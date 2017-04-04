Piyasa Teorisi - sayfa 133
Görünüşe göre, RTS endeksinin durumu, yakında Piyasa Fiyatından etkilenecek ve piyasa yükselişe geçecek:
Pazar, iki başa baş düzeyi ile rekabet halindedir: C1 = 91870 ve C2 = 107361.07:
Yani karlı ticarete yol açan güçlü bir kalıp tespit edebildiğinizi mi söylüyorsunuz? Genel olarak konuşursak, önümüzdeki gün için hareket yönünün bir frekans analizini yaparsak, en azından bu parametrenin en yakın geçmiş fiyatlardan bağımsız olduğu ortaya çıkar, her zaman yaklaşık %50 tahmin olacaktır. Ve 2010-2011 için karlı ticaret yüzdeniz nedir?
Analog ekolayzır buna iyi bir örnektir. Ancak canlı bir kişi, kural olarak, bas 10 milisaniye gerisindeyse farkı duymaz.
Analog ekolayzır buna iyi bir örnektir. ... Burada filtre çekirdeğinin "tek taraflı" olduğuna dikkat edin.
Niye ya? tek taraflı ne demek? Tamponlu bir filtre alıp içinden geçirmenizi engelleyen nedir?
-10 kaymalı herhangi bir SMA(20) tablosuna asılabilir ve işte size "gecikmeyen" bir filtre.
501 işlemden 406 kârlı = %81.03.
Güzel. 501 ticaret fırsatından oluşan bir örneklem büyüklüğündeki böyle bir yüzdeyi ayarlamak çok zordur.
Yusuf'un Nobel Ödülü, kesinlikle.
Daniil Stolnikov :...
Aynı resmi çekelim, Vin - ilk veriler, Vout - filtrelemeden sonra. Ses için hiçbir fark yoktur. Fiyat verileri için fark büyük. Pekala, editör, fare ile bir kelimeyi hareket ettirdiğinizde her şey bozuluyor
fark ne? Anlamıyorum - ve orada ve orada dalgalanmalar. Tek ses sıfır civarında dalgalanıyor, fiyat her zaman sıfırın üzerinde. Ama tüm bunların istenilen forma dönüştürülebileceğinden eminim.
ekonometristler artışların durağan olduğunu söyleyecek olsa da)))
Ve MA2 (basit mashka), örneğin yakın + lag1 yakın / 2 olarak hesaplanır ... yani geçmiş değerler kullanılır.
Bir tahminle gecikmeyi kaldırmayı deneyebilirsiniz ... bir sinir ağı veya benzeri ile ... ama yine de normal şekilde çalışmayacak ...
Ses dalgası bir sinüs dalgasıdır. Kotirler durağan değildir ve resmin trendini çıkarmak pek de değişmez,
Evet, cehenneme git. Ama önce bize neyin kâr getireceğini bulmanız gerekiyor))) Fourier ile çıldırabilirsiniz.
Eldeki hiçbir şey yok, örneğin Mouzon oyuncusundan. Sarı çizgiyi alacaksınız. Eğer ses ise, o zaman onu tanıyabiliriz, eğer bilirsek,
A harfinden kısa bir süre sonra kâr getirecek...