Piyasa Teorisi - sayfa 73
Yusuf, Allah korusun her şey senin için yolunda gidiyor. Sadece yayınlanan grafiği takdir ettim. Ve teorinize başka bir şey eklerseniz, o zaman değerli bir şey ortaya çıkabilir.
13-00 Moskova saatine kadar her şey plana göre gidiyor, Ayılar fiyatı yönetiyor, Boğalar memnuniyetsizliklerini ifade etseler de, yöneticiler onları desteklemiyor, bu seviyeden Ayıları vurmaya cesaret edemeyecekler. Yani, sakince SAT. Pazar rekabetçi, dinamik, pazar cirosu büyüyor (S = 2177pp., Y=1950pp., Tpr = -2177/1950=1.11602 - Boğaların seviyesi.):
Piyasa rekabetçi, düşüş eğiliminde:
Yusufkhodzha, peki özellikler ne olacak? Aynı euroyu alıyoruz, onun için şu anda 1.1070 ve 1.11'den potansiyel satış girişlerim var, bu rakamlar verilirse satabilirsiniz, hayır, hayır demek, satın almak için çok erken, dediğim gibi.
Sayılar, sayılar, özellikler, çocukların muhteşem hayvanlarla ilgili hikayeleri değil)
Dedi - SAT! Hangi özelliklere ihtiyacınız var?
Yusuf!
Ticaret başladı.
Satış tahmini değişmedi mi?
Sizden kendi yönteminize ve Krokhost yöntemine göre bir tahmin yapmanızı rica ediyorum.
teşekkür etmek!
Yousufkhodja Sultonov :
Piyasayı Ayılar yönlendirdiği için SELL'in görünümü değişmedi.
Yusuf, lütfen analizi Krokhost'un dediği gibi yap.
Teşekkür ederim!
Hala saygın bir beyefendi almaya karar verdin, sana söylediler - HÜCRE)
ve eğer doğruysa HÜCRE???
Ama Yusuf neden Krokhost'un tavsiyesi üzerine bir tahminde bulunmak istemiyor.
sanki hala değerli bir teori var, özellikle de sürümdeyse, varsayılan olarak kapalı bir konu :)
buradaki cazibede değilsiniz, özellikle tekrar yapılırsa PARA yapılır
ve eğer öyleyse, o zaman aracı kim verecek?
ve eğer verirseniz, atın, yarın tam tersi olacak, Cheka uyumuyor ve birçoğu var (ChK), herhangi bir başıboş, nerede kırıldığı anlamında kendi inceliklerine sahiptir.
Hücre. Nereye bağlı olarak, satışa girmek için bana uygun olan belirli numaraları verdim.
Neden yapamam? Yapamaz, çünkü teorisi, döviz piyasasındaki gerçek durumla hiçbir ilgisi olmayan soyut hesaplamalara dayanmaktadır.