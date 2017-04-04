Piyasa Teorisi - sayfa 61

Yousufkhodja Sultonov :

SATIN AL modundan piyasadan çıkın . Aslında, piyasa Ayılar tarafından ele geçirildiğinde SATIŞ'a girmek mümkündü, ancak kural olarak, piyasa sakinleşene ve Ayıların gücü tam olarak onaylanana kadar beklemeniz gerekiyor. Ayılar uzun süre ve iyice hazırlandıkları ve defalarca belirttiğim gibi, 250 üzerinden 10 puanla Bulls'tan daha güçlü oldukları için burada açıktı. Ayılar girdi

SATIŞ'ta.


Merhaba !
Euro/dolar için düşüş durdu mu?
Şimdi nerede tahmin nedir - yukarı mı aşağı mı?

teşekkür etmek!
 

Yazara düşüncelerini geliştirmede iyi şanslar.

Benim fikrim: Kaotik bir piyasayı doğru bir şekilde öngören bir sistem oluşturmak imkansız. Bir yerde olumlu bir tahmin alacağız, bir yerde bir hata. Yazar, aynı zamanda hata yapan karmaşık bir model arama sistemi yarattı (herhangi bir hata her zaman açıklanabilir, ancak gerçek devam ediyor - bir hata yapılıyor), peki bu karmaşık sistem, kâr sağlayan basit, anlaşılır bir ticaret stratejisinden nasıl farklıdır?


Her durumda, yazarın piyasayı tanıma arzusu memnuniyetle karşılanır ve herkes bilgi yöntemlerini kendisi seçer. Ben şahsen TS'yi basitleştirmeye çalışıyorum çünkü karmaşıklık karmaşıklığı doğurur :)

Hepinize iyi şanslar!

 
Herhangi bir sistem matematiksel olarak tanımlanabilir. Ana şey, tüm faktörleri dikkate almaktır. Ne yazık ki, hepsini piyasa modelinin denklem sisteminde hesaba katmak gerçekçi değil!!! Biz sadece bu tür verilere sahip değiliz. Ve sadece elimizdekilerle devam edebiliriz. Yani hata hiçbir durumda hariç tutulmaz !!!
 
Yani bu, sistemin karmaşık olduğuna dair yalnızca ilk izlenim. Tüm formüller basit cebirdir. Eh, ne kadar etkili olduğunu zaman gösterecek. Hatasız sistemlerin olmadığı açıktır, bu sistemin yüzde 100'den yüzde kaçının doğru tahminler vereceğini bulmak için kalır.
 
Formülün hangi sayfası? Bizon, geyik, tilkilerin acılarına katılacağım :-)
 
tuma88 :

Merhaba !
Euro/dolar için düşüş durdu mu?
Şimdi nerede tahmin nedir - yukarı mı aşağı mı?

teşekkür etmek!

10-50'de düşüşün zirvesi vardı, Bulls çok uzağa atıldı ve geçen seferki gibi hızlı bir şekilde geri dönmeyecekler:

Ve piyasa tamamen tekelci olmaya devam ediyor:

Yavaş yavaş Bulls yaklaşıyor. ancak, piyasa katı tekeller tarafından yönetildiğinden, artık eski saldırganlığa sahip değiller:

Sonuç: Hiç kimse ve hiçbir şey, tekelcilerin ayıları piyasayı daha da aşağı hareket ettirmekten alıkoyamaz, eğer tekelciler isterse, piyasayı tekrar geri çevirebilirler, ancak her durumda, niyetlerini daha erken, belki de onlardan daha erken öğreneceğiz. kendileri.

 
Younga :
Formülün hangi sayfası? Bizon, geyik, tilkilerin acılarına katılacağım :-)
https://www.mql5.com/en/forum/58256/page54 , Katılımcıların isteği üzerine Boğalar ve Ayılar hariç tüm hayvanları yakında kaldıracağım.
Yousufkhodja Sultonov :
https://www.mql5.com/en/forum/58256/page54 , Katılımcıların isteği üzerine Boğalar ve Ayılar hariç tüm hayvanları yakında kaldıracağım.

teşekkürler bulundu

 
Alexey Taranchenko :

Yazara düşüncelerini geliştirmede iyi şanslar.

Benim fikrim: Kaotik bir piyasayı doğru bir şekilde öngören bir sistem oluşturmak imkansız. Bir yerde olumlu bir tahmin alacağız, bir yerde bir hata. Yazar, aynı zamanda hata yapan karmaşık bir model arama sistemi yarattı (herhangi bir hata her zaman açıklanabilir, ancak gerçek devam ediyor - bir hata yapılıyor), peki bu karmaşık sistem, kâr sağlayan basit, anlaşılır bir ticaret stratejisinden nasıl farklıdır?


Her durumda, yazarın piyasayı tanıma arzusu memnuniyetle karşılanır ve herkes bilgi yöntemlerini kendisi seçer. Ben şahsen TS'yi basitleştirmeye çalışıyorum çünkü karmaşıklık karmaşıklığı doğurur :)

Hepinize iyi şanslar!



Hatayı nerede gördün? İşaret et, düzelteyim. Muhtemelen böyle anlarda pazarın dışında olmanız gerektiği için mi? Bu ihtiyattan kaynaklanıyor, kesinlikle güvenli bir giriş için ileride bir zaman arabası olacak. Ancak, şimdi retro ticaretin sonuçlarına dikkatlice baktım, hiçbir şey kaybetmeyiz, aksine, fırtınaya rağmen, teorinin sonuçlarını izleyerek her zaman piyasaya girersek kazanırız. Örneğin, bugün 200 puanları olurdu. kâr. Böylece sonunda rakiplerimin ayaklarının altındaki zemini devirdim. Algoritmada başka bir söve arayın. Ben de sizinle birlikte öğrendiğimi defalarca söyledim.
 
Younga :

teşekkürler bulundu

Garip yerler isteyin.
