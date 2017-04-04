Piyasa Teorisi - sayfa 74

Alexander Ivanov :
Boğalar bugün eurodolara hükmediyor.
Şimdi bir roketatar getirecekler.
 
Alexander Ivanov :
Sadece roket ağırdır - görüşü yükseltmezler
 
Alexander Ivanov :
Bana öyle geliyor ki bugün evde kimse yok)
 
stranger :
Bebek baharı kutluyor
 
Daniil Stolnikov :
stranger :
Ve festivalin her günü için sadece Rusya'da düşündüm
 
stranger :

Hücre. Nereye bağlı olarak, satışa girmek için bana uygun olan belirli numaraları verdim.

Neden yapamam? Yapamaz, çünkü teorisi, döviz piyasasındaki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmayan soyut hesaplamalara dayanmaktadır .

Rakamları da sayar ve grafiğe bakmaz.)
Bu arada - Yusuf alışverişten bahsetmiyor. Yani henüz erken. Bu bir tür zaman filtresidir.
teşekkür etmek!
 
tuma88 :
Rakamları da sayar ve grafiğe bakmaz.)
Şubenin son sayfalarına bakın, bir günde alım-satım var ama buna dikkat etmeye değmeyeceğini düşünüyor.
 
stranger :
baktı ve programla karşılaştırdı. Her şey birleşiyor.
Fiyat zikzak şeklinde hareket eder.
Bunu zaten 1.08'i bekleyene kadar söyledim - kendinizi cehenneme atabilirsiniz.

teşekkür etmek!
 
tuma88 :
Forumumuzda bana sadece sürekli kâr eden normal bir pipsçi değil, Koldun dışında en azından bir gün içi tüccarı göster. 20 Mayıs'ı ele alalım, Yusuf konuştu, evet, incirin fiyatı seğirdi, ve? Satışa yüksekten giren biri anlaşmasız kaldı. Ve bu "pips" in anlamı nedir? Yalnızca konumsal ticaret iyi kâr getirir, başka bir şey getirmez.


