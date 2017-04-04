Piyasa Teorisi - sayfa 63
Piyasa şu anda ne gösteriyor?
Excel algoritmasını programcıya aktardığım anda hızlı bir şekilde yapılacaktır. Şu anda excel almakla meşgulüm. Onların iki programı. Tahmini, bilgilerin manuel olarak ana grafiği oluşturmak için ikinci programa aktarıldığı yer. Bunları tek bir programda birleştirmeye çalışıyorum. Ya bunu yapmak zor, ya da programlama bilgim yetersiz.
Sadece 5 seviye kaldı:
1. C - gerçek 9 mevcut fiyatın seviyesi;
Ve 4 sanal seviye:
2. C1 - ilk, başabaş, sanal seviye - Ayıların seviyesi;
3. Tsopt - optimal fiyatın sanal seviyesi;
4. Cr - piyasa fiyatının sanal seviyesi - bu, piyasanın ortasının seviyesidir;
5. C2 - İkinci başabaş. sanal seviye, Boğaların seviyesidir.
Tsopt ve Cr seviyeleri, karşılıklı mesafeyi değiştirerek Boğalar ve Ayıları kontrol eder, böylece neredeyse birleşirler, ancak Boğalar ve Ayılar'ı birini fiyata, diğerini bodruma veya uzaya saçtıkları anlarda, aralarındaki mesafe biraz artarlar. Boğalar ve Ayılar seviyelerinin tuhaf hareketlerini anlamak için bu seviyeleri bıraktım ve tüm bunlar C'nin mevcut, fiili fiyatı tarafından organize ediliyor. Böylece kendini kontrol ediyor. Çizgilerin renkleri - seviyeler grafikte görülebilir. Anlaşılmayan bir şey varsa, lütfen sorun.
Ayılar her zaman C1 seviyesinde ve Boğalar - C2 seviyesinde bir başabaş düzenler. Tüm seviyeler sanal, ancak piyasa için gerçek olduğundan, benden başka kimse göremez. Müdahalelerin organizatörleri tarafından bile bilinmiyorlar, ancak yıllar geçtikçe fiyatı Boğa seviyesinden Ayılara veya tam tersine aktarma mekanizmasını hissediyorlar. Yakında, algoritmayı dakikalar içinde adım adım ya da göstergeyi çevrimiçi olarak kene tike oluşturduğumuzda, tekelcilerin bu sırrını öğreneceğim.
Şimdi hesaplanan kâr eğrisinin (Rekabetçi piyasa) duran yumurtasını göz açıp kapayıncaya kadar tersine çevrilmiş bir yumurtaya ( tekel piyasası ) dönüştürmenin teorik olasılığını hesaplıyorum. En ilginç şey, hem C1 hem de C2 civarında rekabetçi veya tekel piyasalarını organize etmenin eşit derecede kolay olmasıdır. Harikalar.
Kâr eğrisini bir kase veya ters çevrilmiş bir kase ile daha iyi karşılaştırın. Ve yumurta neredeyse bir top gibidir, nasıl çevirirseniz çevirin - küçük değişiklikler.
Veya yazın - kar eğrisi dışbükey aşağı veya dışbükeydir.
20 05 15 Çarşamba günü işlem seansının açılışındaki durum:
Boğalar müzakereler veya hesaplaşma için keskin bir şekilde geri gelirler, piyasa fiyatları tarafından engellenirler, çünkü bu kadar yakın bir mesafeden Ayılara çarpmanın bir anlamı yoktur. Boğaların eylemi için 3 seçenek vardır:
1. Piyasa rekabetçi ise Ayılar için bir destek hattı oluşturun.Ancak, pazarın tamamen tekel olduğunu görüyoruz, Ayılar (518 puan) Bykrv'den (444 puan) daha güçlü - herhangi bir müzakere veya müzakereden söz edilemez. bir destek seviyesinin oluşturulması. Boğalar, Ayılar ile savaşta;
2. Piyasa fiyatları, güç kazanmak için Boğaları en tepeye çıkarabilir ve ardından tekelcilerin Ayılarını vurabilir;
3. Tekelciler, aynı fikirde olmayanlarla savaşmaya yardımcı olmak için rekabetçi bir pazar yaratmaya çalışacaklar, ancak. diğer piyasa katılımcılarını çekmek için daha zayıf Boğalar, ancak şimdiye kadar başarılı olamadılar;
Durum yakında daha da netleşecek.
Tekel piyasası:
Sonuç: Piyasa Ayılar tarafından yönetildiğinden, işlem şekli SAT iken kalır .
Açıklama ve analiz için teşekkürler, ancak diğer karakterlerle daha da heyecan vericiydi, hadi Dragons, tilki, Geyik ve diğerlerine geri dönelim ...
Anket öneriyorum...
Aynı yerde, tatillerde, moderatörlerin yıktığı "Eurobucks ile ilgili piyasa teorisi" adlı yeni bir konu eklediler ...
Tüm çiftler için tahminler çıkıyor.Hala bu (bir) dalda inşaat yapıyor musunuz?
Bir masaya ihtiyacımız var... Aksi takdirde, tahminin nerede gerçekleştiği, nerede olmadığı henüz belli değil... Sütunlar var - tarih, giriş yönü, al, dur, lot, şey, her şey eskisi gibi oldu. (18) tarafından yapılması önerildi...
Diyelim ki, bu göstergenin hangi çift için tahmin edildiğinin zaten açık olacağı ve örneğin sabahları günde en az bir kez güncelleneceği, işlem gören enstrümanların adına 10 şube yapmak daha da iyidir. sizin için uygun olduğunda, sizin zamanınızda.
21-03 Moskova saatinde, bu yoğun fiyat artışlarının en düşük seviyesinde bile Bulls fiyatı düşürmedi:
Piyasanın yalnızca bir küresel başabaş düzeyine sahip olduğu bir zugzwang durumu (hesaplanan kârın sıfır olduğu nokta) vardı, çünkü Boğalar ve Ayılar, Zopt ve Cr ile fiyatın kendisi aynı düzeyde buluştu ve fiyatın sarsıcı hareketleriyle fark edilen fiyat, elden ele kolayca geçti, görüştükten sonra fiyatı Bulls'a emanet etmeye karar verdiler:
Teorinin zaferi beyler, teorik olarak bir zugzwang durumunun ortaya çıkacağını tahmin ettim ve şimdi pratikte oldu! Ve bu anı izledik. Tüccarlara piyasadaki tekel ile savaşmaları için böylesine güçlü bir araç verebildiğim için gurur duyuyorum! ve bunlar, tüm bu piyasa koşullarını her saniye online olarak, terminalde izleyeceğimiz bir gösterge oluşturduğumuzda ortaya çıkacak çiçekler. Ne güzellik ve çekicilik olacak, kelimelerle tarif edemiyorum.
21/05/15 Perşembe günü EUR/USD işlem seansının açılışı:
Piyasa türü ve teorik olarak izin verilen fiyat değişim koridoru (başabaş seviyeleri arasındaki mesafe, yani Boğalar ve Ayılar)
Bundan sonra piyasanın durumunu analiz ederken her iki grafiği de bir bütün olarak ele alacağız. Üstteki grafik, geçmiş çubuklar (dolaylı olarak, zaman) açısından sanal seviyelerin yayılmasını gösteriyorsa, alt grafik, piyasa mükemmellik derecesini ve piyasaya liderlik eden liderin davranışını değerlendirme açısından aynı şeyi gösterir. durumda, Bulls ve onların sarsılmaz kurallara uyması ticaret.
Ne görüyoruz:
1. - Görünüşe göre bazı önemli haberlerin yayınlanmasından sonra piyasa, güçlü bir fiyat yayılmasını önlemek için dün akşam kendisini bulduğu zugzwang eyaletinden biraz uzaklaştı. Zugzwang nedir bu makalede ayrıntılı olarak açıklayacağım, ancak ekonomi alanında yüzlerce doktora tezi ve onlarca Nobel Ödülü'nün işaret edeceğim tüm olası piyasa koşullarının tam bir açıklamasına ayrılacağından emin olsam da, çünkü fiziksel olarak onları aydınlatmayı tamamlamak için yeterli gücüm ve zamanım yok. Burada sadece zugzwang'ın satranç oynarken, kaybeden tarafın herhangi bir hareketinin pozisyonunu iyileştirmediği ve kaçınılmaz bir yenilgiye yol açtığı durum analizinden ödünç alındığını söyleyeceğim. Pazar ile ilgili olarak, zugzwang, pazarın her zaman katılımcıların çabalarıyla yok edilmemek için çabaladığı mükemmelliğini elde etmede pazarın en yüksek durumudur. Zugzwang, hem yöneten (Tsopt ve Tsr) hem de yürüten (Ts1-Bears ve Ts2-Bulls) tüm sanal fiyat seviyelerinin, Fiyat emirlerinin yakınında kalmasını ve hakim, olağanüstü, durumla dolu olması nedeniyle herhangi bir yöne yönlendirmeyi bırakmasıdır. , ciddi sonuçları olan tüm piyasa katılımcıları için. Matematiksel olarak bu, piyasa sanal fiyatının optimal Kopt, yani Pr (Aslan) = Kıpti (Leopard), bir otomat, C1 (Ayılar) ve C2 (Boğalar) seviyelerini belirleyen denklemlerin diskriminantı olduğu anlamına gelir. sıfıra döner ve sonra, C1=C2=Cr=Cr=Kopt=C ve küresel ve tek başa baş düzeyi, fiyatın kendi değerine eşit olarak devreye girer, piyasa, olasılık olmadan fiyatın kendi değerine daralır. değişiminin, piyasada gözlemlediğimiz ciddi bir daire oluştuğunu;
2. Tekel piyasası söz konusu olduğunda tekelcilerin yanlış davranarak piyasa katılımcılarına sanal fiyatların altında işlem yapmalarını önermesinden memnun olmadığımızı kabul etmeliyiz. o zaman, şimdi, rekabetçi bir piyasada, katılımcıların sanal, fiyat düzeylerinden yüksek alanda "yasadışı" işlemler gerçekleştirdiğini öğreniyoruz. Bu zaten bir tür tekel olması gereken bir isim, belki zaten var ama bilemiyorum.
3. Piyasa yükselişte.
...
Gerçek kâr (kırmızı) soldan sağa, sonra sağdan sola atlarken neden hesaplanan kâr (mavi çizgi) alt grafikte soldan sağa gidiyor?
Burada formüllerinize ihtiyaç var gibi görünüyor. Ama şimdilik, formüller olmadan kelimelerle anlatabilirsiniz. İlginç.
3. Piyasa yükselişte.