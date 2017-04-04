Piyasa Teorisi - sayfa 87
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Peki bu bilgiye sahip misiniz? ))
Kaybedenlerin yaklaşık %99'unu içeriden birinden öğrenmek istiyorum, bu doğru mu yoksa umut var mı?))
hayır, tabi ki %99 değil ama gerçek şu ki yılda 100 bin gibi normal para kazanıyor, belki yüzde 0,1 ya da belki sadece istatistiksel bir hata
yaparım
ama aynı zamanda çevrimiçi olarak da mevcuttur.
http://www.financemagnates.com/forex/analysis/exclusive-q1-2014-us-forex-profitability-report-fewer-traders-more-profits/
Kaybedenlerin yaklaşık %99'unu içeriden birinden öğrenmek istiyorum, bu doğru mu yoksa umut var mı?))
hayır, tabi ki %99 değil ama gerçek şu ki yılda 100 bin gibi normal para kazanıyor, belki yüzde 0,1 ya da belki sadece istatistiksel bir hata
yaparım
ama aynı zamanda çevrimiçi olarak da mevcuttur.
http://www.financemagnates.com/forex/analysis/exclusive-q1-2014-us-forex-profitability-report-fewer-traders-more-profits/
link için teşekkürler, okudum))
link için teşekkürler, okudum))
biz de yaklaşık
ve bu yaz, müşteriler ortalama olarak kazandı - tüm yaz boyunca - daha önce hiç olmamıştı
Mesele kaybedenlerin %99'unun olmaması değil, o zaman çok basit olurdu, mesele şu ki bu %99'dan periyodik olarak 50/50 biri %1'e düşüyor ve tam tersi)
bu parayı hiçbir yerden çekmeyen mutfak iki türe ayrılabilecek bir kâra sahip. Birincisi her türlü komisyon ve spread, ikincisi başarılı ve başarısız müşteriler arasındaki dengedir. İşte ikinci tip ve ilginç, hangi istatistiklere sahipsiniz? yüzde olarak...
biz de yaklaşık
ve bu yaz, müşteriler ortalama olarak kazandı - tüm yaz boyunca - daha önce hiç olmamıştı
Hiç kimse sürmüyor))) 2011 için dosya.
Notları ile fiyatsız satırlar nelerdir?:
Unuttum... sizin bölümünüzde ve diğerlerinde virgül vardı... bu dosyayı deneyin...