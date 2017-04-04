Piyasa Teorisi - sayfa 133

Sergey Petruk :
burada, Açılış Komisyoncusu

Görünüşe göre, RTS endeksinin durumu, yakında Piyasa Fiyatından etkilenecek ve piyasa yükselişe geçecek:

Pazar, iki başa baş düzeyi ile rekabet halindedir: C1 = 91870 ve C2 = 107361.07:


 
Алексей :

Yani karlı ticarete yol açan güçlü bir kalıp tespit edebildiğinizi mi söylüyorsunuz? Genel olarak konuşursak, önümüzdeki gün için hareket yönünün bir frekans analizini yaparsak, en azından bu parametrenin en yakın geçmiş fiyatlardan bağımsız olduğu ortaya çıkar, her zaman yaklaşık %50 tahmin olacaktır. Ve 2010-2011 için karlı ticaret yüzdeniz nedir?

501 işlemden 406 kârlı = %81.03.
 
Awl Writer :

Analog ekolayzır buna iyi bir örnektir. Ancak canlı bir kişi, kural olarak, bas 10 milisaniye gerisindeyse farkı duymaz.

10 milisaniye? Peki, bu bir gecikme mi? )) Tereddüt etmeden ihmal edilebilir. O zaman makul bir soru ortaya çıkıyor - neden aynı hareketli ortalamada bu kadar çılgın gecikmeler? Yoksa farklı mı değerlendiriliyor?

Awl Yazar :

Analog ekolayzır buna iyi bir örnektir. ... Burada filtre çekirdeğinin "tek taraflı" olduğuna dikkat edin.

Niye ya? tek taraflı ne demek? Tamponlu bir filtre alıp içinden geçirmenizi engelleyen nedir?

Awl Yazar :
-10 kaymalı herhangi bir SMA(20) tablosuna asılabilir ve işte size "gecikmeyen" bir filtre.
Evet, aşağı yukarı doğru, ama değişim şimdiden çok büyük. Ondan bir şekilde kurtulman gerekiyor.
 
Yousufkhodja Sultonov :
501 işlemden 406 kârlı = %81.03.

Güzel. 501 ticaret fırsatından oluşan bir örneklem büyüklüğündeki böyle bir yüzdeyi ayarlamak çok zordur.

Yusuf'un Nobel Ödülü, kesinlikle.

 

Daniil Stolnikov :  

...
Aynı resmi çekelim, Vin'e izin verin - ilk veriler, Vout - filtrelemeden sonra. Ses için hiçbir fark yoktur. Fiyat verileri için fark büyük. // Dijital ekolayzırlarda ses, arabellek aracılığıyla iletilir. // Bir SMA çekirdeği, bir dikdörtgen hayal edin. Serideki birkaç ardışık sayının ortalama değerinin bu aralığın ortasında yer alması mantıklıdır, oraya aittir, sonuna değil. Onlar. -10 kaymalı SMA(20) doğrudur, ancak sadece SMA(20) yanlış ve yararsızdır. Ve genel olarak, SMA kötü ve ilkel bir analiz yöntemidir ve istatistikte uzun süredir kullanılmamaktadır, ama mesele bu değil. Hareketli ortalamalar üzerinde çalışan bir TS oluşturduysanız, o zaman sadece şanslısınız. Bu tartışma başka bir konu için yalvarıyor.
 
Awl Writer :
Aynı resmi çekelim, Vin - ilk veriler, Vout - filtrelemeden sonra. Ses için hiçbir fark yoktur. Fiyat verileri için fark büyük. Pekala, editör, fare ile bir kelimeyi hareket ettirdiğinizde her şey bozuluyor
fark ne? Anlamıyorum - ve orada ve orada dalgalanmalar. Tek ses sıfır civarında dalgalanıyor, fiyat her zaman sıfırın üzerinde. Ama tüm bunların istenilen forma dönüştürülebileceğinden eminim.
 
Daniil Stolnikov :
fark ne? Anlamıyorum - ve orada ve orada dalgalanmalar. Tek ses sıfır civarında dalgalanıyor, fiyat her zaman sıfırın üzerinde. Ama tüm bunların istenilen forma dönüştürülebileceğinden eminim.
Aradaki fark, sadece filtrelemeden sonra müzik dinlemenizdir. Ve bir şekilde süzdükten sonra fiyatı kâr elde etmek için kullanmalısınız. Ve bu başka bir görevdir ve filtreleme ile ilgisi yoktur.
 
Daniil Stolnikov :
fark ne? Anlamıyorum - ve orada ve orada dalgalanmalar. Tek ses sıfır civarında dalgalanıyor, fiyat her zaman sıfırın üzerinde. Ama tüm bunların istenilen forma dönüştürülebileceğinden eminim.
Ses dalgası bir sinüs dalgasıdır. Kotirler durağan değildir ve resmin trendini çıkarmak pek de değişmez,
ekonometristler artışların durağan olduğunu söyleyecek olsa da)))
Ve MA2 (basit mashka), örneğin yakın + lag1 yakın / 2 olarak hesaplanır ... yani geçmiş değerler kullanılır.
Bir tahminle gecikmeyi kaldırmayı deneyebilirsiniz ... bir sinir ağı veya benzeri ile ... ama yine de normal şekilde çalışmayacak ...
 
Vizard_ :
Ses dalgası bir sinüs dalgasıdır. Kotirler durağan değildir ve resmin trendini çıkarmak pek de değişmez,
ekonometristler artışların durağan olduğunu söyleyecek olsa da)))
Ve MA2 (basit mashka), örneğin yakın + lag1 yakın / 2 olarak hesaplanır ... yani geçmiş değerler kullanılır.
Bir tahminle gecikmeyi kaldırmayı deneyebilirsiniz ... bir sinir ağı veya benzeri ile ... ama yine de normal şekilde çalışmayacak ...
Evet, sinüs, eğer ses üreten cihazın girişine bir sinüs dalgası uygulanırsa. Peki ya müzik ya da konuşma? Fiyat durumunda olduğu gibi, bu, farklı genliklere, frekanslara ve fazlara sahip bir dizi harmoniktir.
 
Vizard_ :
Evet, cehenneme git. Ama önce bize neyin kâr getireceğini bulmanız gerekiyor))) Fourier ile çıldırabilirsiniz.
Eldeki hiçbir şey yok, örneğin Mouzon oyuncusundan. Sarı çizgiyi alacaksınız. Eğer ses ise, o zaman onu tanıyabiliriz, eğer bilirsek,

A harfinden kısa bir süre sonra kâr getirecek...


Yusuf'un hesaplarını orada çoğalttınız, Yusuf'un çizelgelerde gösterdiği gibi orada gerçekten işe yaradı mı? Kâr hesaplamalarının doğruluğu konusunda hala bazı şüphelerim var, günlük sabitleme ile çok monoton bir kâr büyüme grafiği elde ediliyor, önemli bir aşağı yönlü sapma yok. İnanamıyorum, bana öyle geliyor ki, hesaplamalarda bir yanlışlık var. Herhangi bir hata yoksa, bu gerçekten de kâsedir .
