Piyasa Teorisi - sayfa 71

Yeni yorum
 
Alexander Ivanov :
Hesap doğruydu. Boğalar hücum bayrağını aldı.
Aslanlar ve ejderhalar hakkında konuşalım, hareket etmeye başlayalım, gülelim)))
 
Yusuf'un kendisi ejderhaları ve aslanları anlatacak.
 
Alexander Ivanov :
Yusuf'un kendisi ejderhaları ve aslanları anlatacak.
Yani bir şey anlamıyorum, konu neden “İlginç ve Mizah” bölümünde yok?))) Dün yarım gün bu konuyu okudum, ilk sayfadan son sayfaya kadar gülmedim bu uzun zamandır)
 
EuroDoll çifti hakkında yazıyorum.
 
Alexander Ivanov :
EuroDoll çifti hakkında yazıyorum.

İşte eurobucks'ınız)

Onun hakkında her gün yazacak ne var?)

Resmin özü şu ki, ana yön hala aşağıda, ancak burada sadece kamikaze satabiliyor ve satın almak için çok erken, akşam yemeği için zamanları yoktu, sonra geceleri yemek)))))

 
Sonra kavun kazanın.
 
Alexander Ivanov :
Sonra kavun kazanın.
Ne için buradasın? Mui Nei çalışmak için? Bu başlıktaki insanlar size neye ve nereye bakmanız gerektiğini defalarca söylediler. VE? Açılış fiyatları, kapanış fiyatları, böyle bir kar, bir nevi, şey... hepsi bu, piyasa gerçek konuların gerçek işlemleri tarafından yönlendiriliyor ve tablodaki resimlere bakın ve geçmiş fiyatları sayın .., yok hatta biliyorum, sadece kelimeler yok.
 
Neden bahsediyorsun?
 
Alexander Ivanov :
Neden bahsediyorsun?
Şubeyi baştan okuyoruz, gönderileri durduruyoruz, linkleri takip ediyoruz ve aydınlanıyoruz)
 
Dinlenme?? Kim o? Yine mi Guru? Yusuf nasıl?
1...646566676869707172737475767778...288
Yeni yorum