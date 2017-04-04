Piyasa Teorisi - sayfa 234
Pinokyo, iyi pantit! Burada çoğunuz var! Saygıdeğer bir kişinin dalını çöpe atmayın!!!
kısa sürede tüm robotlar GRAIL gibi ticaret yapıyor. Ancak daha sonra, işaretleme süresi nedeniyle tortunun bir kısmının tahliyesi veya kaybı veya çok küçük bir tortu.
Ama Yusuf'un teorisi umut veriyor :o))))
Neden türkiye danışmanı yok?
"Kedili adam"a soru. Bir robot yapılır - bir pazar vardır. Ama ticaret yapmayı bilmiyorum. 1500 USD için fiyat
