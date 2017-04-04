Piyasa Teorisi - sayfa 262

Yeni yorum
 


vooooo

 

Selamlar Yusuf

Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım

 
Server Muradasilov :

Selamlar Yusuf

Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım

Bu doğru.
 
Server Muradasilov :

Selamlar Yusuf

Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım

Evet, ancak bu büyümenin piyasa fiyatındaki bir artışla (kırmızı çizgi) desteklenmesi durumunda trendin istikrarlı bir şekilde yükseleceğini unutmamalısınız. Grafikte gösterildiği gibi piyasa fiyatı cari fiyatın büyümesini desteklemiyorsa, cari fiyat euro'nun düşüş ve yükselişi sırasında meydana gelen piyasa fiyatına dönmek zorunda kalır.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Evet, ancak bu büyümenin piyasa fiyatındaki bir artışla (kırmızı çizgi) desteklenmesi durumunda trendin istikrarlı bir şekilde yükseleceğini unutmamalısınız. Grafikte gösterildiği gibi piyasa fiyatı cari fiyatın büyümesini desteklemiyorsa, cari fiyat euro'nun düşüş ve yükselişi sırasında meydana gelen piyasa fiyatına dönmek zorunda kalır.

Yaptığım ayarlarla periyodik olarak mavi bir renk çıkıyor, ancak grafikte geçmişte kalmıyor, sadece gerçek zamanlı olarak çıkıyor, ne gösteriyor?

Ayrılmam gerekiyor, daha sonra iletişime geçeceğim, her halükarda, Moskova saatiyle 10:00'a kadar Evra Bai

 
Server Muradasilov :
Yaptığım ayarlarla periyodik olarak mavi bir renk çıkıyor, ancak grafikte geçmişte kalmıyor, sadece gerçek zamanlı olarak çıkıyor, ne gösteriyor?
Bu Soros! Dikkat olmak.
 
Alexander Ivanov :
Bu Soros! Dikkat olmak.
Prensip olarak, ölçeklendirme için ayarları zaten seçtim, ancak piyasada çok sayıda katılımcı olduğunda bununla ilgilenmeniz gerekiyor - bir günlük oturum, aksi takdirde zor
 
Server Muradasilov :

Selamlar Yusuf

Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım


Ve Aslan'ın "V" çizgisinin uç noktalarından girin ve piyasa fiyatı çizgisi Aslan'dan uzaklaşıyor.
 
Artyom Trishkin :
Ve Aslan'ın "V" çizgisinin uç noktalarından girin ve piyasa fiyatı çizgisi Aslan'dan uzaklaşıyor.

Selamlar Artyom, bir hafta gerçek hayatta, farklı açılardan izledim, daha sonra, belki bir iki gün sonra, gözlemlerimi yazarım, Yusuf ile sizinkilerden farklı olabilir. Ama ikiniz de harikasınız! ! ! Ve stratejinize göre ticaret yapabilirsiniz ve başkalarına göre. Sadece piyasalar çok hareketliyken işlem yapmanız gerekiyor, giriş çıkış net sinyaller yakalanabiliyor mesela bu sabah bir ekran yayınladığımda herşey siyah beyaz net.

Tek kelimeyle, kimseyi dinlemeyin, sıfırdan bir sinyal açmanız ve stratejiden sapmadan ticaret yapmanız gerekir (ancak daha önce bahsetmiştim). Büyük olasılıkla, Yusuf'un teorisini ve göstergeyi yazma çalışmanızı desteklemek için açacağım.

Sana ve bana iyi şanslar.

 
Server Muradasilov :

Selamlar Artyom, bir hafta gerçek hayatta, farklı açılardan izledim, daha sonra, belki bir iki gün sonra, gözlemlerimi yazarım, Yusuf ile sizinkilerden farklı olabilir. Ama ikiniz de harikasınız! ! ! Ve stratejinize göre ticaret yapabilirsiniz ve başkalarına göre. Sadece piyasalar çok hareketliyken işlem yapmanız gerekiyor, giriş çıkış net sinyaller yakalanabiliyor mesela bu sabah bir ekran yayınladığımda herşey siyah beyaz net.

Tek kelimeyle, kimseyi dinlemeyin, sıfırdan bir sinyal açmanız ve stratejiden sapmadan ticaret yapmanız gerekir (ancak daha önce bahsetmiştim). Büyük olasılıkla, Yusuf'un teorisini ve göstergeyi yazma çalışmanızı desteklemek için açacağım.

Sana ve bana iyi şanslar.

Teşekkürler ;)

Gözlemlerinizi görmek ilginç olurdu.

1...255256257258259260261262263264265266267268269...288
Yeni yorum