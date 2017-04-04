Piyasa Teorisi - sayfa 100
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yusuf - pes etme!!! Eğilim düşüşte))
Ulaşılan seviye (1.11624) korunursa, piyasanın Bulls'a transfer edilebileceği belirtilmelidir. Ancak şimdilik, Ayılar fazla uzaklaşmadı (1.11365):
Piyasa rekabetçi, danışma yok, sadece Fiyat Ayılardan Bulls'a koştu. Nisan senaryosunun birebir tekrarı.:
Ulaşılan seviye (1.11624) korunursa, piyasanın Bulls'a transfer edilebileceği belirtilmelidir. Ancak şimdilik, Ayılar fazla uzaklaşmadı (1.11365):
Piyasa rekabetçi, danışma yok, sadece Fiyat Ayılardan Bulls'a koştu. Nisan senaryosunun birebir tekrarı.:
Rodeo:
Kim bilir - belki de bir yanılsamadır...? yolcuları boşaltmak...?
Rodeo:
Hayır, bu artık bir yanılsama değil, Leo tarafından tasarlanmış ve güzel bir şekilde yürütülen bir senaryonun somutlaşmış halidir. Bu bağlamda, "Boğalar-Ayılar" stratejisini bırakıp "LEO" stratejisine geçiyorum ve sadece buna odaklanacağız. Boğalar ve Ayılar, Aslan'ın iradesini yapan kuklalar olduğu ortaya çıktı. Leo, BYE için bir stratejiye sahiptir. "Boğalar-Ayılar" stratejisini reddederek, onları piyasanın önemli kişileri olarak bırakmamalıyız, çünkü Leo, bazen Fiyattan uzak olarak, Boğalar ve Ayılar aracılığıyla planlarını yürütür. Sadece, şimdi, bir boğa piyasası, yalnızca bir yükseliş trendi olarak tanımlanamaz ve bunun tersi, bir ayı piyasası için geçerlidir. Sorun değil, piyasanın gizemlerine dair derin bir çalışma var ve bu tür metamorfozları uygun buluyorum.
Leo'nun stratejisiyle tanışın:
Yousufkhodja Sultonov :
Hayır, bu artık bir yanılsama değil, Leo tarafından tasarlanmış ve güzel bir şekilde yürütülen bir senaryonun somutlaşmış halidir. Bu bağlamda, "Boğalar-Ayılar" stratejisini bırakıp "LEO" stratejisine geçiyorum ve sadece buna odaklanacağız. Boğalar ve Ayılar, Aslan'ın iradesini yapan kuklalar olduğu ortaya çıktı. Leo, BYE için bir stratejiye sahiptir. "Boğalar-Ayılar" stratejisini reddederek, onları piyasada önemli insanlar olarak bırakmamalıyız, çünkü Leo, bazen Fiyattan uzak durarak, Boğalar ve Ayılar aracılığıyla planlarını yürütür. Sadece, şimdi, bir boğa piyasası, yalnızca bir yükseliş trendi olarak tanımlanamaz ve bunun tersi, bir ayı piyasası için geçerlidir. Sorun değil, piyasanın gizemlerine dair derin bir çalışma var ve bu tür metamorfozları uygun buluyorum.
"LEV" stratejisiyle tanışın:
kırmızı çizgi - trendin sonunda sabitleme, mavi - günlük sabitleme. 2010 ve 2011 verilerinin de yeniden hesaplanması gerekecektir. bu strateji üzerinde.
Aslan stratejisinin sonuçlarını sundunuz , ancak stratejinin kendisini sunmadınız.
Burada sunulmuştur https://www.mql5.com/en/forum/58256/page100 ve özü, ticaretin yönünü seçerken Aslan yönüne odaklanmamız, Boğaları unutmamız gerçeğinde yatmaktadır. ve Ayılar.
Aslan yukarı bakar, bu yüzden BAY:
Aslan yukarı bakıyor, bu yüzden BAY: (resim görüntülenmiyor
Leo şimdi kırmızı çizgi mi?
sat beklet + boğalar bile buna katılıyor
Ulaşılan seviye (1.11624) korunursa, piyasanın Bulls'a transfer edilebileceği belirtilmelidir. Ancak şimdilik, Ayılar fazla uzaklaşmadı (1.11365):
Piyasa rekabetçi, danışma yok, sadece Fiyat Ayılardan Bulls'a koştu. Nisan senaryosunun birebir tekrarı.:
Yusuf - Son sayfadan ilk mesajınızda ikinci resmi netleştirin. Neden uzay-zaman sürekliliği ihlal ediliyor ve kârın kırmızı çizgisi aslında geçmişe dönüyor?
Bunu sana zaten sordum, ama yorumsuz bıraktın.