22-40 Moskova saatine kadar süren 28 07 https://www.mql5.com/en/charts/3746132/eurusd-m5-e-global-trade
3. Orta vadede H1 TF'de aynı şekilde Leo, 23-00 Moskova saatinde 1.9993 seviyesinde piyasa kontrolünü Bears'tan Bulls'a devretti ve o zamandan beri Bulls piyasanın sahibi oldu https:// www.mql5.com/en /charts/3746097/eurusd-h1-e-global-trade ;
4. MN TF'de uzun vadede, Leo zirvede bir yol aldı ve Ayılara karşı bir Boğa grevi hazırlıyor ve Aslan çizgisi EMA çizgisinin üzerinde yer alıyor ki bu da bir büyüme işaretidir https:/ /www.mql5.com/en/charts/ 3746109/eurusd-mn1-e-global-trade .