Piyasa Teorisi - sayfa 88
Biçim aynı değil, Excel yemin ediyor. Ardından ayrı bir tarih ve fiyat belirleyin.
01/03/2011;1.3343
"Tarih"; "Açık"
01/03/2011;1.3343
Teşekkürler, zaten manuel olarak yeniden düzenledim ama bu seçeneğe de bakacağım.
Algoritmanın nasıl arama yaptığına bakın, bazen hata yapıyor, ancak daha sık olarak trendleri buluyor (grafiğe fiyatları girdim, 2010):
Kanımca bu, yeni bir trend göstergesi olarak ayrı ayrı resmileştirilebilir. Düşme alanını (Sella) mavi, yükselmeleri (Bai) - kırmızı tonlarda boyamak mümkündür.
Genel olarak, bunlar sadece 250 gözlemdir ... onlardan nasıl sonuçlar çıkarılabilir))) Count 2011 ...
Yusuf. çok acele ediyorsun. 18'den beri, o zaman şimdi. Sakince terleyin ... geri kalanıyla karşılaştırın. Öldürülmemiş bir ayının derisinin bölünmek için zamanı olacak ...
Kanımca bu, yeni bir trend göstergesi olarak ayrı ayrı resmileştirilebilir. Düşme alanını (Sella) mavi, yükselmeleri (Bai) - kırmızı tonlarda boyamak mümkündür.
Aslında, düşüşü kırmızı olarak göstermek gelenekseldir. Göstergenizi bu şekilde düzenleyebilirsiniz.
Güzel sunum teşekkürler biraz daha renkli olacak ama anlamı belli. Engelleyici çizgiler kaldırılırsa veya durumu analiz etmek için bırakılmış olsalar bile, çubukların kendileri de bir başlatıcı görevi görebilir:
Bence bir tüccar gözünün önünde, terminalin hemen yanında, fiyatın her tiklemesine tepki veren benzer bir evrensel göstergeye sahipse, gerçekten istese bile piyasaya kaybetme şansı olmayacaktır. Bana öyle geliyor ki , mevduata yönelik ölümcül tehdit - olası, ani bir eğilim değişikliği - ortadan kaldırıldı!
İşte 29, 15 Mayıs'taki seansın kapanışının ardından piyasadaki durum:
Bulls'u vurmak için başarısız bir girişim örneği:
Beyler programcılar ve tüccarlar, artık piyasa hakkında piyasayı düzenleyenlerin kendisinden daha çok şey biliyoruz!
