Piyasa Teorisi - sayfa 134
Kusura bakmayın .. Bütün hayvanat bahçesini gördük... Ama ne yazık ki formüller açısından bir açıklama yok, kapanışa açık ekleyelim diyelim ve yüksek diyelim.. Tüm masalsı sözler ve ipuçları.. İyi arkadaşlar gibi dersler. ))) Burada https://www.mql5.com/ru/forum/43014 en azından excel için tek bir formül yok ve burada https://www.mql5.com/ru/forum/58256 sadece kelimeler değil
Formüller şubede yayınlanır. Yüksek ve düşük kullanılmaz, sadece kapanış fiyatı kullanılır. Daha fazla ayrıntı zaten incelemede olan ve yakında yayınlanacak olan makalede olacak.
Sayfayı kafamda tutmuyorum, kendiniz arayın.
Yusuf'un hesaplarını orada çoğalttınız, gerçekten Yusuf'un grafiklerde gösterdiği gibi orada çalışıyor mu ? Kâr hesaplamalarının doğruluğu konusunda hala bazı şüphelerim var, günlük sabitleme ile çok monoton bir kâr büyüme grafiği elde ediliyor, önemli bir aşağı yönlü sapma yok. İnanamıyorum, bana öyle geliyor ki, hesaplamalarda bir yanlışlık var. Herhangi bir hata yoksa, bu gerçekten de kâsedir.
+ bazı durumlarda, hindileri çizmek, yeniden çizmeden aşağı yukarı daha iyi performans gösterebilir ve çakışabilir.
Normal bir şekilde kontrol etmek, sonra gitmek gerekiyor. Hindi yap - açtıktan sonra test cihazına koy ... vize modunda düşük hızda yazacak
video. Sonra hindiyi csv'ye boşaltacak. Patlamış mısır, bira vb. alacağız... bir film izleyeceğiz ve verileri inceleyeceğiz...
Hadi onu gökyüzüne kaldıralım
Matematiksel formüller biçiminde hiçbir şey aramıyordum, sadece grafikler ve eğer varsa, bu çizgileri hesaplamak için formüller olmadan çizgilerin ne olduğuna dair açıklamalar
Her şey o kadar ciddi ki, hesaplamaları tekrarlamaya karar verdim, ayrıca fiyatın yönünü de aldım. her şey onaylandı, hesaplamalarda hata yok. Fiyatın yönü iyi bir şeye yol açmaz:
Hesapları herkes kontrol edebilir. Dosya Eklenmiş. Orada bir sürü şey var, ama bence asılacaksın.
Her şey o kadar ciddi ki, hesaplamaları tekrarlamaya karar verdim, ayrıca fiyatın yönünü de aldım. her şey onaylandı, hesaplamalarda hata yok. Fiyatın yönü iyi bir şeye yol açmaz:
Yayılmadan mı? Fiyat yönü için çok fazla kar.