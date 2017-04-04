Piyasa Teorisi - sayfa 278
Beklemek! Ayık bir kafadaki ana şey. )) Ato, dün kızartmanın üzerinden geçtim))
Yayınlanan. Beklemek zorunda değilsin, izleyebilirsiniz :-)
O nerede? Görünmüyor.
bir yalamaya attı
Piyasa fiyatı P'nin (kırmızı çizgi) davranışını açıklığa kavuşturmak ve anlamak için hala çok şeyim var. Örneğin, neden C'nin mevcut fiyatında keskin bir düşüşle sakinliğin yüksekliğini gösterdi ve sadece şimdi aktif olarak davranmaya başladı? Özünde aşağı yönlü yürüyüş, arz ve talep açısından piyasanın istikrarlı durumu altında organize edildi https://www.mql5.com/ru/charts/4410181/eurusd-m1-e-global-trade
Öte yandan, M5'te piyasa fiyatı 20'lik bir geriye dönük inceleme (örnek boyutu) ile aktiftir:
Merhaba Yusuf!
bu saç tokası aşağı - pazarın satın almak için yükseldiğini söylüyor. O zaman eurodolar yakında düşecek.
Belki de Ayılar Bulls'a bir darbe hazırlıyor. Ancak, H1'de Bulls fiyatı ele geçirmek için aşağı iniyor. Grafiğe bir göz atın, öyle görünüyor ki, piyasada hacim biriktiğinde sıfırlanıyor (aşağıdaki gösterge) ve ancak o zaman fiyat önceki trend boyunca hareket etmeye devam ediyor, yani https://www.mql5. com/ru /charts/4410331/eurusd-h1-e-global-trade
Yusuf'un oyunlarını uzun zamandır izliyorum ve konuşacağım: Yusuf doğru yolu hissediyor ama formüle edemiyor.
Piyasanın "fiziğine" (kendisine göründüğü gibi) saplanmıştır. Kimin neyi satın aldığı, ne kadar kar elde edeceği, talep değiştiğinde, esneklik vb. hakkındaki tüm bu fikirler - hepsi boş.
Leoparlar ve diğer timsahlarla dolu bir hayvanat bahçesi gibi.
Sorunun ifadesi daha genel olmalıdır. DSP (dijital sinyal işleme) alanında yeni bilgilere ihtiyacımız var, yani: daha iyi bilinen özelliklere sahip bir dijital filtrenin sentezi. Daha fazla yumuşatma ile daha az gecikme ile. İdeal olarak (çoğu kişi tarafından imkansız olarak kabul edilir, ancak doğrusal olmayan algoritmaların imkansızlığının kesin bir kanıtı yoktur) - geciktirilmemiş bir filtre (filtre kelimesiyle, ilk farkların modüllerinin toplamının azaltılmasını kastediyorum. keyfi bir zaman aralığı).
Ancak, bu saf matematik olmalıdır. Pazar, arazi, ses, sıcaklık dalgalanmaları veya her neyse. Sinyalin fiziksel doğası önemli değildir. Önemli olan tek şey matematiktir: minimum (neredeyse sıfır) gecikmeyle yumuşatmak.
Buna göre Yusuf hiperbolik denklemlerle oyunlara başladığında bu zaten bir hatadır. Arz, talep, fiyatlar oranı hakkındaki düşünceleri - boş. Algoritma talep, fiyatlar vb. hakkında hiçbir şey "bilmemeli", sinyali aptalca filtrelemelidir - Yusuf'un kendisinin koordinatı olsa bile (ki bu leoparlar için geçerli değildir).
Yusuf'un fikirlerinin yanlış temelleri, dijital filtrelerinde (belki de genel olarak iyi - kabalaştırmayacağım), değerler cehenneme uçtuğunda sürekli tekillikler olmasına yol açar. Hangi niteliksel olarak analizi karmaşıklaştırır.
Yusuf - hayvanat bahçenizi terk edin. "Ticaret" analizinin yanlış mesajını atın. Görevi genel bir biçimde belirleyin - herhangi bir nitelikteki bir sinyali filtrelemenin uygulanması. Alıcı ve satıcının olmadığı yer.
Bu sorunu çözün - her şeyi alın.
Ve tekrar, tekrar (daha önce önerildi): Yusuf, eğer bir şarlatan değilseniz, o zaman kendiniz ilgilenmelisiniz - basit model sinyallerinin filtrelenmesinin (oyunlarınız da bir dijital filtredir ) sonucunu gösterin: adımlar, sinüzoidler, menderes , menderes toplamları ve doğrudan vb. Bu, filtrenizin gerçekte ne yaptığı konusunda zihninizi temizlemek için harikadır. Ve ancak o zaman fiyat tablosunda ayarlayın.
Bu konuda yardımcı olabilirim.