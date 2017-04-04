Piyasa Teorisi - sayfa 134

Yeni yorum
[Silindi]  
Kusura bakmayın .. Bütün hayvanat bahçesini gördük... Ama ne yazık ki formüller açısından bir açıklama yok, kapanışa açık ekleyelim diyelim ve yüksek diyelim.. Tüm masalsı sözler ve ipuçları.. İyi arkadaşlar gibi dersler. ))) Burada https://www.mql5.com/ru/forum/43014 en azından excel için tek bir formül yok ve burada https://www.mql5.com/ru/forum/58256 sadece kelimeler değil
Неравенство Коши
Неравенство Коши
  • www.mql5.com
Поэтому, пришла мысль попробовать выявлять ее роль и на рынке Форекс. - - Категория: общее обсуждение
 
Yusuf, 13 Nisan 2015 ve aşağısındaki ana grafiğinizi, günlük gelir tespiti ile tarihlere göre senkronize edilen Kar-Zarar grafiğini yayınlar mısınız?
 
azfaraon :
Kusura bakmayın .. Bütün hayvanat bahçesini gördük... Ama ne yazık ki formüller açısından bir açıklama yok, kapanışa açık ekleyelim diyelim ve yüksek diyelim.. Tüm masalsı sözler ve ipuçları.. İyi arkadaşlar gibi dersler. ))) Burada https://www.mql5.com/ru/forum/43014 en azından excel için tek bir formül yok ve burada https://www.mql5.com/ru/forum/58256 sadece kelimeler değil
Formüller şubede yayınlanır. Yüksek ve düşük kullanılmaz, sadece kapanış fiyatı kullanılır. Daha fazla ayrıntı zaten incelemede olan ve yakında yayınlanacak olan makalede olacak.
[Silindi]  
khorosh :
Formüller şubede yayınlanır. Yüksek ve düşük kullanılmaz, sadece kapanış fiyatı kullanılır. Daha fazla ayrıntı zaten incelemede olan ve yakında yayınlanacak olan makalede olacak.
Formüller için sayfa (bağlantı) lütfen
[Silindi]  
khorosh :
Sayfayı kafamda tutmuyorum, kendiniz arayın.
Matematiksel formüller biçiminde hiçbir şey aramıyordum, sadece grafikler ve eğer varsa, bu çizgileri hesaplamak için formüller olmadan çizgilerin ne olduğuna dair açıklamalar
 
khorosh :
Yusuf'un hesaplarını orada çoğalttınız, gerçekten Yusuf'un grafiklerde gösterdiği gibi orada çalışıyor mu ? Kâr hesaplamalarının doğruluğu konusunda hala bazı şüphelerim var, günlük sabitleme ile çok monoton bir kâr büyüme grafiği elde ediliyor, önemli bir aşağı yönlü sapma yok. İnanamıyorum, bana öyle geliyor ki, hesaplamalarda bir yanlışlık var. Herhangi bir hata yoksa, bu gerçekten de kâsedir.
Peki, 10-11gg ortaya koyduğu şey, ama eşleşiyor. Ama sahip olduğu şeyi hesaba katmalıyız - Hindi çizme-hesaplama-hayvanlar üretir... + elleriyle yaptı
+ bazı durumlarda, hindileri çizmek, yeniden çizmeden aşağı yukarı daha iyi performans gösterebilir ve çakışabilir.
Normal bir şekilde kontrol etmek, sonra gitmek gerekiyor. Hindi yap - açtıktan sonra test cihazına koy ... vize modunda düşük hızda yazacak
video. Sonra hindiyi csv'ye boşaltacak. Patlamış mısır, bira vb. alacağız... bir film izleyeceğiz ve verileri inceleyeceğiz...
Hadi onu gökyüzüne kaldıralım
 
azfaraon :
Matematiksel formüller biçiminde hiçbir şey aramıyordum, sadece grafikler ve eğer varsa, bu çizgileri hesaplamak için formüller olmadan çizgilerin ne olduğuna dair açıklamalar
Grafiklerde dikkate alınan nicelikler arasındaki tüm ilişkileri gösteren bir cebirsel denklem sistemi vardır. Grafikler için hesaplama formülleri, umarım Yusuf makalede verir.
 
khorosh :
Yusuf'un hesaplarını orada çoğalttınız, Yusuf'un çizelgelerde gösterdiği gibi orada gerçekten işe yaradı mı? Kâr hesaplamalarının doğruluğu konusunda hala bazı şüphelerim var, günlük sabitleme ile çok monoton bir kâr büyüme grafiği elde ediliyor, önemli bir aşağı yönlü sapma yok. İnanamıyorum, bana öyle geliyor ki, hesaplamalarda bir yanlışlık var. Herhangi bir hata yoksa, bu gerçekten de kâsedir.

Her şey o kadar ciddi ki, hesaplamaları tekrarlamaya karar verdim, ayrıca fiyatın yönünü de aldım. her şey onaylandı, hesaplamalarda hata yok. Fiyatın yönü iyi bir şeye yol açmaz:

Hesapları herkes kontrol edebilir. Dosya Eklenmiş. Orada bir sürü şey var, ama bence asılacaksın.

 
Yousufkhodja Sultonov :

Her şey o kadar ciddi ki, hesaplamaları tekrarlamaya karar verdim, ayrıca fiyatın yönünü de aldım. her şey onaylandı, hesaplamalarda hata yok. Fiyatın yönü iyi bir şeye yol açmaz:


Yayılmadan mı? Fiyat yönü için çok fazla kar.
 
Алексей :
Yayılmadan mı? Fiyat yönü için çok fazla kar.
çünkü yayılma yok. Ve böylece, hiçbir kazanç olmadığı açıktır. İki yılda toplam 1400 puanlık bir kâr, beklendiği gibi herhangi bir zamanda sıfıra veya zarara dönüşebilir. Leo'nun öğrendiği gibi, piyasanın kalıplarını bilmiyorsanız, piyasa kimseye kar etme fırsatı vermez. Dosyaya bakın ve hesaplamaları kontrol edin, lütfen.
1...127128129130131132133134135136137138139140141...288
Yeni yorum