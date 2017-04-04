Piyasa Teorisi - sayfa 61
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
SATIN AL modundan piyasadan çıkın . Aslında, piyasa Ayılar tarafından ele geçirildiğinde SATIŞ'a girmek mümkündü, ancak kural olarak, piyasa sakinleşene ve Ayıların gücü tam olarak onaylanana kadar beklemeniz gerekiyor. Ayılar uzun süre ve iyice hazırlandıkları ve defalarca belirttiğim gibi, 250 üzerinden 10 puanla Bulls'tan daha güçlü oldukları için burada açıktı. Ayılar girdi
SATIŞ'ta.
Merhaba !
Euro/dolar için düşüş durdu mu?
Şimdi nerede tahmin nedir - yukarı mı aşağı mı?
teşekkür etmek!
Yazara düşüncelerini geliştirmede iyi şanslar.
Benim fikrim: Kaotik bir piyasayı doğru bir şekilde öngören bir sistem oluşturmak imkansız. Bir yerde olumlu bir tahmin alacağız, bir yerde bir hata. Yazar, aynı zamanda hata yapan karmaşık bir model arama sistemi yarattı (herhangi bir hata her zaman açıklanabilir, ancak gerçek devam ediyor - bir hata yapılıyor), peki bu karmaşık sistem, kâr sağlayan basit, anlaşılır bir ticaret stratejisinden nasıl farklıdır?
Her durumda, yazarın piyasayı tanıma arzusu memnuniyetle karşılanır ve herkes bilgi yöntemlerini kendisi seçer. Ben şahsen TS'yi basitleştirmeye çalışıyorum çünkü karmaşıklık karmaşıklığı doğurur :)
Hepinize iyi şanslar!
Yazara düşüncelerini geliştirmede iyi şanslar.
Benim fikrim: Kaotik bir piyasayı doğru bir şekilde öngören bir sistem oluşturmak imkansız. Bir yerde olumlu bir tahmin alacağız, bir yerde bir hata. Yazar, aynı zamanda hata yapan karmaşık bir model arama sistemi yarattı (herhangi bir hata her zaman açıklanabilir, ancak gerçek devam ediyor - bir hata yapılıyor), peki bu karmaşık sistem, kâr sağlayan basit, anlaşılır bir ticaret stratejisinden nasıl farklıdır?
Her durumda, yazarın piyasayı tanıma arzusu memnuniyetle karşılanır ve herkes bilgi yöntemlerini kendisi seçer. Ben şahsen TS'yi basitleştirmeye çalışıyorum çünkü karmaşıklık karmaşıklığı doğurur :)
Hepinize iyi şanslar!
Yazara düşüncelerini geliştirmede iyi şanslar.
Benim fikrim: Kaotik bir piyasayı doğru bir şekilde öngören bir sistem oluşturmak imkansız. Bir yerde olumlu bir tahmin alacağız, bir yerde bir hata. Yazar, aynı zamanda hata yapan karmaşık bir model arama sistemi yarattı (herhangi bir hata her zaman açıklanabilir, ancak gerçek devam ediyor - bir hata yapılıyor), peki bu karmaşık sistem, kâr sağlayan basit, anlaşılır bir ticaret stratejisinden nasıl farklıdır?
Her durumda, yazarın piyasayı tanıma arzusu memnuniyetle karşılanır ve herkes bilgi yöntemlerini kendisi seçer. Ben şahsen TS'yi basitleştirmeye çalışıyorum çünkü karmaşıklık karmaşıklığı doğurur :)
Hepinize iyi şanslar!
Merhaba !
Euro/dolar için düşüş durdu mu?
Şimdi nerede tahmin nedir - yukarı mı aşağı mı?
teşekkür etmek!
10-50'de düşüşün zirvesi vardı, Bulls çok uzağa atıldı ve geçen seferki gibi hızlı bir şekilde geri dönmeyecekler:
Ve piyasa tamamen tekelci olmaya devam ediyor:
Yavaş yavaş Bulls yaklaşıyor. ancak, piyasa katı tekeller tarafından yönetildiğinden, artık eski saldırganlığa sahip değiller:
Sonuç: Hiç kimse ve hiçbir şey, tekelcilerin ayıları piyasayı daha da aşağı hareket ettirmekten alıkoyamaz, eğer tekelciler isterse, piyasayı tekrar geri çevirebilirler, ancak her durumda, niyetlerini daha erken, belki de onlardan daha erken öğreneceğiz. kendileri.
Formülün hangi sayfası? Bizon, geyik, tilkilerin acılarına katılacağım :-)
https://www.mql5.com/en/forum/58256/page54 , Katılımcıların isteği üzerine Boğalar ve Ayılar hariç tüm hayvanları yakında kaldıracağım.
teşekkürler bulundu
Yazara düşüncelerini geliştirmede iyi şanslar.
Benim fikrim: Kaotik bir piyasayı doğru bir şekilde öngören bir sistem oluşturmak imkansız. Bir yerde olumlu bir tahmin alacağız, bir yerde bir hata. Yazar, aynı zamanda hata yapan karmaşık bir model arama sistemi yarattı (herhangi bir hata her zaman açıklanabilir, ancak gerçek devam ediyor - bir hata yapılıyor), peki bu karmaşık sistem, kâr sağlayan basit, anlaşılır bir ticaret stratejisinden nasıl farklıdır?
Her durumda, yazarın piyasayı tanıma arzusu memnuniyetle karşılanır ve herkes bilgi yöntemlerini kendisi seçer. Ben şahsen TS'yi basitleştirmeye çalışıyorum çünkü karmaşıklık karmaşıklığı doğurur :)
Hepinize iyi şanslar!
teşekkürler bulundu