Piyasa Teorisi - sayfa 87

Daniil Stolnikov :
Peki bu bilgiye sahip misiniz? ))
Kaybedenlerin yaklaşık %99'unu içeriden birinden öğrenmek istiyorum, bu doğru mu yoksa umut var mı?))
 
Oleg Tsarkov :
hayır, tabi ki %99 değil ama gerçek şu ki yılda 100 bin gibi normal para kazanıyor, belki yüzde 0,1 ya da belki sadece istatistiksel bir hata

yaparım

ama aynı zamanda çevrimiçi olarak da mevcuttur.

US retail Forex brokers have issued their figures of client profitability and active account numbers of non-discretionary accounts for Q1 2014. During the quarter, 37.6% of traders were profitable, a 4.1% increase from Q4 2013. The advancements in client performance occurred across the board, with Interactive Brokers being the sole broker to...
Mesele kaybedenlerin %99'unun olmaması değil, o zaman çok basit olurdu, mesele şu ki bu %99'dan periyodik olarak 50/50 biri %1'e düşüyor ve tam tersi)
 
Zogman :

link için teşekkürler, okudum))

 
biz de yaklaşık

ve bu yaz, müşteriler ortalama olarak kazandı - tüm yaz boyunca - daha önce hiç olmamıştı

 
bu parayı hiçbir yerden çekmeyen mutfak iki türe ayrılabilecek bir kâra sahip. Birincisi her türlü komisyon ve spread, ikincisi başarılı ve başarısız müşteriler arasındaki dengedir. İşte ikinci tip ve ilginç, hangi istatistiklere sahipsiniz? yüzde olarak...
 
yaklaşık aynıysa cevap veremezsin, teşekkürler
 
Şube tahminlerini okumaya başladı
 
Hiç kimse sürmüyor))) 2011 için dosya.

Notları ile fiyatsız satırlar nelerdir?:

Tarih açık
01/03/2011 Ocak 43
01/04/2011 1.33516
01/05/2011 1.33101
01/06/2011 1.31513
01/07/2011 1.30021
01/10/2011 1.28948
01/11/2011 Ocak 46
01/12/2011 1.29734
13.01.2011 1.31281
01/14/2011 1.33484
01/17/2011 1.33704
18.01.2011 Ocak 79
01/19/2011 1.33851
20.01.2011 1.34559
21.01.2011 1.34632
01/24/2011 1.36082




 
Unuttum... sizin bölümünüzde ve diğerlerinde virgül vardı... bu dosyayı deneyin...

Biçim aynı değil, Excel yemin ediyor. Ardından ayrı bir tarih ve fiyat belirleyin.
