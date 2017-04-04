Piyasa Teorisi - sayfa 111
12-00 Moskova saati, 04 06 15 Ayılar olası bir savaşa hazırlanıyor, ancak Leo niyetlerini desteklemiyor ve aramaya devam ediyor:
Seviyeler:
Yusuf, şimdi nasıl bir görüntü elde ediyorsun?
Saflar bu dala girmez))) - bilmeceler zinciri sürecini çözmek ilginç :)
19-00 Moskova saati Aslan tarafından yükseliş eğiliminde bir düzeltme var. Leo, Fiyatı düşürmek için hoşnutsuz Ayıları henüz çağırmadı. Leopar üzerinden çok oynak Boğaları geri çekilmeye zorlamak:
Seviyeler, a1= Цр-Ц1 ve a2= Ц2-Цр farklarını hesapladıktan sonra, kendiniz için Cr'nin piyasanın merkezi olduğunu, yani a1=a2 olduğunu veya Leopardan Boğalara ve Ayılara olan mesafelerin her zaman olduğunu göreceksiniz. eşit. Leopar her zaman Boğalar ve Ayılar arasında, nerede olurlarsa olsunlar, onları aynı uzunlukta bir tasma ile tutar ve sonsuz çekişmelerinde bir tür "yargıç" gibi davranır. Pazar harikaları:
Rica ederim:
:-)
Konuyu (konunun metni) kırmızı ile vurgulamayı öneriyorum.
Yusuf, aslanlar ve hayvanat bahçesinin geri kalanı da rastgele yürüyüş grafiğinde görünüyor mu?
Teşekkürler ama yeterli değil...
10 Şubat (02/01/2010 - 03/01/2010) görmek için.
Hurda değilse, yap ... tarih, açık, u, s, cpr
Rastgele olup olmadığını bilmiyorum))) ama daha sonra göreceksiniz... 2 kemere bir tane daha ekledim ...
İşte rastgele:
Sanal pazar seviyeleri: