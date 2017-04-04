Piyasa Teorisi - sayfa 262
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
vooooo
Selamlar Yusuf
Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım
Selamlar Yusuf
Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım
Selamlar Yusuf
Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım
Evet, ancak bu büyümenin piyasa fiyatındaki bir artışla (kırmızı çizgi) desteklenmesi durumunda trendin istikrarlı bir şekilde yükseleceğini unutmamalısınız. Grafikte gösterildiği gibi piyasa fiyatı cari fiyatın büyümesini desteklemiyorsa, cari fiyat euro'nun düşüş ve yükselişi sırasında meydana gelen piyasa fiyatına dönmek zorunda kalır.
Yaptığım ayarlarla periyodik olarak mavi bir renk çıkıyor, ancak grafikte geçmişte kalmıyor, sadece gerçek zamanlı olarak çıkıyor, ne gösteriyor?
Ayrılmam gerekiyor, daha sonra iletişime geçeceğim, her halükarda, Moskova saatiyle 10:00'a kadar Evra Bai
Yaptığım ayarlarla periyodik olarak mavi bir renk çıkıyor, ancak grafikte geçmişte kalmıyor, sadece gerçek zamanlı olarak çıkıyor, ne gösteriyor?
Bu Soros! Dikkat olmak.
Selamlar Yusuf
Anladığım kadarıyla m1, periyot 1000 (ayarlarınıza göre). Son zamanlarda bu iki satır fiyatın üzerindeydi euro düşüyordu şimdi bu satırlar fiyatın altında euro yükseldi ??? Doğru anladım
Ve Aslan'ın "V" çizgisinin uç noktalarından girin ve piyasa fiyatı çizgisi Aslan'dan uzaklaşıyor.
Selamlar Artyom, bir hafta gerçek hayatta, farklı açılardan izledim, daha sonra, belki bir iki gün sonra, gözlemlerimi yazarım, Yusuf ile sizinkilerden farklı olabilir. Ama ikiniz de harikasınız! ! ! Ve stratejinize göre ticaret yapabilirsiniz ve başkalarına göre. Sadece piyasalar çok hareketliyken işlem yapmanız gerekiyor, giriş çıkış net sinyaller yakalanabiliyor mesela bu sabah bir ekran yayınladığımda herşey siyah beyaz net.
Tek kelimeyle, kimseyi dinlemeyin, sıfırdan bir sinyal açmanız ve stratejiden sapmadan ticaret yapmanız gerekir (ancak daha önce bahsetmiştim). Büyük olasılıkla, Yusuf'un teorisini ve göstergeyi yazma çalışmanızı desteklemek için açacağım.
Sana ve bana iyi şanslar.
Selamlar Artyom, bir hafta gerçek hayatta, farklı açılardan izledim, daha sonra, belki bir iki gün sonra, gözlemlerimi yazarım, Yusuf ile sizinkilerden farklı olabilir. Ama ikiniz de harikasınız! ! ! Ve stratejinize göre ticaret yapabilirsiniz ve başkalarına göre. Sadece piyasalar çok hareketliyken işlem yapmanız gerekiyor, giriş çıkış net sinyaller yakalanabiliyor mesela bu sabah bir ekran yayınladığımda herşey siyah beyaz net.
Tek kelimeyle, kimseyi dinlemeyin, sıfırdan bir sinyal açmanız ve stratejiden sapmadan ticaret yapmanız gerekir (ancak daha önce bahsetmiştim). Büyük olasılıkla, Yusuf'un teorisini ve göstergeyi yazma çalışmanızı desteklemek için açacağım.
Sana ve bana iyi şanslar.
Teşekkürler ;)
Gözlemlerinizi görmek ilginç olurdu.