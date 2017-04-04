Piyasa Teorisi - sayfa 8
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Bir yıl sonra bu yazıya geri döneceğiz. O zaman ya SEN ya da ben sus.
Volodya yaramaz biri olmasına rağmen sayfanın en altında size doğru soruları sordu https://www.mql5.com/en/forum
Ve bu sadece son zamanlarda ve 11 yaşından beri ne kadar çok şey oldu .... Ve her seferinde teorinin "dehası" (abartıyorum) hakkında iddia edildi.
Kütük yılda bir kez temizlenir ve sopa vurur. Sadece bundan daha fazla veya daha az kararlı bir makine olmayacak. Pekala, yarım yıl değil, pamm bir yıl sürecek, ne anlamı var, çünkü pamm'ınızın BİRLEŞMEYECEĞİ zaman dilimi, nasıl, ne zaman ve ne kadar oturacağını bilmiyorsunuz.
Durumlardan birinde takılabilir, örneğin yükselir, sonra başlangıçtakinin altına batar ve gururla, sızdırmadığını söylersiniz.
Elbette bu benim işim (pamm'ınız) değil, sizin ve ona yatırım yapanların işi. Neden bir yıl ve neden birinin susması gerektiği belli değil. Kazanırsan sevinirim.
Sadece, başarıları önceden ele alırsanız, o zaman sadece sizin değil, aynı zamanda sizi takip edenlerin de şimdi olduğu gibi aynı ihtişamlı ifadelerle maruz kaldığı başarısızlıkları vurgulamak adil olur.
Pamalara kendim yatırım yapmadım, ancak insanları riskleri makul bir şekilde değerlendirmeye çağırmak gerekiyor.
Arşivde 2 dosya.
Sevgili Sihirbaz, işte açık fiyat verilerinizin bir analizi: piyasa tekeldir, fiyat piyasa alanına dönmeyi düşünmez. Pazar alanına geri dönmek için yapılan iki girişim reddedildi. Süper kâr elde etmek için koşullar yaratıldı. Yine de, piyasa karşı katılımcılar tarafından 4 denemede hesaplanan, ancak yine de tekel olan alana hızlı bir şekilde geri döndü. Buna "devlerin savaşı" diyebilirsiniz.
Sevgili Sihirbaz, işte açılış fiyatlarının bir analizi: Piyasa tekeldir, fiyatın piyasaya dönmesini düşünmez. Pazar alanına geri dönmek için yapılan iki girişim reddedildi.
Dosyaları yükleyin...tablolar...bakalım...neden resimler...
Tablolar şeklinde verilecek sonuçlar?
Eh, elbette .. yazdığım ilk yazıda ...
Sadece mevcut dosyalara hesaplanmış değerlere sahip sütunlar ekleyin - ts1, ts2, vb...
Eh, elbette .. yazdığım ilk yazıda ...
Sadece mevcut dosyalara hesaplanmış değerlere sahip sütunlar ekleyin - ts1, ts2, vb...
Tamam, şimdi yapacağım. Ancak formül içeren hücrelerle ilişkili oldukları için yapıştırmak mümkün değildir. Grafiklere bakın ve durumla ilgili görüşünüzü ifade edin.
Volodya yaramaz biri olmasına rağmen sayfanın en altında size doğru soruları sordu https://www.mql5.com/en/forum
Ve bu sadece son zamanlarda ve 11 yaşından beri ne kadar çok şey oldu .... Ve her seferinde teorinin "dehası" (abartıyorum) hakkında iddia edildi.
Kütük yılda bir kez temizlenir ve sopa vurur. Sadece bundan daha fazla veya daha az istikrarlı bir makine olmayacak. Pekala, yarım yıl değil, pamm bir yıl sürecek, ne anlamı var, çünkü pamm'ınızın BİRLEŞMEYECEĞİ zaman dilimi, nasıl, ne zaman ve ne kadar oturacağını bilmiyorsunuz.
Durumlardan birinde takılabilir, örneğin yükselir, sonra başlangıçtakinin altına batar ve gururla, sızdırmadığını söylersiniz.
Elbette bu benim işim (pamm'ınız) değil, sizin ve ona yatırım yapanların işi. Neden bir yıl ve neden birinin susması gerektiği belli değil. Kazanırsan sevinirim.
Sadece, başarıları önceden ele alırsanız, o zaman sadece sizin değil, aynı zamanda sizi takip edenlerin de şimdi olduğu gibi aynı ihtişamlı ifadelerle maruz kaldığı başarısızlıkları vurgulamak adil olur.
Pamalara kendim yatırım yapmadım, ancak insanları riskleri makul bir şekilde değerlendirmeye çağırmak gerekiyor.
Tamam, şimdi yapacağım. Ancak formül içeren hücrelerle ilişkili oldukları için ekleyemiyorum . Grafiklere bakın ve durumla ilgili görüşünüzü ifade edin.
Na... hesaplanan verileri buraya yapıştırın -
eurusd1 için
C1 =
C2 =
kr =
Kıpti =
Cpr =
bkz. =
-------------
eurusd2 için
C1 =
C2 =
kr =
Kıpti =
Cpr =
bkz. =
Şimdiye kadar, hiç kimse bana göstergemin belirli bir süre boyunca elde ettiğinden daha iyi sonuçlar sunmadı . Her neyse, kimse ona inanmıyor. Ancak bu onların sorunu. Zaman her şeyi yerine koyacaktır.
PFFFFFF... şey, bu tamamen yoldan çıktı...
not. Excel'de bir şeyi nasıl düşündünüz, ne kopyalayıp yapıştıracağınızı bile bilmiyorsanız, yalnızca formülleri olan hücreleri değil, yalnızca değerlerin kendisini de yapabilirsiniz. Sütunu kopyalayın, yapıştırın, bir simge görünecek, üzerine tıklayın ve yalnızca öğeleri yapıştır değerlerini seçin. Formülü bir çarpı ile nasıl uzatacağınızı da sorun.
Kase gittikçe sertleşiyor...