Tüm hayvanları Krylov'un masalındaki gibi yeniden adlandırmayı öneriyorum. Kuğu, kerevit ve turna. pssss
 
burada ne kadar saf insanlar var... gerçekten birinin kâseyi herkese göstereceğini mi düşünüyorsun??? çok para için bile asla ve asla olmayacak ...

Ve hepiniz Sultan'ın sisteminin yardımıyla kendinizi hızla zenginleştirme umuduyla burada bir bedava için toplandınız))) hayal ...

Sultunov...şimdiye kadar sadece sinyallerinizden kayıp görüyorum!!!!
 
Yousufkhodja Sultonov :

12-00 Moskova saati, 04 06 15 Ayılar olası bir savaşa hazırlanıyor, ancak Leo niyetlerini desteklemiyor ve aramaya devam ediyor:

Seviyeler:

C C1 M Kıpti CR C2 B çay kaşığı
1.1336 1.111015 1.111015 1.122251 1.122307 1.1336 1.1336 1.111015

Yusuf, şimdi nasıl bir görüntü elde ediyorsun?

 
neval :
Saflar bu dala girmez))) - bilmeceler zinciri sürecini çözmek ilginç :)
 
Server Muradasilov :

Yusuf, şimdi nasıl bir görüntü elde ediyorsun?

19-00 Moskova saati Aslan tarafından yükseliş eğiliminde bir düzeltme var. Leo, Fiyatı düşürmek için hoşnutsuz Ayıları henüz çağırmadı. Leopar üzerinden çok oynak Boğaları geri çekilmeye zorlamak:

Seviyeler, a1= Цр-Ц1 ve a2= Ц2-Цр farklarını hesapladıktan sonra, kendiniz için Cr'nin piyasanın merkezi olduğunu, yani a1=a2 olduğunu veya Leopardan Boğalara ve Ayılara olan mesafelerin her zaman olduğunu göreceksiniz. eşit. Leopar her zaman Boğalar ve Ayılar arasında, nerede olurlarsa olsunlar, onları aynı uzunlukta bir tasma ile tutar ve sonsuz çekişmelerinde bir tür "yargıç" gibi davranır. Pazar harikaları:

C C1 Ayılar Tsopt (Aslan) CR Leo.) C2 Boğalar çay kaşığı
1.1269 1.112491 1.112491 1.119673 1.119696 1.1269 1.1269 1.112491
 
Yousufkhodja Sultonov :

Rica ederim:

Y S Cpr=-S/Y
-0.19863 0.285702 1.438356
Yusuf, aslanlar ve hayvanat bahçesinin geri kalanı da rastgele yürüyüş grafiğinde görünüyor mu?
 

:-)

Konuyu (konunun metni) kırmızı ile vurgulamayı öneriyorum.

 
Слава :
Yusuf, aslanlar ve hayvanat bahçesinin geri kalanı da rastgele yürüyüş grafiğinde görünüyor mu?
Bu satırdan 20 adet "Fiyat" değeri verin bakalım ne olacak. Ben de ilgilenmeye başladım. Sadece düşünmedim. Algoritma için ilginç bir test olacak bu bakalım, bakalım ne gibi tavsiyeler verecek veya küfredecek.
 
Vizard_ :
Teşekkürler ama yeterli değil...
10 Şubat (02/01/2010 - 03/01/2010) görmek için.
Hurda değilse, yap ... tarih, açık, u, s, cpr
Tüm Şubat?
 
Vizard_ :

Rastgele olup olmadığını bilmiyorum))) ama daha sonra göreceksiniz... 2 kemere bir tane daha ekledim ...

İşte rastgele:

Sanal pazar seviyeleri:

C C1 Ayılar Tsopt (Aslan) Cr (Leop.) C2 Boğalar çay kaşığı
0.39055 0.39055 0.39055 0.4922593 0,5055046 0.62046 0.62046 0.62046
0.94748 0.6336 0.6336 0.7748048 0.7905392 0.94748 0.94748 0.6336
0.73617 0.65565 0.65565 0.6947447 0.6959101 0.73617 0.73617 0.65565
1.87E-02 0.62674 0.62674 0.6765878 0.67857 0.7304 0.7304 0.62674
0.7304 0.62674 0.62674 0.6765878 0.67857 0.7304 0.7304 0.62674
0.46941 0.46941 0.46941 0.5473366 0.5538057 0.63821 0.63821 0.63821
0.72347 0.62892 0.62892 0.6745423 0.6761969 0.72347 0.72347 0.62892
0.95599 0.63365 0.63365 0.7783064 0.7948192 0.95599 0.95599 0.63365
0.25956 0.25956 0.25956 0.407823 0.4501677 0.64078 0.64078 0.64078
0.92465 0.62813 0.62813 0.7621032 0.7763904 0.92465 0.92465 0.62813
0.27937 0.27937 0.27937 0.4171851 0.4511799 0.62299 0.62299 0.62299
