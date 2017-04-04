Piyasa Teorisi - sayfa 234

Alexan_Russia :
Pinokyo, iyi pantit! Burada çoğunuz var! Saygıdeğer bir kişinin dalını çöpe atmayın!!!
 
Teacher :
Pinokyo, iyi pantit! Burada çoğunuz var! Saygıdeğer bir kişinin dalını çöpe atmayın!!!
Bu bir gösteri değil. Yusuf'a işlemlerin yaklaşık olarak nasıl açılması gerektiğini gösteriyorum. Bu fotoğraf uzun süredir sızdırıldı. Sadece bir bölüm gösterdi - "anahtar" aramak için. Hepimiz GRAIL'i arıyoruz .
Danışman yok .. Bu nedenle yardımcı olamam ...
 

kısa sürede tüm robotlar GRAIL gibi ticaret yapıyor. Ancak daha sonra, işaretleme süresi nedeniyle tortunun bir kısmının tahliyesi veya kaybı veya çok küçük bir tortu.

Ama Yusuf'un teorisi umut veriyor :o))))

Alexan_Russia :

Neden türkiye danışmanı yok?
 
azfaraon :
"Kedili adam"a soru. Bir robot yapılır - bir pazar vardır. Ama ticaret yapmayı bilmiyorum. 1500 USD için fiyat
Alexan_Russia :
Bu EA bu göstergeye dayanmamaktadır..Yusuf'un eski hindisine dayanmaktadır..
 
azfaraon :
Biz yazarız. Ve dünya bir anda inşa edilmedi.
 
Alexan_Russia :
Orada "adamla kedi";)
