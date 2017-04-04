Piyasa Teorisi - sayfa 264
EURGBP MT5 terminali
Bu mavi emisyonlar tarihte kalmaz, sadece gerçek zamanlı olarak çalışırlar. Mini, mikro trendin ek onayı
Aaa... Şu anki Yusuf fiyatlarıyla yapılan mumlardır. Sadece gerçek zamanlı fiyat hareketlerini (piyasa ve aslan seviyeleri) Japon şamdanları şeklinde gösterir . Daha fazlası değil - orada mistik bir şey yok;)
Aaa... Şu anki Yusuf fiyatlarıyla yapılan mumlardır.
Arttırdım, evet, mum gibi görünüyor, ayarları ve grafik periyodunu deneyeceğim
Aaa... Şu anki Yusuf fiyatlarıyla yapılan mumlardır. Sadece gerçek zamanlı fiyat hareketlerini (piyasa ve aslan seviyeleri) Japon şamdanları şeklinde gösterir . Daha fazlası değil - orada mistik bir şey yok;)
Soros'un dışarı baktığını düşündüm :)))
Alexander, burada ne tarafta takılıyorsun? sen de katıldın mı
Ve böylece Yusuf'un ilk yazısının başından beri bu işin içindeydi. Herkes yazarı tükürmeye ve boğmaya başladığında, ilk destekleyen o oldu. Konu ilginç ve çok matematiksel olduğu için. Her türlü çözülmemiş teoriye bağımlıyım ;))
Desteğiniz için teşekkürler, tartışmalara daha fazla katılımcının katılmasını istiyorum. Ne de olsa, teorinin olanakları tükenmekten uzaktır. Örneğin, H1'de sl alabilirsiniz. şimdilik, 24 08'den bugüne kadar test cihazında sonuçlar. zaman, üzgünüm, test cihazı açık pozisyon sayısını yüz ile sınırlandırıyor https://www.mql5.com/ru/charts/4295788/eurusd-h1-e-global-trade https://www.mql5.com/ ru/charts /4295800/eurusd-h1-e-global-trade :
Tarihte Barlar 2329
Simüle keneler 4558
Simülasyon kalitesi yok
Grafik uyumsuzluğu hataları 0
İlk para yatırma 10000.00
Yayılmış Akım (2)
Net kar 10041.67
Toplam kar 11969.02
Toplam kayıp -1927,35
Karlılık 6.21
Kazanma beklentisi 29.53
Mutlak düşüş 1678.02
Maksimum düşüş 2891,59 (%18,19)
Göreceli düşüş %22,76 (2452,03)
Toplam anlaşma 340
Kısa pozisyonlar (% kazandı) 185 (%92.97)
Uzun pozisyonlar (% kazandı) 155 (%63.87)
Karlı işlemler (tümünün yüzdesi) 271 (%79,71)
İşlemleri kaybetme (tümünün yüzdesi) 69 (%20,29)
En büyük
karlı ticaret 60.55
ticaret kaybetmek -36,95
Orta
karlı ticaret 44.17
ticaret kaybetmek -27,93
En yüksek miktar
sürekli kazanç (kar) 99 (5806,67)
sürekli kayıplar (kayıp) 57 (-1872.49)
Maks.
sürekli kar (kazanç sayısı) 5806.67 (99)
sürekli kayıp (kayıp sayısı) -1872.49 (57)
Ortalama
sürekli galibiyet 45
sürekli kayıp 14
