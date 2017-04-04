Piyasa Teorisi - sayfa 196

MASTERXAYS :
Şimdi sat!!!
Heh, Yusuf'un göstergesini indir
 

Şimdiye kadar, TF D1, sabit lot 0.01, TP=SL=300pp., EUR/USD https://www.mql5.com/en/charts üzerinde 2009 başından 24.07.2015'e kadar böyle bir sonuç elde ettim. /3732904/eurusd-d1-e-global-trade :

2057 testindeki çubuklar
3760 model keneler
Modelleme kalitesi yok
Uyumsuz grafikler hataları 0
İlk depozito 2000.00
Yayılmış Akım (2)
Toplam net kar 11748,32
Brüt kar 27549,28
Brüt zarar -15800,96
Kar faktörü 1,74
Beklenen getiri 7,02
Mutlak düşüş 0,00
Maksimum düşüş 2977.07 (%29.63)
Göreceli düşüş %30.70 (1587.72)
Toplam işlem 1674
Kısa pozisyonlar (kazanılan %) 845 (%65.68)
Uzun pozisyonlar (kazandı %) 829 (%51.99)
Kârlı işlemler (toplamın yüzdesi) 986 (%58,90)
Zarar işlemleri (toplamın yüzdesi) 688 (%41,10)
En büyük
kâr ticareti 29,98
zarar ticareti -32.64
Ortalama
kâr ticareti 27,94
zarar ticareti -22.97
maksimum
ardışık kazançlar (parasal kar) 86 (2527,01)
ardışık kayıplar (para kaybı) 76 (-1265.09)
maksimum
ardışık kar (kazanç sayısı) 2527.01 (86)
ardışık kayıp (kayıp sayısı) -1421.62 (48)
Ortalama
art arda 13 galibiyet
ardışık kayıplar 9

Yusuf, girişleri şartlarla sınırlandırmalısın - daha az geyik olacak.
 
Artyom Trishkin :
Yusuf, girişleri şartlarla sınırlandırmalısın - daha az geyik olacak.
Evet, piyasa seviyelerinin ve Leo seviyesinin hareketinin doğasında keskin bir değişiklik şeklinde işaretler var, ancak şu ana kadar onları danışman koduna dahil edilmek üzere resmileştirmenin bir yöntemini bulamadım. Görünüşe göre, şimdilik, bir trend değişikliğinin bu tür habercileri göründüğünde danışmanın çalışmasına manuel olarak müdahale etmeniz gerekecek. Daha fazla düşün.
 
Tünaydın! 2009 yılından itibaren yıl içinde test tablosunda düşüşler (kayıplar) bulunmaktadır. O zaman levhalar girmiş olsaydı (testçinin teorisine göre)
 
Alexander Ivanov :
Tünaydın! 2009 yılından itibaren yıl içinde test tablosunda düşüşler (kayıplar) bulunmaktadır. O zaman levhalar girmiş olsaydı (testçinin teorisine göre)
Bu doğru, maksimum düşüşün değerine göre en az 3.000$ depozitoya ihtiyacınız var. Düşüşlerin nedenlerini öğreneceğiz.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bu doğru, maksimum düşüşün değerine göre en az 3.000$ depozitoya ihtiyacınız var. Düşüşlerin nedenlerini öğreneceğiz.
TAMAM.
 
Yousufkhodja Sultonov :
Bu doğru, maksimum düşüşün değerine göre en az 3.000$ depozitoya ihtiyacınız var. Düşüşlerin nedenlerini öğreneceğiz.
"Piyasa başına maksimum bir işlem" kuralına uyun.
 
Алексей :
"Piyasa başına maksimum bir işlem" kuralına uyun.
Günde mi?
 
Alexander Ivanov :
Günde mi?
Piyasada bir anlaşma dedikleri zaman , herhangi bir zamanda birden fazla pozisyonun açık olmadığı anlamına gelir. Her yeni pozisyon ancak bir önceki pozisyon kapatıldıktan sonra açılır.
