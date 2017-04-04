Piyasa Teorisi - sayfa 138
Ahlaki olarak yanınızdayım. Ben de aynı hataları çok yaşadım.
++, vakaların %99,9'unda doğrudur. Kural demir gibi çalışır.
İlgi için bükün, herkes bundan geçti ve her şey kamu malı. MA-EMA-ZF-Eureka(JMA)-Fourier-Kalman-Sinir Ağları...
Krylov'un masalında durum nasıl? "Onları kuyruğuna bağlayacak, sonra koklayacak, sonra yalayacak - gözlükler hiçbir şekilde çalışmıyor ..."
Açılış 18 06 15, TARAFINDAN:
Pound/dolar, Ticaret Tsopt'tan (Leo ur.) C2'ye (Bulls ur.) taşındı, piyasa rekabetçi ve normal:
Ve şimdi incelemeye gönderilmiş bir makale ile ne yapmalı?
Şimdi daha önce sorduğum soruyu cevaplayamazsınız.
TS'ye göre, Fiyat ve Leo seviyelerinin göreceli pozisyonuna bağlı olarak emirler verildiğinde ve kapatıldığında, aşağıdakiler alınır. 2010-2011 sonuçları:
Toplam hareket - 106545 puan, 499 işlem
kar - +70806 s., +66,46% 275 işlem +%55,11
zarar - -35739 s., -33,54% 224 işlem -44,89%
kar - +35067 p Toplam hareketin +%32.91'i.
Sonuçlar zayıf, ancak iyileştirme potansiyeli aramamız gerekiyor.
Sonuçlar zayıf, ancak iyileştirme potansiyeli aramamız gerekiyor .
Farklı bir piyasa teorisine ihtiyacımız var. "Süper piyasa teorisi")))
+3506 s.
Hayır, 35067l 4 haneli
Bu, yayılma ve günlük sabitlemeyi hesaba katıyor mu?