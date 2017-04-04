Piyasa Teorisi - sayfa 47
Nedense Yusuf'un profil fotoğrafının olduğu bir pankart taşıyan ifadeleri gösteren bir gülen yüz olsun istedim.
Ne yazık ki, üzücü olan “yapı ifadesi” tekniğini bilmiyorum)
not. Yusuf, bekle! Sana inanıyorum .
Yusuf bak çarşı ne güzel baş ve omuzlar çizmiş. Belki de sonuna kadar zhahnim. Ellerim zaten kaşınıyor. Artık yapamam.
ve Tilki (fiyat), Boğaların kucağından Ayıların yatağına yeni taşınmış olmasına rağmen, sakinliğin yüksekliğini gösterir!
Değil! Zamanı henüz değil, ama gelecek. Topluluğun işleri PAZAR DIŞINDA halletmesine izin verelim! girmeye çalışmayın bile. Ve baş-omuzlar aslında sizi onlara inandırmak için bir numara olabilir. Piyasada hangi ciddi tutkuların kaynadığını görün ve Tilki (fiyat), Boğaların kucağından Ayıların inine yeni taşınmış olmasına rağmen, sakinliğin yüksekliğini gösteriyor! Ayrıca fiyat hareketinden sonraki akıbeti hakkında bir şeyler anlamaya çalıştık ve tabii ki kaybettik. İntikam zamanı.
Burada Bulls bir saat içinde sağ salim geri döner ve gazabını salıverir:
Boğaların ne kadar hızlı indiğini görün! 23-35 Moskova saati (İlk 20 bar seçimi kaldırıldı) Leo ve Buffalo Bulls'un önünde, görünüşe göre yaramaz Ayıları ciddi şekilde cezalandırmak için bir karar verildi, gerilim artıyor:
23-59 UTC, fiyat yüksek, ama aniden Bulls geri döndü, şimdi Lion ve Buffalo'nun neden Bulls'un önünde olduğunu anlıyorum - geri dönüşleri için! :
00-06:
00-25 Moskova zamanı, Sonunda, Ayılar'a bir darbe verildi ve görevden alındılar, daha da erken kaçtılar, fiyatı kaderin insafına bıraktılar ve Bulls, Fox'un darbesinden korktular. yine Bulls'a gitti!:
Geleceğin ticareti böyle görünecek bayanlar baylar! ! Güle güle.
İnsanlığı tekel boyunduruğundan sonsuza kadar kurtarmak için mütevazı emeğimin sonucunu veriyorum!