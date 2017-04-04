Piyasa Teorisi - sayfa 141

Yusuf, göstergeni Aussie grafiğinde görmek istiyorum.
 
Aferin.
 
İşte, 22 06 15 Pazartesi günü seansın açılışı sırasında Aud/Doların durumuna bakın:

21, 15 Mayıs'ta varılan mutabakata göre, piyasa Ayılara geçti, ancak 10 - 17 Mayıs 05 arasındaki dönemde Boğalar anlaşmayı ihlal etti, Ayılara saldırdı, 1 günlüğüne Fiyatı ele geçirdi, ancak misilleme greviyle geri püskürtüldü. Leo bundan hoşlanmadı, onları kendi seviyesinde topladı, Ayıları ve Boğaları piyasaya liderlik etme yetkisinden mahrum etti, Fiyat sözde Boğalar tarafından yönetilse de kontrolü ele geçirdi ve piyasayı sıkı bir şekilde kontrol etti, ancak bunlar için ölü Boğalar. şimdi. Sonuç: PİYASA DIŞI

Piyasa olağanüstü, sıkı bir şekilde düzenlenmiş, koşullu olarak rekabetçi, durum Leo tarafından kontrol ediliyor (görünüşe göre, Avustralya Merkez Bankası veya bir bütün olarak devlet):


 
Yusuf'a teşekkürler! Resme bakılırsa, Leo kestirmeye gitti - düz mü? ))
 
Göstergeye yapılan yorumlarda cevaplandı. Sert düz.
 
Vladimir Zubov :
Yusuf, yazı ne zaman yayınlanacak?
Görünüşe göre, makalenin yayınlanmasını hızlandırmak ve gösterge oluşturma aşamasını hızlandırmak için Rosh'a toplu bir çağrı düzenlemek gerekiyor. Benim açımdan, göstergenin excel dosyasını programcılara aktarmak için her şey hazır.
 
Mükemmel, dürtüyü bekliyoruz!
 
Grafiği anlıyor musunuz (gösterge)?
 
Az çok
 
Anket yap. ben için. Çok fazla bilgi - bence bir şeyle sonuçlanması GEREKİR ... Gösterge - mkl5'te - bu tartışılmıyor. Gerekli. Zaten orada - tahminlerini nasıl yorumlayacağınız - robottaki yorumuyla kendiniz için nasıl karar vereceğinizi bize kendiniz söyleyeceksiniz. En uç noktada, halk anlayacaktır - evet, evet / hayır, hayır. Herkes kendi seçimini yapacak.

IMHO - bir makale gerekli.

