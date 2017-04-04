Piyasa Teorisi - sayfa 196
Şimdi sat!!!
Şimdiye kadar, TF D1, sabit lot 0.01, TP=SL=300pp., EUR/USD https://www.mql5.com/en/charts üzerinde 2009 başından 24.07.2015'e kadar böyle bir sonuç elde ettim. /3732904/eurusd-d1-e-global-trade :
2057 testindeki çubuklar
3760 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 2000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 11748,32
Brüt kar 27549,28
Brüt zarar -15800,96
Kar faktörü 1,74
Beklenen getiri 7,02
Mutlak düşüş 0,00
Maksimum düşüş 2977.07 (%29.63)
Göreceli düşüş %30.70 (1587.72)
Toplam işlem 1674
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 845 (%65.68)
Uzun pozisyonlar (kazandı %) 829 (%51.99)
Kârlı işlemler (toplamın yüzdesi) 986 (%58,90)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 688 (%41,10)
En büyük
kâr ticareti 29,98
zarar ticareti -32.64
Ortalama
kâr ticareti 27,94
zarar ticareti -22.97
maksimum
ardışık kazançlar (parasal kar) 86 (2527,01)
ardışık kayıplar (para kaybı) 76 (-1265.09)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 2527.01 (86)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1421.62 (48)
Ortalama
art arda 13 galibiyet
ardışık kayıplar 9
Yusuf, girişleri şartlarla sınırlandırmalısın - daha az geyik olacak.
Tünaydın! 2009 yılından itibaren yıl içinde test tablosunda düşüşler (kayıplar) bulunmaktadır. O zaman levhalar girmiş olsaydı (testçinin teorisine göre)
Bu doğru, maksimum düşüşün değerine göre en az 3.000$ depozitoya ihtiyacınız var. Düşüşlerin nedenlerini öğreneceğiz.
Bu doğru, maksimum düşüşün değerine göre en az 3.000$ depozitoya ihtiyacınız var. Düşüşlerin nedenlerini öğreneceğiz.
"Piyasa başına maksimum bir işlem" kuralına uyun.
Günde mi?