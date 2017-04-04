Piyasa Teorisi - sayfa 138

Алексей :
Ahlaki olarak yanınızdayım. Ben de aynı hataları çok yaşadım.
Şimdilik başka bir şey, tüm tuhaflıklarını açıklayan yeterli bir piyasa teorisine sahip olduğumuz gerçeğinden, piyasanın ve bizim yüksek derecede belirlediğimiz sadece 4 fiyat seviyesinin kaldığı gerçeğinden mutlu ve memnun olmalıyız. doğruluk ve çok daha fazlası. Spesifik olarak, teorinin kendisinde, herhangi bir soruyu savuşturmaya hazırım. Piyasada mutlak üstünlük sağlayamayız. Aslan seviyesinin fiyat seviyesine göre konumuna odaklandığımızda, uzun vadede elde ettiğimiz minimum istatistiksel avantajı elde etmek bizim için yeterlidir. Diğer seçenekler için arama devam edecek.
 
Алексей :
++, vakaların %99,9'unda doğrudur. Kural demir gibi çalışır.
Büyük bir hatayı tespit etmemize izin veren bu kuraldı.
 
Vizard_ :
İlgi için bükün, herkes bundan geçti ve her şey kamu malı. MA-EMA-ZF-Eureka(JMA)-Fourier-Kalman-Sinir Ağları...
Krylov'un masalında durum nasıl? "Onları kuyruğuna bağlayacak, sonra koklayacak, sonra yalayacak - gözlükler hiçbir şekilde çalışmıyor ..."
 
Daniil Stolnikov :
Gerçeğe yakın. Profesyonel bir tüccar için, başarılı ticaret için fiyat yeterlidir. Yeni başlayanlar için süper gelişmiş gözlük göstergeleri yardımcı olmaz.)
 

Açılış 18 06 15, TARAFINDAN:

Pound/dolar, Ticaret Tsopt'tan (Leo ur.) C2'ye (Bulls ur.) taşındı, piyasa rekabetçi ve normal:


 
Alexander Laur :

Ve şimdi incelemeye gönderilmiş bir makale ile ne yapmalı?

Şimdi daha önce sorduğum soruyu cevaplayamazsınız.

TS'ye göre, Fiyat ve Leo seviyelerinin göreceli pozisyonuna bağlı olarak emirler verildiğinde ve kapatıldığında, aşağıdakiler alınır. 2010-2011 sonuçları:

Toplam hareket - 106545 puan, 499 işlem

kar - +70806 s., +66,46% 275 işlem +%55,11

zarar - -35739 s., -33,54% 224 işlem -44,89%

kar - +35067 p Toplam hareketin +%32.91'i.

Sonuçlar zayıf, ancak iyileştirme potansiyeli aramamız gerekiyor.


 
Yousufkhodja Sultonov :

kar - +35067 s.

Sonuçlar zayıf, ancak iyileştirme potansiyeli aramamız gerekiyor .

+3506 s.
Farklı bir piyasa teorisine ihtiyacımız var. "Süper piyasa teorisi")))
 
Vizard_ :
+3506 s.
Farklı bir piyasa teorisine ihtiyacımız var. "Süper piyasa teorisi")))
Hayır, 35067l 4 haneli
 
Yousufkhodja Sultonov :
Hayır, 35067l 4 haneli

Bu, yayılma ve günlük sabitlemeyi hesaba katıyor mu?

 
Bu büyük olasılıkla gözetleme ile bir kâr kapitalizasyonudur.
