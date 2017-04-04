Piyasa Teorisi - sayfa 233

Alexan_Russia :
Yusuf, yazının sonunda forex piyasasında her zaman kar etmenin imkansız olduğunu belirtmemişler. Piyasanın herhangi bir tüccarı yutacağını. Yoksa başka bir makale mi?
Bu teorik olarak bir giriş makalesidir. Piyasayı incelerken elbette yeni makaleler de olacak. Henüz sonuçlara acele etmeyelim. Katılımcıların piyasa teorisinin temel hükümlerini tanımasına izin verin.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bu teorik olarak bir giriş makalesidir. Piyasayı incelerken elbette yeni makaleler de olacak. Henüz sonuçlara acele etmeyelim. Katılımcıların piyasa teorisinin temel hükümlerini tanımasına izin verin.
Alexan_Russia :

her şey çok fazla sarılmış - daha kolay olması gerekiyor
 
Yousufkhodja Sultonov :
Beyler yazı yayınlanmıştır https://www.mql5.com/ru/articles/1825
Uzun zamandır beklenen materyal için teşekkürler Yusuf!
 
Boğalar Aslan seviyesine indi, fiyatı ele geçirdi ve daha önce planlanan hedeflere götürdü: https://www.mql5.com/en/charts/3833135/eurusd-m5-e-global-trade
Yousufkhodja Sultonov :
Yusuf - Ocak! Aslan seviyeleri ve diğer tüm "hayvan" seviyeleri ile LCHI 2015'e aracınızla katılacak mısınız? Bilet 50 000 ruble. buna değer - bu rakamdan derecelendirmede görünüyorsunuz. Aslında, daha az başlayabilirsin ...

https://www.mql5.com/ru/forum/63058

 
Yusuf'un yazısı çıktığında ilk sinyalim başarısız olmuştu. Projeyi yeniden başlattı. Çok yakın bir gelecekte, fikirlerimi geliştirirken Yusuf'un eserlerini incelemek için zaman bulacağım.
 
Mikhael Isakov :
Yusuf'un yazısı çıktığında ilk sinyalim başarısız olmuştu. Projeyi yeniden başlattı. Çok yakın bir gelecekte, fikirlerimi geliştirirken Yusuf'un eserlerini incelemek için zaman bulacağım.

Herkese selam!

Yusuf'un robotu ideal olarak bu şekilde ticaret yapmalıdır.

